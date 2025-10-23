Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν μετανάστες έχουν ένα νέο, εκπληκτικό είδωλο. Η εμπνευσμένη αυτή προσωπικότητα δεν είναι ούτε φιλελεύθερη, ούτε οπαδός της παγκοσμιοποίησης. Πρόκειται για τη Τζιόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργό της Ιταλίας, η οποία το 2022 ανέβηκε στην εξουσία με ένα ακροδεξιό πρόγραμμα, όπως αναφέρει o Economist. Το ζήτημα όμως είναι πως έχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας και λιγότερα δικαιώματα.

Σκοπεύει να εκδώσει 165.000 βίζες εργασίας για χαμηλής ειδίκευσης εργαζόμενους το επόμενο έτος, έναντι 30.000 πριν από πέντε χρόνια. Η Ιταλία έχει επίσης υπογράψει μια συμφωνία για την κινητικότητα των εργαζομένων με την Ινδία, την οποία ένας υπεύθυνος προσλήψεων χαρακτηρίζει ως «μία από τις πιο προοδευτικές (στον κόσμο)».

Η κ. Μελόνι δεν είναι η μόνη ηγέτης της ακροδεξιάς που μαθαίνει να αγαπά τη μετανάστευση — ή, τουλάχιστον, ένα συγκεκριμένο είδος μετανάστευσης. Αν και ο Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, δήλωσε κάποτε ότι η χώρα του δεν χρειάζεται ούτε έναν μετανάστη για να λειτουργήσει η οικονομία της, έχει υιοθετήσει σιωπηλά προγράμματα για τους ξένους εργάτες.

Το 2024, περίπου 78.000 μετανάστες από χώρες εκτός ΕΕ εργάζονταν στην Ουγγαρία, περίπου 92% περισσότεροι από ό,τι το 2019. Ακόμα και καθώς η κυβέρνηση Τραμπ καταπολεμά την παράνομη μετανάστευση και περιορίζει τις διαδρομές για τους μετανάστες με υψηλή ειδίκευση, υπόσχεται να επιταχύνει τη χορήγηση βίζας για τους αγρότες που προσλαμβάνουν εργαζόμενους με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις.

Περισσότεροι κατά 1 εκατομμύριο οι εργάτες για σεζόν

Σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ, έναν σύλλογο κυρίως πλούσιων χωρών, περίπου 2,5 εκατομμύρια εκπαιδευόμενοι, εποχικοί και άλλοι προσωρινοί εργαζόμενοι έφτασαν το 2023, από 1,5 εκατομμύρια το 2014. Η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Ισπανία έχουν σημειώσει ιδιαίτερα απότομες αυξήσεις. Ένα μοντέλο μετανάστευσης που κάποτε συσχετιζόταν με τα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Κόλπου και την πόλη-κράτος της Σιγκαπούρης κατακτά τον κόσμο.

Η επιτυχία του αντανακλά τη σύγκρουση μεταξύ δημογραφίας και πολιτικής. Ο πλούσιος κόσμος χρειάζεται νέους εργαζόμενους, και ακόμη και οι τεχνοκράτες ανησυχούν ότι η μόνιμη πρόσληψη λιγότερο μορφωμένων και λιγότερο παραγωγικών εργαζομένων αποτελεί ψευδή οικονομία, ειδικά στις ευρωπαϊκές χώρες με γενναιόδωρα κράτη πρόνοιας.

Επιπλέον, μετά την τεράστια αύξηση των αφίξεων μετά την πανδημία, ο αντι-μεταναστευτικός λαϊκισμός κερδίζει έδαφος σε ολόκληρο τον πλούσιο κόσμο. Η ακροδεξιά ηγείται των κυβερνήσεων στην Αμερική και την Ιταλία, καθώς και των δημοσκοπήσεων στη Βρετανία και τη Γαλλία. Οι κεντρώοι ηγέτες που απειλούνται είναι απασχολημένοι με τον περιορισμό των οδών προς την υπηκοότητα.

Αυτό το μήνα, η γερμανική κυβέρνηση κατάργησε μια ταχεία διαδικασία που επέτρεπε την απόκτηση υπηκοότητας μετά από τρία χρόνια. Η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία να απαιτήσει δέκα χρόνια διαμονής, από πέντε που ήταν μέχρι τώρα.

