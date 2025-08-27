Η επίδειξη πυγμής προς τους μετανάστες και πρόσφυγες που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση, για να «χαϊδέψει τα αυτιά» στα δεξιά της δεξιάς, δεν περνάει απαρατήρητη. «Φωνές» για «οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου.

(Ακρο)δεξιά μετατόπιση της κυβέρνησης με το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο: «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών», επιβεβαιώνει τον σκληρό δρόμο της καταστολής αντί της δικαιοσύνης και της ποινικοποίησης αντί της ένταξης που επέλεξε η κυβέρνηση.

Επιφυλάξεις για την τρίμηνη αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποτελούμενη από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, συναντήθηκε με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θανάση Πλεύρη και την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη, εκφράζοντας «έντονες επιφυλάξεις για την συμβατότητα με το Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο της ρύθμισης για τρίμηνη αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται παράνομα στη χώρα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική».

Επιπλέον, φρόντισε να επισημάνει πως «τα υπαρκτά προβλήματα από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές και η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου και δεσμεύουν τη χώρα ως μέλος της διεθνούς κοινότητας που έχει κυρώσει διεθνείς συμβάσεις».

Εξέφρασε επίσης η έντονη διαφωνία της Ολομέλειας «στη φιλοσοφία του σχεδίου νόμου για υπέρμετρη αυστηροποίηση και ποινικοποίηση των μεταναστευτικών διατάξεων, καθώς και σε συγκεκριμένες διατάξεις του».

Η σημασία του έργο των δικηγόρων

Τόνισε τη σημασία του έργου των δικηγόρων «για την προσφυγή καθενός που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια στη Δικαιοσύνη και για την εφαρμογή του νόμου και την τήρηση της νομιμότητας και καταδικάστηκε κάθε προσπάθεια στοχοποίησης και εκφοβισμού των δικηγόρων που ασχολούνται με το Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και κατά την εκπροσώπηση των εντολέων τους».

Στην κατεύθυνση αυτή έγιναν προτάσεις ώστε οι προωθούμενες ρυθμίσεις να είναι συμβατές με τη Συνταγματική και Διεθνή νομιμότητα και την αρχή της αναλογικότητας.

Ανάμεσα στα θέματα που κατά προτεραιότητα τέθηκαν στον υπουργό και την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ήταν η «αντίθεση στην κατάργηση της διάταξης χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους και στην ανάγκη προστασίας των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εκπέσει της νομιμότητας αλλά έχουν αναπτύξει δεσμούς με τη χώρα, καθώς και των ανήλικων τέκνων αλλοδαπών που δεν έχουν γεννηθεί στην ημεδαπή, τα οποία διαμένουν στη χώρα μας χωρίς άδεια παραμονής».

Επίσης, υπογραμμίστηκε «η ανάγκη διατήρησης χωρίς καμία σύντμηση των προθεσμιών για άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ουσιαστική και λυσιτελής άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων».

Προβληματισμοί

Τονίστηκε, επίσης, «ο προβληματισμός για την προβλεπόμενη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διαδικασία της συνέντευξης των αλλοδαπών και για μη σύνταξη πρακτικού και έκθεσης, καθώς και για τις διατάξεις που περιορίζουν το δικαίωμα κατανόησης των εγγράφων λόγω ελλιπούς πρόσβασης σε μεταφραστή».

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων θα αποστείλει στο υπουργείο αναλυτικές και κατ’ άρθρον παρατηρήσεις στο υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου