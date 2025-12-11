newspaper
ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
Κόσμος 11 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Κιρ Στάρμερ κάλεσε τους ηγέτες της Ευρώπης να περιορίσουν επειγόντως τους κοινούς νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των συνόρων τους και να αναχαιτίσουν την άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς σε ολόκληρη την ήπειρο.

Πριν από την κρίσιμη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κάλεσε τα άλλα μέλη να «προχωρήσουν περαιτέρω» στον εκσυγχρονισμό της ερμηνείας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΑΔ) προκειμένου να αποτρέψουν τους αιτούντες άσυλο από το να την χρησιμοποιούν για να αποφύγουν την απέλαση.

Οι αιτούντες άσυλο στο στόχαστρο

Το Εργατικό Κόμμα έχει καταδικαστεί για το αίτημά του για αλλαγές, με ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συναδέλφους του Εργατικού Κόμματος και ορισμένους βουλευτές να υποστηρίζουν ότι αυτές οι αλλαγές θα ανοίξουν την πόρτα σε χώρες που εγκαταλείπουν μερικούς από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους στον κόσμο.

Οι επικριτές των αλλαγών της κυβέρνησης στον τομέα του ασύλου υποστηρίζουν επίσης ότι ο πρωθυπουργός δεν πρέπει να αποδυναμώνει τις προστασίες που ευνοούν τη δεξιά, εν μέσω των αυξανόμενων ανησυχιών των φιλανθρωπικών οργανώσεων ότι η ρητορική του θα μπορούσε να δαιμονοποιήσει τους πρόσφυγες.

Στο πλαίσιο των ριζικών αλλαγών που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση δήλωσε ότι ήθελε να εισαγάγει μέτρα για να εμποδίσει τους αιτούντες άσυλο να χρησιμοποιούν τα δικαιώματά τους στην ΕΣΔΑ για οικογενειακή ζωή, προκειμένου να αποφύγουν την απέλαση.

Οι Συντηρητικοί και το Reform UK ζήτησαν την πλήρη αποχώρηση από τη σύμβαση.

Μία προσπάθεια επίδειξης πολιτικής δύναμης

Ωστόσο, σε άρθρο του για την εφημερίδα Guardian, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η επικαιροποίηση της ερμηνείας της σύμβασης ήταν επείγουσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η μαζική μετανάστευση – και οι ακροδεξιές δυνάμεις που επιδιώκουν να διαιρέσουν την κοινή γνώμη σε όλη την Ευρώπη.

«Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε τις δυνάμεις του μίσους και της διαίρεσης είναι να δείξουμε ότι η κυρίαρχη, προοδευτική πολιτική μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα», έγραψε σε κοινό άρθρο με την Δανή ηγέτιδα, Μετ Φρέντερικσεν.

«Το να ακούμε τις νόμιμες ανησυχίες και να ενεργούμε αναλόγως είναι το νόημα της πολιτικής μας. Αυτό δεν είναι κενός λαϊκισμός, είναι δημοκρατία. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε ότι οι κοινωνίες μας μπορούν να ενεργούν με συμπόνια, διατηρώντας παράλληλα τη νόμιμη τάξη και τη δικαιοσύνη».

Οι δύο ηγέτες κάλεσαν τους ευρωπαίους συμμάχους να προχωρήσουν περαιτέρω στην αντιμετώπιση της κοινής πρόκλησης της μετανάστευσης, εκσυγχρονίζοντας την ΕΣΔΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

«Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει μεγάλες δοκιμασίες στο παρελθόν και τις έχουμε ξεπεράσει ενεργώντας από κοινού. Τώρα πρέπει να το κάνουμε ξανά. Διαφορετικά, οι δυνάμεις που επιδιώκουν να μας διαιρέσουν θα γίνουν ισχυρότερες.

«Το μήνυμά μας είναι λοιπόν το εξής: ως υπεύθυνες, προοδευτικές κυβερνήσεις, θα επιφέρουμε την αλλαγή που ζητάει ο λαός. Θα ελέγξουμε τα σύνορά μας για να προστατεύσουμε τις δημοκρατίες μας – και θα κάνουμε τις χώρες μας ισχυρότερες από ποτέ τα επόμενα χρόνια».

Μία τομή στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιδιώξει να μιμηθεί το σκληρό μοντέλο ασύλου της Δανίας.

Πέρυσι, ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν άσυλο στη χώρα ήταν ο χαμηλότερος των τελευταίων 40 ετών, εξαιρουμένου του 2020, που ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid.

Η κυβέρνηση, η οποία θα εκπροσωπηθεί στη συνάντηση του Στρασβούργου από τον Ντέιβιντ Λάμι, υπουργό Δικαιοσύνης, και τον Ρίτσαρντ Χέρμερ, γενικό εισαγγελέα, φαίνεται να εξετάζει όλες τις επιλογές για την επικαιροποίηση της εφαρμογής της ΕΣΔΑ.

