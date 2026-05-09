Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η υπερηφάνεια σπάνια πηγάζει από μία μόνο πηγή, ενώ η έντασή της ποικίλλει ακόμη περισσότερο από χώρα σε χώρα.

Οι τέχνες και ο πολιτισμός, η ιστορία, η γαστρονομία και η πολιτική ήταν μερικά από τα θέματα που ανέφεραν οι ερωτηθέντες σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ, από τα 25 συνολικά, σε μια μελέτη του Pew Research Center που διερεύνησε τι κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν υπερήφανοι για την πατρίδα τους.

Πού είναι πιο διαδεδομένη η υπερηφάνεια για τις τέχνες και τον πολιτισμό;

Όσον αφορά την υπερηφάνεια για την πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και των παραδόσεων, των εθνικών συμβόλων, της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, η Ιταλία ξεχωρίζει, σύμφωνα με το Euronews.

Περίπου τέσσερις στους δέκα Ιταλούς δηλώνουν ότι είναι υπερήφανοι για τις ιταλικές τέχνες και τον πολιτισμό, εκθειάζοντας την αναγεννησιακή κληρονομιά και την εμβληματική αρχιτεκτονική της χώρας.

Αυτή είναι η κύρια πηγή εθνικής υπερηφάνειας για τους Ιταλούς και, σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι Ιταλοί είναι οι πιο πιθανό να αναφέρουν τις τέχνες και τον πολιτισμό ως πηγή υπερηφάνειας.

Ωστόσο, η υψηλή εκτίμηση των τεχνών και του πολιτισμού δεν περιορίζεται στην Ιταλία: στη Γαλλία, το ένα τέταρτο των ενηλίκων κάνει το ίδιο και επαινεί την τεχνογνωσία των καλλιτεχνών της, όπως τους «τεχνίτες και τις τεχνίτριες που ανοικοδόμησαν τον καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ».

Η χώρα ξεχωρίζει επίσης ως μία από τις χώρες όπου οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να εκφράσουν υπερηφάνεια για το φαγητό τους, αναφέροντας την κουζίνα τους και την ικανότητά τους να «απολαμβάνουν καλό κρασί και τυρί».

Το εθνικό σύνθημα «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη» είναι ένα άλλο στοιχείο για το οποίο οι Γάλλοι αισθάνονται υπερηφάνεια.

Περίπου δύο στους δέκα Γάλλους είναι υπερήφανοι για το επίπεδο ελευθερίας στη χώρα τους, συμπεριλαμβανομένης της «ικανότητάς τους να διαμαρτύρονται».

Υπερηφάνεια για την ιστορία και τον λαό

Η Ελλάδα προηγείται στην ιστορική υπερηφάνεια, με το 37% να επισημαίνει τον αρχαίο πολιτισμό, τους φιλοσόφους και τον ηρωισμό των προγόνων της.

Επιπλέον, λίγο περισσότερο από ένας στους δέκα Έλληνες είναι επίσης περήφανος για τον λαό του, περιγράφοντάς τον ως «φιλόξενο και ζεστό».

Είναι ένα γνωστό θέμα στη νότια Ευρώπη: οι Ισπανοί είναι οι πιο περήφανοι για τον λαό της χώρας τους (32%). Αναφέρουν την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών, καθώς και το πόσο «εργατικοί» και «φιλόξενοι» μπορούν να είναι οι συμπολίτες τους.

Στην Ουγγαρία, το αίσθημα της υπερηφάνειας είναι διχασμένο: το 23% δηλώνει ότι δεν είναι περήφανο για τη χώρα του, ενώ το 21% εκθειάζει την ιστορία του και το 20% έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον λαό του.

Η Ουγγαρία ξεχωρίζει ως μία από τις ελάχιστες χώρες όπου οι αρνητικές απαντήσεις είναι εξίσου συχνές με τις πιο δημοφιλείς πηγές υπερηφάνειας.

Η υπερηφάνεια της Πολωνίας έγκειται στην κληρονομιά και την ιστορία της, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα της για ανεξαρτησία και του ρόλου της στις διεθνείς υποθέσεις.

Οι Πολωνοί είναι επίσης υπερήφανοι για τους ανθρώπους της χώρας τους, επαινώντας την επιμέλεια και τη σκληρή δουλειά τους.

Πού είναι οι άνθρωποι υπερήφανοι για το πολιτικό τους σύστημα και την οικονομία τους;

Το πολιτικό σύστημα αποτελεί κοινή πηγή εθνικής υπερηφάνειας σε αρκετές χώρες με υψηλό εισόδημα, ιδίως στη Σουηδία και τη Γερμανία.

Πράγματι, το 53% των Σουηδών δηλώνει ότι είναι περήφανο για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας του — το μεγαλύτερο ποσοστό που αναφέρει μια μεμονωμένη πηγή εθνικής υπερηφάνειας σε οποιαδήποτε από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Οι Γερμανοί είναι επίσης πιο πιθανό να δηλώσουν ότι είναι περήφανοι για το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας τους περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Αρκετοί ισχυρίζονται ότι η δημοκρατία τους είναι «η καλύτερη» στον κόσμο.

Παράλληλα, περίπου δύο στους δέκα Γερμανούς και Ολλανδούς δηλώνουν επίσης ότι είναι περήφανοι για την οικονομία τους και τις υπηρεσίες που παρέχει η κυβέρνησή τους, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι υποδομές.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι άνθρωποι που είναι περήφανοι για τις κυβερνητικές υπηρεσίες αναφέρουν όχι μόνο τα οφέλη που αποκομίζουν προσωπικά, αλλά και αυτά που βοηθούν τους πιο ευάλωτους στη χώρα τους.