Οι Έλληνες πολίτες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης περισσότερο από ό,τι ο μέσος Ευρωπαίος, με την πλειονότητα να προτιμά τα social media για ενημέρωση σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, δείχνει δημοσκόπηση για το Ευρωβαρόμετρο.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουνίου με online ερωτηματολόγιο δείχνει ότι το 56% των Ελλήνων ενημερώνονται από κοινωνικά δίκτυα όπως το Instagram και το TikTok, έναντι του μέσου όρου των 40% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν και για το 71% των Ευρωπαίων η τηλεόραση παραμένει το κύριο μέσο ενημέρωσης, στην Ελλάδα το ποσοστό πέφτει στο 54%.

Το 49% των Ελλήνων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μηχανές αναζήτησης για ενημέρωση σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα, έναντι 40% στην ΕΕ, και το 41% χρησιμοποιεί πλατφόρμες βίντεο όπως το YouTube, συγκριτικά με 26% στην ΕΕ.

Μόνο το 34% των Ελλήνων χρηστών δηλώνει ότι προτιμά εφημερίδες, περιοδικά ή τις διαδικτυακές εκδόσεις τους, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο του 41% στην Εε.

Η τηλεόραση παραμένει πάντως το προτιμώμενο μέσο ενημέρωσης για τους Έλληνες άνω των 25 ετών, ενώ οι νεότεροι προτιμούν τα διαδικτυακά μέσα, δείχνει το Ευρωβαρόμετρο.

Στην Ελλάδα, η παραπληροφόρηση δείχνει να απασχολεί τους χρήστες περισσότερο από ό,τι σε άλλες χώρες, με το 74% να δηλώνει ότι εκτίθεται σε τέτοιο περιεχόμενο από «μερικές φορές» έως «πολύ συχνά» σε τέτοιο περιεχόμενο, συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 66%.

Σχεδόν επτά στους δέκα (68%) προτιμούν να χρησιμοποιούν το Facebook για να ενημερώνονται στην Ελλάδα, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ (58%), σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο.

Οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών στην Ελλάδα δήλωσαν ότι πρώτη πηγή ενημέρωσής τους για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα είναι το Instagram (66%), γεγονός που συμβαδίζει και με τα δεδομένα για τους νέους γενικά στην ΕΕ (64%).

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη ΕΕ σχεδόν 4 στους δέκα (37%) δήλωσαν πως ακολουθούν influencers ή δημιουργούς περιεχομένου στα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (51%) δήλωσαν πως αν και χρησιμοποιούν τα σόσιαλ μίντια, δεν ακολουθούν influencers ή δημιουργούς περιεχομένου, σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ (37%).