Η προτεινόμενη πολιτική δήλωση που θα προκύψει από τη σύνοδο κορυφής θα έχει σημαντικό πολιτικό βάρος και, εάν συγκεντρώσει αρκετούς υπογράφοντες, θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ερμηνεύει και εφαρμόζει τα δικαιώματα της ΕΣΔΑ.

Η κυβέρνηση έχει ήδη δηλώσει ότι θα νομοθετήσει για να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο το άρθρο 8, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, ερμηνεύεται στα εθνικά δικαστήρια σε σχέση με τους κανόνες μετανάστευσης.

ΕΣΔΑ – Άρθρο 8

1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του.

2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων.

Ο Λάμι αναμένεται να υποστηρίξει την Τετάρτη ότι η ΕΣΔΑ θα μπορούσε επίσης να ερμηνευθεί εκ νέου ώστε να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων του άρθρου 3, το οποίο απαγορεύει τα βασανιστήρια και την «ταπεινωτική μεταχείριση».

Αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει υψηλότερα όρια για τις συνθήκες κράτησης ή την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, όπου επί του παρόντος εμποδίζει την έκδοση ή την απέλαση από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ριζικές αλλαγές και πολιτικές σκοπιμότητες

Στη σύνοδο κορυφής, ο Λάμι αναμένεται να δηλώσει: «Πρέπει να επιτύχουμε μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ των ατομικών δικαιωμάτων και του δημόσιου συμφέροντος, διαφορετικά κινδυνεύουμε να χάσουμε την εμπιστοσύνη στην σύμβαση και στα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο ορισμός της «οικογενειακής ζωής» δεν μπορεί να επεκταθεί για να εμποδίσει την απομάκρυνση ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στη χώρα… Το όριο της «απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης» πρέπει να περιοριστεί στα πιο σοβαρά ζητήματα.

Τα κράτη πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αναλογικές αποφάσεις σχετικά με την απομάκρυνση αλλοδαπών εγκληματιών, ώστε να ανανεώσουμε το δημοκρατικό θεμέλιο της σύμβασης».

Οι ριζικές αλλαγές στο σύστημα ασύλου του Ηνωμένου Βασιλείου έγιναν με φόντο την υποστήριξη που συγκέντρωσε το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φαράζ, λόγω της αποτυχίας των διαδοχικών κυβερνήσεων να σταματήσουν τις παράνομες διαβάσεις με μικρά σκάφη στη Μάγχη και της ανησυχίας για τη χρήση ξενοδοχείων για τη στέγαση των αιτούντων άσυλο.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μέτρα όπως η υποχρεωτική επιστροφή των ατόμων με καθεστώς πρόσφυγα στη χώρα καταγωγής τους, εάν αυτή καταστεί ασφαλής, η υποχρέωση των ατόμων που φτάνουν παράνομα να περιμένουν 20 χρόνια πριν μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη εγκατάσταση, και η κατάργηση της νόμιμης υποχρέωσης παροχής υποστήριξης στους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των εβδομαδιαίων επιδομάτων.

Οι υπουργοί αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα εισαγάγει νέες ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές προς το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέσο για τη μείωση του αριθμού των επικίνδυνων ταξιδιών με μικρά σκάφη στη Μάγχη, αν και αυτές οι διαδρομές θα έχουν ανώτατο όριο.

Θυσιάζοντας τους μετανάστες στο βωμό του «δημοσίου αυμφέροντος»

ΕΣΔΑ – Άρθρο 3

Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθή εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή μεταχείρισιν απανθρώπους ή εξευτελιστικάς.

Ορισμένοι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, φιλανθρωπικές οργανώσεις και νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει ότι εάν μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο αποδυναμώσει την εφαρμογή του άρθρου 3, τότε λιγότερο σχολαστικές χώρες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, με τρομακτικές συνέπειες.

Η Βερόνικα Φίκφακ, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο University College London, δήλωσε ότι μια αλλαγή στις διατάξεις κατά των βασανιστηρίων στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ «αγγίζει τον πυρήνα» της σύμβασης.

«Η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης είναι ένα απόλυτο δικαίωμα. Δεν επιτρέπει καμία εξισορρόπηση. Δεν υπάρχει περιθώριο εκτίμησης για τα κράτη, ούτε καμία επιείκεια προς αυτά», είπε.

Βενεζουέλα: Νυχτερινή εμφάνιση της Ματσάδο στο Οσλο – Η επιτροπή Νόμπελ καλεί τον Μαδούρο να «αποσυρθεί»
Νορβηγία 11.12.25

Η Ματσάδο εμφανίζεται στο Οσλο και η επιτροπή Νόμπελ παρεμβαίνει... πολιτικά

Σε απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση προχώρησε η επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από τον Μαδούρο να «αποσυρθεί», καθώς η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο φωτογραφιζόταν τη νύχτα στο Οσλο.

