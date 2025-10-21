Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»

«Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς σας περιμένει φυλακή» λέει κυνικά ο Θάνος Πλεύρης στους μετανάστες και πρόσφυγες που ήρθαν στη χώρα αφού ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους για να να γλιτώσουν από πολέμους και καταστροφές.

Στο πλαίσιο της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, ο αρμόδιος υπουργός, με εγκύκλιο, δίνει εντολή στις υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μοιράζουν ένα έντυπο γεμάτο απειλές σε όσους «πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν παράνομα στη χώρα και βρίσκονται «σε Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και σε αυτούς που προσέρχονται στην Υπηρεσία Ασύλου προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας».

Της συγκεκριμένης εγκυκλίου είχε προηγηθεί άλλη για την κατάργηση του όρου «παράτυπη» μετανάστευση και την αντικατάστασή του με τον όρο «παράνομη».

Πλεύρης προς μετανάστες: «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»

«Εάν δεν είστε πρόσφυγας και δεν δικαιούστε προστασία, τότε έχετε εισέλθει και παραμένετε παράνομα στη χώρα», αναφέρει το έντυπο, που απειλεί τους μετανάστες ότι σε τέτοια περίπτωση «θα εκτίσετε ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια».

Τι αναφέρει το έντυπο που θα διανέμεται στους μετανάστες

«Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας σας ενημερώνει ότι οι Υπηρεσίες του θα εξετάσουν το αίτημα ασύλου σας σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εάν δεν είστε πρόσφυγας και δεν δικαιούστε προστασία, τότε έχετε εισέλθει και παραμένετε παράνομα στη χώρα, οπότε α) το αίτημά σας θα απορριφθεί, β) θα σας επιβληθεί διοικητική κράτηση έως 24 μήνες και γ) διαπράττετε σοβαρό ποινικό αδίκημα, για το οποίο θα καταδικαστείτε και θα εκτίσετε ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια.

Ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε τις παραπάνω δυσμενείς συνέπειες είναι να αποχωρήσετε οικειοθελώς από την Ελλάδα και να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Και η πιο κατάλληλη στιγμή να το αποφασίσετε είναι τώρα, πριν την υποβολή της αίτησης ασύλου.

Στην περίπτωση που διαπράξετε βίαιες πράξεις ή επιδείξετε βίαιη συμπεριφορά εντός των Δομών που φιλοξενείστε, το αίτημα ασύλου σας θα απορριφθεί αμέσως, αφού θα θεωρηθείτε απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια στην Ελλάδα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ»