Η καλή προσωρινή μετανάστευση με λιγότερα εργασιακά δικαιώματα

Η προσωρινή μετανάστευση είναι μια αρκετά καλή εναλλακτική λύση σε σχέση με τη μόνιμη. Σχεδόν παντού στον πλούσιο κόσμο, το γηγενές εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται, με κλάδους όπως η παιδική φροντίδα, οι κατασκευές και η γεωργία να αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού. Το χειρότερο μπορεί να έρχεται.

Για παράδειγμα, οι προβλέψεις δείχνουν ότι το ΑΕΠ της Νότιας Κορέας θα αρχίσει να συρρικνώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 2040 λόγω της κατάρρευσης του ποσοστού γεννήσεων.

Ωστόσο, ο Μάικλ Κλέμενς του Πανεπιστημίου George Mason επισημαίνει ότι, αν η Νότια Κορέα έφερνε τον πληθυσμό των προσωρινών μεταναστών στο ίδιο ποσοστό με αυτό της Αυστραλίας (από 3% σε 15% του συνολικού πληθυσμού), θα μπορούσε να αντισταθμίσει το μεγαλύτερο μέρος της ύφεσης.

Τα οφέλη για τους ίδιους τους μετανάστες μπορεί επίσης να είναι τεράστια. Ο Λαντ Πρίτσετ, υποστηρικτής της προσωρινής μετανάστευσης στο London School of Economics, εκτιμά ότι οι εργαζόμενοι στις 11 μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσαν να αυξήσουν τους μισθούς τους κατά μέσο όρο κατά 424% αν μπορούσαν να αναλάβουν θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης στην Αμερική (σ.σ. Με διαφορετικό κόστος ζωής βέβαια).

Και τα εργασιακά δικαιώματα ή το δικαίωμα στην ένταξη σε μια χώρα

Οι βίζες για τους μετανάστες εργάτες είναι ωστόσο πηγή ευαισθησίας για τους καλοπροαίρετους, με δύο ανησυχίες να έχουν προτεραιότητα. Η πρώτη έχει να κάνει με την ένταξη. Ίσως το πιο διάσημο πρόγραμμα στην ευρωπαϊκή ιστορία είναι το πρόγραμμα Gastarbeiter της Δυτικής Γερμανίας, το οποίο διήρκεσε από το 1955 έως το 1973 και έφερε περίπου 14 εκατομμύρια μετανάστες εργάτες, μεταξύ των οποίων και πολλοί Τούρκοι.

Πολλοί έμειναν για δεκαετίες χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την υπηκοότητα. Συχνά μιλούσαν ελάχιστα γερμανικά και δυσκολεύονταν να χτίσουν μια καλή ζωή. Ακόμη και το 1982, ο τότε καγκελάριος Χέλμουτ Κολ σκεφτόταν να τους στείλει πίσω στη χώρα καταγωγής τους.

Το δεύτερο αφορά την κακοποίηση και την εκμετάλλευση, που τροφοδοτούνται από αναφορές για σκληρές συνθήκες στον Κόλπο. Πολλές βίζες συνδέονται με έναν εργοδότη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παραίτηση του μετανάστη.

Το 2022, το υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας διαπίστωσε ότι το 74% των επιχειρήσεων που απασχολούσαν ξένους εργαζόμενους παραβίαζαν την εργατική νομοθεσία, μεταξύ άλλων με τη μη τήρηση των προτύπων ασφαλείας και την απαίτηση απλήρωτων υπερωριών.

Γραφεία εύρεσης εργατικού δυναμικού – «βιτρίνες»

Στην Ευρώπη, η παράκαμψη των κανόνων αυξάνει τον κίνδυνο. Επειδή ορισμένες χώρες, όπως η Ολλανδία, εκδίδουν λίγες άδειες εκτός ΕΕ κάθε χρόνο, οι εργοδότες χρησιμοποιούν μια παράκαμψη.

