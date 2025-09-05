Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;

Ο πολιτισμός συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και ως μοχλός κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που διεξήχθη μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2025, το 79% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός για τους ίδιους προσωπικά — ένα ποσοστό αυξημένο κατά 2% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα του 2007.

Τα υψηλότερα ποσοστά προσωπικής σύνδεσης με τον πολιτισμό καταγράφονται στο Λουξεμβούργο (92%), την Κύπρο (89%) και την Ιταλία (89%).

Αντίθετα, χαμηλότερη είναι η σημασία που αποδίδουν στον πολιτισμό οι πολίτες της Γερμανίας (66%), της Αυστρίας (62%) και της Ρουμανίας (61%).

Όμως, ο πολιτισμός δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως προσωπική υπόθεση, σύμφωνα με το euronews.

Europe wasn’t just built by kings and armies. It was carved by stories. Ink, not iron, shaped its soul. Here are the 15 books that made Europe what it is and we should read them at least once in our lives. 🧵👇 pic.twitter.com/wXzVRa8H3W — Culture Explorer (@CultureExploreX) April 14, 2025

Ο πολιτισμός ως εθνικό ζήτημα

Περισσότεροι από 8 στους 10 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι οι τέχνες και ο πολιτισμός είναι σημαντικοί για την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το Λουξεμβούργο (93%), η Πορτογαλία (92%) και η Ιταλία (91%) ξεχωρίζουν και πάλι, με τη Βουλγαρία (77%) και την Αυστρία (75%) να καταγράφουν τα χαμηλότερα επίπεδα συμφωνίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι (49%) ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε κάποια μορφή τέχνης το προηγούμενο έτος. Οι πιο διαδεδομένες δραστηριότητες ήταν ο χορός (17%) και το τραγούδι (15%), αποδεικνύοντας ότι η τέχνη αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας.

Η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε σε δείγμα άνω των 26.000 πολιτών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε ευρύ φάσμα κοινωνικών και δημογραφικών ομάδων. Τα αποτελέσματά της θα αποτελέσουν τη βάση για την Πολιτιστική Πυξίδα για την Ευρώπη, τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πολιτισμό, που αναμένεται να παρουσιαστεί μέχρι το τέλος του 2025.

Μέσα από αυτά τα στοιχεία αναδεικνύεται ξεκάθαρα πως ο πολιτισμός, είτε ως προσωπική ανάγκη είτε ως εθνική προτεραιότητα, παραμένει θεμέλιος λίθος της ευρωπαϊκής ταυτότητας.