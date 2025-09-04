newspaper
04.09.2025 | 14:12
Φωτιά στη Λέσβο – Συνδράμουν 6 εναέρια μέσα
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;
Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;

Πολλές φορές τα παιδιά βρίσκουν κατανόηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν δύνανται να αναφέρουν στον «έξω» κόσμο

Βασιλική Δρίβα
Αρκετά συχνά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν σε παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, ή είναι παραμελημένα, έναν χώρο να εκφραστούν και να βρουν άτομα που τα κατανοούν.

Είναι αυτό, όμως, πραγματικά βοηθητικό ή μπορεί να αποβεί επικίνδυνο;

Αναζητώντας την κατανόηση

Ως έφηβη που μεγάλωσε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, η Μόργκαν έπρεπε καθημερινά να αντιμετωπίζει τη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση από τη μητέρα της. Ωστόσο, ένιωθε ασφαλής και υποστηριζόμενη όταν δημοσίευε για τις εμπειρίες της σε έναν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram – γνωστό ως Finsta – ο οποίος έκρυβε την πραγματική της ταυτότητα.

Η Μόργκαν χρησιμοποιούσε τον Finsta για να μοιράζεται με συνομηλίκους της όσα περνούσε και να στέλνει ή να λαμβάνει ενθαρρυντικά μηνύματα. Χωρίς αυτό το «σωσίβιο», δήλωσε στις Μόργκαν Ε. ΠέτιΤζον και τη Λόρα Σουάμπ Ρις, στο Conversation, πλέον 21 ετών, «πιθανότατα δεν θα τα είχα καταφέρει να επιβιώσω».

Κάποια παιδιά δεν αναγνωρίζουν καν ότι πρόκειται για κακοποίηση. Άλλα νιώθουν ντροπή. Πολλά φοβούνται τι θα ακολουθήσει αν μιλήσουν.

Οι συντάκτριες του δημοσιεύματος διαπιστώσαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένα κρίσιμο μέσο ώστε οι νέοι να αποκαλύπτουν κακοποίηση, να συνδέονται με συνομηλίκους που είχαν παρόμοιες εμπειρίες και να μαθαίνουν στρατηγικές προστασίας.

Κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμάται ότι περισσότερα από 1 στα 7 παιδιά αντιμετωπίζουν βία ή παραμέληση στο σπίτι. Αυτές οι εμπειρίες συχνά δεν αναφέρονται. Κάποια παιδιά δεν αναγνωρίζουν καν ότι πρόκειται για κακοποίηση. Άλλα νιώθουν ντροπή. Πολλά φοβούνται τι θα ακολουθήσει αν μιλήσουν. Όταν οι νέοι αποκαλύπτουν παραμέληση ή κακοποίηση, είναι πιο πιθανό να στραφούν σε άτυπα συστήματα υποστήριξης, όπως οι φίλοι, παρά στις αρχές. Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, αυτές οι αποκαλύψεις γίνονται όλο και περισσότερο διαδικτυακά. Μέσα στις αυξανόμενες ανησυχίες για τις βλαβερές επιδράσεις των κοινωνικών δικτύων στους νέους, οι πλατφόρμες προσφέρουν σημαντικά οφέλη για κάποιους ευάλωτους εφήβους.

Οι εμπειρίες

Για να κατανοήσουν πώς και γιατί οι νέοι μιλούν διαδικτυακά για την κακομεταχείριση, ξεκίνησαν αναλύοντας αναρτήσεις σχετικά με «οικογενειακά προβλήματα» σε μια πλατφόρμα υποστήριξης μεταξύ συνομηλίκων, το TalkLife. Στην πορεία της έρευνας εντοπίστηκαν πολλά παραδείγματα νέων που περιέγραφαν κακομεταχείριση.

Έγραφαν ότι άτομα στο σπίτι τους τούς στερούσαν τροφή, τους κακοποιούσαν σεξουαλικά ή τους προκαλούσαν σωματική βία, αφήνοντάς τους με μώλωπες ή εξαρθρώσεις. Συνήθως οι θύτες ήταν φροντιστές – γονείς, πατριοί/μητριές, παππούδες ή άλλοι κηδεμόνες. Οι νέοι που μοιράζονταν αυτές τις εμπειρίες συνήθως εξέφραζαν τα συναισθήματά τους, ζητούσαν απαντήσεις ή υποστήριξη.

Αναλύθηκαν επίσης περισσότερες από 1.000 απαντήσεις σε αυτές τις αναρτήσεις. Οι συνομήλικοι ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία συμπονετικοί, προσφέροντας συναισθηματική υποστήριξη και συμβουλές ή μοιράζονταν δικές τους εμπειρίες κακοποίησης ή παραμέλησης. Αντιδράσεις που περιγελούσαν, υποβάθμιζαν ή ήταν αδιάφορες απέναντι στις εμπειρίες των θυμάτων ήταν σχετικά σπάνιες.

