Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Οι ενεργές συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της ΕΕ και η παραπληροφόρηση έχουν αναδειχθεί ως τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη.

Η έρευνα, που διεξήχθη το περασμένο φθινόπωρο, διαπίστωσε ότι το 72% των ερωτηθέντων εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για τους πολέμους κοντά στα σύνορα της ΕΕ, ενώ το 69% δήλωσε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για την παραπληροφόρηση.

Άλλα σημαντικά ζητήματα ασφάλειας που αναφέρθηκαν σύμφωνα με το euronews, ήταν η τρομοκρατία (67%), οι φυσικές καταστροφές που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή (66%) και οι κυβερνοεπιθέσεις από χώρες εκτός ΕΕ (66%).

«Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι αυτό ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη», δήλωσε η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Delphine Colard στο Euronews.

«Ίσως οι σκανδιναβικές ή οι ανατολικές χώρες ήταν οι πρώτες που επισήμαναν αυτά τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι πολύ γενικευμένα».

Οι πολίτες εξέφρασαν επίσης σημαντική ανησυχία για τη ρητορική μίσους (68%), το παραπλανητικό περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη (68%), την προστασία των δεδομένων στο διαδίκτυο (68%) και τις απειλές κατά της ελευθερίας του λόγου (67%).

«Τον τελευταίο χρόνο έχουμε δει κάποιες επιθέσεις κατά του πολυμερισμού, των αξιών, αύξηση της ρητορικής μίσους ή της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Έχουμε δει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούνται περισσότερο για να πολώσουν ή να παραμορφώσουν λίγο τον χώρο της πληροφόρησης», δήλωσε ο κ. Colard.

«Έτσι, αυτές οι απειλές ή αυτοί οι κίνδυνοι είναι πιθανώς πολύ αισθητοί από τους πολίτες».

Τι θέλουν οι πολίτες από το Κοινοβούλιο

Ως αποτέλεσμα αυτών των ανησυχιών, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Κοινοβούλιο να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση του πληθωρισμού (41%), ακολουθούμενη από τη δημιουργία θέσεων εργασίας (35%) και την άμυνα (34%).

Η Colard δήλωσε ότι η ατζέντα που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αντανακλά τις ανησυχίες των πολιτών.

«Το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα και περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα της οικονομίας, της βιομηχανίας, αλλά και αυτό που οι πολίτες αναμένουν περισσότερο από το Κοινοβούλιο, δηλαδή την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και του υψηλού κόστους διαβίωσης», δήλωσε.

Η ασφάλεια και η άμυνα έχουν αναδειχθεί σε ένα άλλο σημείο έντασης, με προτάσεις για περισσότερα ευρωπαϊκά αμυντικά μέσα, επενδύσεις και στήριξη στην Ουκρανία, πρόσθεσε η Colard.

Ερωτήματα που σχετίζονται με την προστασία των πολιτών στο διαδίκτυο έχουν εμφανιστεί στην ατζέντα σχεδόν κάθε ολομέλειας του Κοινοβουλίου από τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές, τόνισε.

Ένα συντριπτικό 89 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να είναι πιο ενωμένες για να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, ενώ το 86 % επιθυμεί η ΕΕ να έχει ισχυρότερη φωνή στη διεθνή σκηνή.

Οι πολίτες αναμένουν από την ΕΕ «να προστατεύει» και «να είναι έτοιμη να δράσει από κοινού», είπε η κ. Colard. Τα δύο τρίτα (66 %) των ερωτηθέντων θα ήθελαν η ΕΕ να τους προστατεύει καλύτερα από τις παγκόσμιες κρίσεις και τους κινδύνους.

Συνολικά, το 62 % των πολιτών έχει θετική άποψη για την ένταξη της χώρας τους στην Ένωση των 27 μελών, αν και η κοινή γνώμη για την ΕΕ έχει αποδυναμωθεί από τον Μάιο του 2025.