Προσλαμβάνουν, για παράδειγμα, στην Πολωνία ή τη Σλοβενία και στη συνέχεια εκμεταλλεύονται τους κανόνες ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ για να φέρουν τον εργαζόμενο στην Ολλανδία. Στα χαρτιά, αυτός ή αυτή απασχολείται στη χώρα που εκδίδει τη βίζα. Στην πράξη, πολλοί υπεύθυνοι προσλήψεων λειτουργούν ως απλά γραφεία-βιτρίνες. Οι μετανάστες δεν γνωρίζουν ποια νομοθεσία ισχύει, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται από μεσάζοντες.

Παρά τους κινδύνους για τους πολίτες τους, οι αναπτυσσόμενες χώρες — που επιθυμούν διακαώς να λάβουν εμβάσματα και να βρουν λύση στο πρόβλημα της ανεργίας στο εσωτερικό τους — είναι ενθουσιώδεις για τα προγράμματα φιλοξενούμενων εργαζομένων. Το αποτέλεσμα ήταν μια πληθώρα διμερών συμφωνιών. Το Ουζμπεκιστάν, για παράδειγμα, έχει υπογράψει συμφωνίες σε όλη την Ευρώπη, σε μια στρατηγική που αποδίδει καρπούς.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας κατέγραψε 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εμβάσματα το πρώτο εξάμηνο του έτους, από 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό είναι πολύ, δεδομένου ότι το Ουζμπεκιστάν έχει ΑΕΠ 132 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ομοίως, η Ινδία έχει υπογράψει συμφωνίες που χαλαρώνουν τους περιορισμούς στην προσωρινή μετανάστευση με τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και άλλες χώρες.

Η Ινδία διευκολύνει την επιστροφή του εργαζόμενου σε περίπτωση λήξης της βίζας

Ορισμένες συμφωνίες συνοδεύονται από ένα «γλυκαντικό» για τους δυτικούς πολιτικούς που είναι επιφυλακτικοί απέναντι στη μετανάστευση, καθώς περιλαμβάνουν υποσχέσεις από την ινδική κυβέρνηση να βοηθήσει στην επαναπατρισμό όσων παραμένουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους. Η βιετναμέζικη κυβέρνηση είναι τόσο ενθουσιώδης που θέτει στόχους για την «εξαγωγή εργατικού δυναμικού». Φέτος, στοχεύει να στείλει 130.000 εργαζομένους στο εξωτερικό.

Τα οφέλη για τις αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να υπερβαίνουν τις εισροές μετρητών. Ο Λοράν Μποσαβί της Παγκόσμιας Τράπεζας και οι συν-συγγραφείς σε έρευνα διαπιστώνουν ότι οι μετανάστες που επιστρέφουν είναι πολύ πιο πιθανό να ιδρύσουν τις δικές τους εταιρείες, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που κέρδισαν στο εξωτερικό.

Με βάση τα στοιχεία για την απασχόληση και τα εισοδήματα 5.000 μεταναστών από το Μπαγκλαντές, υποδεικνύουν ότι μια μείωση κατά 50% στο κόστος μετανάστευσης για τους εργαζόμενους που μεταναστεύουν στο εξωτερικό αυξάνει το ποσοστό δημιουργίας επιχειρήσεων στη χώρα κατά 8%.

Ανοίγουν εταιρείες που στέλνουν εργάτες μετανάστες στο εξωτερικό

Η αυξανόμενη ζήτηση για προσωρινή μετανάστευση έχει οδηγήσει σε άνθηση των επιχειρήσεων που φέρνουν σε επαφή εργαζομένους και εταιρείες πέρα από τα σύνορα. Η Μάργκαρετ Μουγκγουάντζα της Silver RayHR, μιας εταιρείας με έδρα το Ναϊρόμπι, ήταν κάποτε και η ίδια μετανάστρια. Αφού εργάστηκε στη Νότια Αφρική ως νοσοκόμα και έλαβε μια προσφορά για να εργαστεί στη Βρετανία, αποφάσισε να ιδρύσει τη δική της εταιρεία προσλήψεων.

Αρχικά, η εταιρεία προσλάμβανε κυρίως βοηθητικό προσωπικό για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Τώρα στέλνει Κενυάτες σε πλούσιες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία, για να εργαστούν σε διάφορες θέσεις, όπως ηλεκτρολόγοι, επαγγελματίες πληροφορικής, νοσοκόμες και υδραυλικοί.