Οι συντάκτριες πραγματοποίησαν έρευνα σε νέους 18–21 ετών σε όλη την Αμερική. Από τους 641 ερωτηθέντες, περίπου το 1/3 ανέφερε ότι είχε βιώσει κακοποίηση ή παραμέληση κατά την παιδική του ηλικία. Από αυτή την ομάδα, περισσότεροι από τους μισούς – 56% – είχαν μιλήσει για την κακομεταχείριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όλοι μαζί στηρίζαμε ο ένας τον άλλον λέγοντας: ναι, αυτό που νιώθεις είναι αληθινό και σημαντικό».

Στη συνέχεια, πήραν συνεντεύξεις από ένα υποσύνολο αυτών των συμμετεχόντων για να μάθουν τι τους παρακίνησε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στο διαδίκτυο και πώς αυτές οι αλληλεπιδράσεις τους επηρέασαν. Η Εύα, 21 ετών, είπε:

«…(είναι) ένας χώρος όπου άνθρωποι σαν εμένα, που ήθελαν προσοχή και επιβεβαίωση και ήθελαν να μιλήσουν για όσα βίωσαν σε ένα σχετικά χαμηλού ρίσκου πλαίσιο, συγκεντρώνονταν. Όλοι μαζί στηρίζαμε ο ένας τον άλλον λέγοντας: ναι, αυτό που νιώθεις είναι αληθινό και σημαντικό».

Τι ωθεί στην αναζήτηση βοήθειας στο διαδίκτυο

Οι περισσότεροι νέοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να αλληλεπιδράσουν, να εκφραστούν και να μάθουν νέα πράγματα. Μερικοί εκτίθενται σε πληροφορίες που τους βοηθούν να αναγνωρίσουν τις εμπειρίες τους ως κακοποίηση ή παραμέληση.

Ένας συμμετέχων 20 ετών, που δημοσίευσε για τις εμπειρίες του σε ένα Reddit forum αφιερωμένο σε θέματα ψυχικής υγείας, είπε: «Γεννήθηκα μέσα σε αυτό (την κακοποίηση), σωστά; Οπότε αυτό ήταν το φυσιολογικό μου, η καθημερινότητά μου … όσο μεγάλωνα κι άκουγα εμπειρίες άλλων, είπα ‘κάτι σε αυτά που έζησα δεν είναι φυσιολογικό’».

Οι κακοποιημένοι νέοι στρέφονται επίσης στα κοινωνικά δίκτυα επειδή δεν έχουν άλλες επιλογές. Οι ανήλικοι συνήθως δεν έχουν τη νομική ή οικονομική δυνατότητα να φύγουν από ένα κακοποιητικό σπίτι ή να ξεκινήσουν θεραπεία χωρίς τη γονική συναίνεση, αναφέρει το Conversation.

«Όταν είσαι παιδί, δεν έχεις πραγματικά έλεγχο σε πολλά πράγματα στη ζωή σου … αν το μόνο που έχεις είναι τα social media και ανθρώπους στο διαδίκτυο να μιλήσεις, αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να εκφράσεις ότι έχεις φτάσει στα όριά σου και χρειάζεσαι βοήθεια», ανέφερε η Κάρα, 20 ετών.

Ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, όπως οι σχολικοί σύμβουλοι, πολλοί νέοι τους αποφεύγουν επειδή αυτοί υπόκεινται σε υποχρέωση καταγγελίας. Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει στους νέους να μιλούν για τις εμπειρίες τους, συχνά ανώνυμα, χωρίς τον φόβο ότι η κατάσταση θα ξεφύγει από τον έλεγχό τους.

«Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να ζητάμε από τα παιδιά να αναφέρουν την κακοποίησή τους, ειδικά γνωρίζοντας τις αδυναμίες του συστήματος προστασίας παιδιών», τόνισε ο Ντος, 21 ετών.

Ωστόσο, η στροφή στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί επίσης να έχει σοβαρά μειονεκτήματα για νέους που παλεύουν με κακοποίηση ή παραμέληση.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα των Μόργκαν Ε. ΠέτιΤζον και Λόρα Σουάμπ Ρις περιέγραψαν υποστηρικτικές διαδικτυακές σχέσεις τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και μέσα σε ευρύτερες κοινότητες. Η Εύα, 21 ετών, διαπίστωσε ότι όταν μιλούσε για τις εμπειρίες της, οι άνθρωποι στο διαδίκτυο ήταν «πιο πρόθυμοι να συζητήσουν και να δείξουν κατανόηση απ’ ό,τι θα έβλεπες στον μέσο άνθρωπο στον δρόμο».