Σύνταξη
Καραϊβική: «Πολύ ανήσυχη» η κυβέρνηση της Ουρουγουάης για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή
Επιθυμεί κατευνασμό 11.12.25

«Πολύ ανήσυχη» η Ουρουγουάη για την κλιμάκωση των εντάσεων στην Καραϊβική

Κατευνασμό των εντάσεων στην Καραϊβική «με όλα τα μέσα» θέλει να δει η κυβέρνηση της Ουρουγουάης, η οποία δηλώνει «πολύ ανήσυχη» για την έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας» το ρεσάλτο των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 11.12.25

Ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας»

Αναφερόμενη στην κατάληψη τάνκερ από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτήν που αποτελεί θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας».

Σύνταξη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση συνέλαβε τον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε για διαφθορά
Βολιβία 11.12.25

Η νέα δεξιά κυβέρνηση πέρασε χειροπέδες στον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε

«Το είχαμε πει: ο Λουίς Αρσε θα είναι ο πρώτος που θα πάει φυλακή. Και τηρούμε τον λόγο μας», δήλωσε ο νέος δεξιός αντιπρόεδρος της Βολιβίας για τη σύλληψη του τέως αριστερού προέδρου της χώρας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανταλάσσει drones, πυραύλους και συναφείς τεχνολογίες με MiG-29 από την Πολωνία
Πόλεμος 11.12.25

Η Πολωνία δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία έναντι drones και τεχνολογίας

Η Πολωνία αντικατέστησε τα σοβιετικής κατασκευής μαχητικά της με δυτικά αεροσκάφη και δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία, από την οποία θα πάρει drones, πυραύλους και συναφή τεχνολογία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι
Κόσμος 10.12.25

Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ - Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι

Η Ουκρανία έστειλε την πρότασή της στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν
Αυστηροποίηση 10.12.25

ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν

Ακραία πρόταση - Η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει ανθρώπους από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο ESTA

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές – Ποιος θα ήταν το φαβορί
Η δημοτικότητα Ζελένσκι 10.12.25

Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές στην Ουκρανία - Ποιος θα ήταν το φαβορί

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος, υπό προϋποθέσεις - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Πρώτη φορά μέλος του ΝΑΤΟ έχει δικό του στρατηγικό «οικοσύστημα»
«Γελιέστε» 10.12.25

Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Πρώτη φορά μέλος του ΝΑΤΟ έχει δικό του στρατηγικό «οικοσύστημα»

Για μια δεκαετία η Τουρκία προωθεί επιδέξια ένα φιλόδοξο πρότζεκ στη Σομαλία που θα τη βοηθήσει να αναδειχθεί σε... πυρηνική δύναμη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων
Transparency Act 10.12.25

Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων

Η αμερικανική Δικαιοσύνη εγκρίνει το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν και Μάξγουελ, προχωρώντας στη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση υλικού έως σήμερα, με αυστηρές εγγυήσεις προστασίας των θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα
Ελλάδα 11.12.25

Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα

Ψηλά στη λίστα με τα περισσότερα προβλήματα είναι το κλειστό τμήμα του Κηφισού, όπου καταλήγει το 70% των νερών του Λεκανοπεδίου n Το ίδιο ισχύει και με τον Ιλισό, που όλο το δίκτυό του είναι υπόγειο

Εύη Σαλτού
Στέγαση: Συνεχίζεται η ασφυξία – Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές – Οι περιοχές που «καίνε»
Στοιχεία ΤτΕ 11.12.25

Συνεχίζεται η στεγαστική ασφυξία - Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές - Οι περιοχές που «καίνε»

Η αγορά κατοικίας γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για το μέσο νοικοκυριό - «Πονοκέφαλος» η στέγαση - Οι τιμές ξεπέρασαν κατά 7,14% το ιστορικό υψηλό της προ κρίσης εποχής και κατά 86% το χαμηλό του 2017

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator
Ελλάδα 11.12.25

Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator

Όπως φαίνεται υπήρξε προσπάθεια επηρεασμού των πραγματογνωμόνων ώστε οι συντάκτες του πορίσματος να προσμετρήσουν παραμέτρους που θα οδηγούσαν σε στρεβλά αριθμητικά αποτελέσματα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γεώργιος Μαζιάς
Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia
Deadline 11.12.25

Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia

Οι Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς αποκαλύπτουν πώς χτίστηκε η ιδιαίτερη χημεία τους, πώς γεννήθηκε το «Bugonia» και γιατί η ταινία αγγίζει πιο άμεσα την εποχή των συνωμοσιών, της ανασφάλειας και της πολιτικής φόρτισης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eurovision: O ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ελλάδα να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό τραγουδιού
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

O ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ελλάδα να αποχωρήσει από τη Eurovision

Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί και την Ελλάδα να αποσυρθεί.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