Οι προσληφθέντες έχουν συνήθως ήδη εκπαιδευτεί στον τομέα εργασίας τους, αλλά μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους στην Κένυα πριν ξεκινήσουν το ταξίδι.

Οι προσωρινοί μετανάστες κάθε φορά μαθαίνουν από την αρχή

Παρά τα πλεονεκτήματά τους, τα υπάρχοντα προγράμματα έχουν περιορισμούς. Μελετώντας την περίπτωση της Δανίας, ο Αντρέι Γκόρσκοφ του IFAU, ενός σουηδικού ερευνητικού ινστιτούτου, υπολογίζει ότι οι βραχυπρόθεσμοι μετανάστες απολαμβάνουν βραδύτερη αύξηση της παραγωγικότητας σε σύγκριση με τους μόνιμους συναδέλφους τους, μειώνοντας τα οφέλη της μετανάστευσης για τους ίδιους, τους εργοδότες τους και τη χώρα υποδοχής.

Οι εργοδότες, αναμένοντας υψηλή εναλλαγή προσωπικού, συχνά διστάζουν να επενδύσουν στην κατάρτιση, λέει ο Τζιοβάνι Πέρι του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Ντέιβις. Επιπλέον, μεγάλο μέρος της βελτίωσης της παραγωγικότητας των μόνιμων μεταναστών εργαζομένων προέρχεται από την ικανότητά τους να αλλάζουν εταιρείες.

Οι οικονομολόγοι που μελετούν τη μετανάστευση υποστηρίζουν επομένως την έκδοση μεταβιβάσιμων θεωρήσεων που θα επιτρέπουν την αλλαγή εργασίας. Αυτή η ευελιξία θα αυξήσει τη δυναμική των αγορών εργασίας και θα συμβάλει στον περιορισμό των καταχρήσεων.

Οι εταιρείες που προσλαμβάνουν μετανάστες είναι πιθανό να αντισταθούν σε αυτό, καθώς συχνά αντιμετωπίζουν υψηλό αρχικό κόστος και θέλουν να έχουν απόδοση: ένας Βρετανός αγρότης, για παράδειγμα, μπορεί να δαπανήσει 20.000 λίρες σε τέλη για την πρόσληψη ενός εργαζομένου. Ωστόσο, η αλλαγή είναι αναπόφευκτη.

Όσοι έσπειραν τον ρατσισμό, θα πρέπει να βρουν τρόπους να δικαιολογήσουν την μετανάστευση

Πέρυσι, η Αυστραλία επέκτεινε το χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους οι μετανάστες εργαζόμενοι για να βρουν νέο εργοδότη μετά την αποχώρησή τους από τον χορηγό τους από 60 σε 180 ημέρες. Ο Καναδάς και η Ιαπωνία διευκολύνουν επίσης τους μετανάστες εργαζόμενους να αλλάζουν εργασία εντός του ίδιου κλάδου. Ακόμη και οι Ρεπουμπλικανοί του Τέξας πιέζουν για τη χορήγηση μεταφερόμενων θεωρήσεων για τους αγροτικούς εργάτες της πολιτείας.

Σε πολλές χώρες, οι νέες πολιτικές πραγματικότητες έχουν καταστήσει τις παλιές μορφές μετανάστευσης μη βιώσιμες, ενώ ταυτόχρονα η ανάγκη για εργατικό δυναμικό γίνεται όλο και πιο επιτακτική.

Οι κυβερνήσεις από όλο το πολιτικό φάσμα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βρουν μορφές μετανάστευσης με τις οποίες μπορούν να συμβιβαστούν τόσο οι ίδιες όσο και οι ψηφοφόροι τους, καθώς και τρόπους για να βελτιώσουν και να επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες για βραχυπρόθεσμη εργασία.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό πιθανόν θα κάνει τη μετανάστευση να μοιάζει λιγότερο με σκάλα —που οδηγεί τους μετανάστες σε μόνιμη εγκατάσταση και υπηκοότητα με κάθε σκαλοπάτι— και περισσότερο με περιστρεφόμενη πόρτα, χωρίς δικαιώματα για τον εργαζόμενο μετανάστη.