Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων και αμφιβολιών σε όλη την Ευρώπη. Μία πρόσφατη έρευνα της YouGov αποκαλύπτει ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες αμφιβάλλουν για τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα της ΕΣΔΑ και εκφράζουν την επιθυμία για αλλαγές, ιδιαίτερα όσον αφορά τους μετανάστες. Ωστόσο, παρά τις ανησυχίες, η πλειοψηφία εξακολουθεί να επιθυμεί τη διατήρηση της συμμετοχής των χωρών τους στη σύμβαση.

Στήριξη για τροποποίηση των κανόνων μετανάστευσης

Σύμφωνα με την έρευνα της YouGov, οι πολίτες σε πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν την τροποποίηση της ΕΣΔΑ, ώστε να επιτραπεί στις χώρες να απελαύνουν μετανάστες που διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα, ακόμα και αν η οικογένειά τους διαμένει στη νέα χώρα.

Η υποστήριξη ποικίλλει ανά χώρα: οι Γερμανοί είναι οι πιο θερμοί υποστηρικτές, με ποσοστό 75%, ενώ οι Ιταλοί εμφανίζονται πιο διστακτικοί, με ποσοστό 59%. Παρόλα αυτά, ακόμη και αυτή η χαμηλότερη τιμή δείχνει ότι πάνω από τους μισούς Ιταλούς τάσσονται υπέρ της αλλαγής.

Η τάση αυτή ακολουθεί μια δήλωση που υπέβαλε ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής την Ιταλία και τη Δανία, προς το Συμβούλιο της Ευρώπης τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, ζητώντας τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για τη μετανάστευση στην ΕΣΔΑ. Η δήλωση αναφέρει ότι οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν πολύπλοκες και αναστατωτικές προκλήσεις που είτε δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της σύμβασης είτε έχουν εξελιχθεί σημαντικά από τότε.

Μικρή ευαισθητοποίηση για το έργο της ΕΔΑΔ

Παρά τη σαφή υποστήριξη για αλλαγές στη σύμβαση, η έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν περιορισμένη γνώση σχετικά με τη λειτουργία της ΕΣΔΑ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), σύμφωνα με το euronews.

Μόλις το 2% έως 4% δηλώνει ότι γνωρίζει «πολλά» για το έργο της ΕΔΑΔ, ενώ μόνο το 8% των Ισπανών και Ιταλών γνώριζε ότι το δικαίωμα στη μετανάστευση μεταξύ χωρών δεν καλύπτεται από την ΕΣΔΑ. Επιπλέον, μόνο το 10% γνώριζε ότι η ΕΣΔΑ δεν αποτελεί όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πραγματικότητα, η ΕΣΔΑ είναι διεθνής συνθήκη που συντάχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, με 46 κράτη μέλη, είναι ξεχωριστό από την ΕΕ, αν και οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται στενά. Η ΕΣΔΑ εφαρμόζεται από το ΕΔΑΔ με έδρα το Στρασβούργο.

Η έλλειψη γνώσης επεκτείνεται και στη λειτουργία του δικαστηρίου.

Μόνο το 13% των Ιταλών και το 18% των Γερμανών γνωρίζει ότι το ΕΔΑΔ δεν μπορεί να αναιρέσει ή να ακυρώσει εθνικούς νόμους. Παρόλα αυτά, πολλοί πολίτες εξακολουθούν να θεωρούν ότι το ΕΔΑΔ εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του: οι μισοί Πολωνοί εκφράζουν θετική άποψη για την απόδοσή του, ενώ οι Ισπανοί, Γερμανοί, Ιταλοί και Γάλλοι εμφανίζουν διχασμένες απόψεις.

Στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην ΕΣΔΑ

Παρά την περιορισμένη γνώση, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν επιθυμούν την αποχώρηση των χωρών τους από την ΕΣΔΑ.

Μεταξύ του 50% και των δύο τρίτων των ερωτηθέντων στις πέντε χώρες της έρευνας επιθυμούν τη διατήρηση της συμμετοχής τους στη σύμβαση.

Οι πολίτες τείνουν να θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην ΕΣΔΑ έχει θετική επίδραση στη συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της ασφάλειας και στη διεθνή φήμη της χώρας τους.

Όσον αφορά τα προσωπικά τους δικαιώματα, οι περισσότεροι βλέπουν θετική επίδραση από τη συμμετοχή στην ΕΔΑΔ, ενώ το 24%-34% πιστεύει ότι η σύμβαση δεν έχει μεγάλη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή.

Ένα αμφίβολο ευρωπαϊκό εργαλείο

Η έρευνα της YouGov δείχνει ότι η ΕΣΔΑ παραμένει ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, παρά την αβεβαιότητα και τη δυσαρέσκεια που εκφράζουν πολλοί πολίτες.

Υπάρχει σαφής επιθυμία για τροποποίηση όσον αφορά τη μετανάστευση και την αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων, αλλά η γενική υποστήριξη στη σύμβαση παραμένει ισχυρή.

Η περιορισμένη γνώση για το έργο του ΕΔΑΔ υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε να κατανοούν τα όρια και τις δυνατότητες της σύμβασης.

Η ΕΣΔΑ, αν και όχι τέλεια, παραμένει ένας πυλώνας της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και οι πολίτες φαίνεται να το αναγνωρίζουν, ακόμη και αν οι λεπτομέρειες τους διαφεύγουν.