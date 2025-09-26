Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση

Οι ψηφιακές πηγές αποτελούν ένα από τους βασικούς τρόπους ενημέρωσης που επιλέγουν οι Αμερικανοί, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, ιδίως για τους νεότερες ηλικίες.

Συνολικά, περίπου οι μισοί ενήλικες στις ΗΠΑ (53%) δηλώνουν ότι αρκετά συχνά ενημερώνονται από τα social media, ποσοστό που παραμένει σταθερό τα τελευταία χρόνια.

Τι έδειξε έρευνα

Το Facebook και το YouTube ξεπερνούν όλα τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως χώροι όπου οι Αμερικανοί ενημερώνονται τακτικά για τις ειδήσεις: το 38% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δηλώνει ότι ενημερώνεται τακτικά για τις ειδήσεις στο Facebook και το 35% δηλώνει το ίδιο για το YouTube, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center.

Μικρότερο ποσοστό Αμερικανών λαμβάνει τακτικά ειδήσεις από το Instagram (20%), το TikTok (20%) ή το X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter (12%). Λιγότεροι δηλώνουν ότι λαμβάνουν ειδήσεις από το Reddit (9%), το Nextdoor (6%), το WhatsApp (5%), το Threads (3%), το Rumble (2%), το Truth Social (2%) και το Bluesky (2%).

Ορισμένοι ιστότοποι κοινωνικών μέσων – παρά το σχετικά μικρό συνολικό κοινό τους – ξεχωρίζουν ως προορισμοί για ειδήσεις μεταξύ πολλών από τους χρήστες τους. Για παράδειγμα, το 57% των χρηστών του X λαμβάνουν ειδήσεις από εκεί, όπως και ένα παρόμοιο ποσοστό χρηστών (55%) στο Truth Social, τον ιστότοπο που ανήκει στην εταιρεία μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, μόνο το 15% των χρηστών του WhatsApp λαμβάνουν τακτικά ειδήσεις από αυτήν την πλατφόρμα.

Λίγο περισσότερο από το ήμισυ των χρηστών του TikTok (55%) δηλώνουν ότι ενημερώνονται τακτικά για τις ειδήσεις στον ιστότοπο, σε σύγκριση με το 22% το 2020. Το ποσοστό των χρηστών που ενημερώνονται για τις ειδήσεις σε άλλους ιστότοπους, όπως το YouTube και το Instagram, έχει επίσης αυξηθεί.

Ποιοι Αμερικανοί επιλέγουν να ενημερωθούν από τα social media

Τα άτομα που λαμβάνουν τακτικά ειδήσεις από διαφορετικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης συχνά διαφέρουν ως προς το φύλο, την ηλικία και άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να λαμβάνουν τακτικά ειδήσεις από το Facebook, το Instagram και το TikTok, ενώ οι άνδρες είναι πιο πιθανό να δηλώνουν ότι τις λαμβάνουν από το YouTube, το X και το Reddit. Άλλα μοτίβα είναι μοναδικά για μεμονωμένους ιστότοπους.

Όπως υποστηρίζει το Pew Research Center, οι νεότεροι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι τακτικοί θεατές ειδήσεων στο TikTok, το Instagram, το Reddit και το X. Οι Αφροαμερικανοί, οι Ισπανόφωνοι και οι Ασιάτες Αμερικανοί είναι πιο πιθανό από τους λευκούς Αμερικανούς να λαμβάνουν τακτικά ειδήσεις από το YouTube, το Instagram και το WhatsApp. Επιπλέον, όσοι δεν έχουν πτυχίο πανεπιστημίου είναι πιο πιθανό από όσους έχουν πτυχίο πανεπιστημίου να λαμβάνουν ειδήσεις από το Facebook και το TikTok.

Οι Δημοκρατικοί είναι επίσης πιο πιθανό από τους Ρεπουμπλικάνους να δηλώνουν ότι λαμβάνουν ειδήσεις από το Instagram, το TikTok και το Reddit. Ωστόσο, περίπου ίσο ποσοστό από κάθε κόμμα δηλώνει ότι λαμβάνει τακτικά ειδήσεις από το YouTube.