Ωστόσο, η στροφή στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί επίσης να έχει σοβαρά μειονεκτήματα για νέους που παλεύουν με κακοποίηση ή παραμέληση. Χωρίς υποστηρικτικά δίκτυα εκτός διαδικτύου, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε διαδικτυακή πλάνη και συναισθηματικό πλήγωμα. Τα social media μπορούν να τους εκθέσουν σε παραπληροφόρηση, τραυματικό περιεχόμενο ή επιθετική συμπεριφορά που παρουσιάζεται ως υποστήριξη.

Χωρίς ασφαλείς ενήλικες να τους βοηθήσουν να πλοηγηθούν σε αυτούς τους χώρους, τα θύματα κακοποίησης αντιμετωπίζουν ένα παράδοξο: το διαδίκτυο μπορεί να είναι η μόνη τους διέξοδος για σύνδεση, αλλά δεν είναι πάντα ασφαλές ή αξιόπιστο.

Η σημασία των ενηλίκων

Από τις συνεντεύξεις του Conversation προκύπτουν τρία βασικά συμπεράσματα για εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τεχνολογικές πλατφόρμες:

  • Οι νέοι χρειάζονται καλύτερη πρόσβαση σε ασφαλείς και αξιόπιστους πόρους για την αντιμετώπιση κακοποίησης και παραμέλησης, που να προσφέρουν ανωνυμία και να μην ενεργοποιούν υποχρεωτική καταγγελία. Αν και οι νόμοι για την αναφορά κακοποίησης έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα παιδιά, μπορούν να αποθαρρύνουν την αποκάλυψη αν οι νέοι φοβούνται ότι η αναζήτηση βοήθειας θα πυροδοτήσει μια άμεση και ανεπιθύμητη παρέμβαση.
  • Πολιτικές που απαγορεύουν τα social media ή απαιτούν γονική συναίνεση για τους ανήλικους μπορεί άθελά τους να αυξήσουν τους κινδύνους για κακοποιημένους νέους. Η δημιουργία ασφαλέστερων διαδρομών για τη χρήση του διαδικτύου είναι πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας.
  • Δεδομένου ότι οι φροντιστές και άλλοι ενήλικες δεν είναι πάντα διαθέσιμοι ή πρόθυμοι να προστατεύσουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, είναι χρήσιμο οι πλατφόρμες να πρέπει να λογοδοτούν για χαρακτηριστικά σχεδιασμού – όπως οι αλγόριθμοι, οι ρυθμίσεις απορρήτου και οι στρατηγικές εποπτείας – που μπορεί να καθιστούν τις ιστοσελίδες επισφαλείς για ευάλωτους νέους που αναζητούν στήριξη.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους πόρους εκτός διαδικτύου για τα παιδιά που κακοποιούνται. Όμως για πολλούς νέους, οι πλατφόρμες αυτές έχουν γίνει ένα πρώτο βήμα προς την αναγνώριση, τη σύνδεση και την επιβίωση. Μαθαίνοντας πώς και γιατί τα κακοποιημένα παιδιά μοιράζονται τις εμπειρίες τους ψηφιακά, οι ενήλικες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους και να χτίσουν συστήματα που θα τα «συναντούν» εκεί όπου «βρίσκονται», ολοκληρώνει το Conversation.

Μονή Σινά: Τη διαδικασία διαδοχής του δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η ανακοίνωσή του
Τη διαδικασία διαδοχής του στη Μονή Σινά δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Η ανακοίνωσή του

Οι λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ο Δαμιανός

Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Oι ηγέτες συναντώνται για να «ολοκληρώσουν τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» είπε ο Μακρόν - Νωρίς το απόγευμα οι ηγέτες θα μιλήσουν τηλεφωνικά με τον Τραμπ

Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που ευθύνονται για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, φαίνεται ότι έχουν «πίσω» τους την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ
Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Συνεχίζεται με δριμύτητα η προσπάθεια θυμάτων του Έπσταϊν, αλλά και πολιτικών, να προχωρήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την υπόθεση

Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά
Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά

Οι πολιτικοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μεγάλες οικονομίες είναι αντιμέτωπες με ύφεση, υψηλά χρέη. Και λαϊκιστικά κόμματα καραδοκούν να υφαρπάξουν την εξουσία. Είναι η λιτότητα λύση;

Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι
Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι

Νέα πλήγματα κι ερωτηματικά για τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της δικαστικής έρευνας για την σιδηροδρομική τραγωδία. Βρέθηκαν την …τελευταία στιγμή, προϊόντα καύσης σε ηλεκτράμαξες που είχαν εκδώσει πόρισμα ότι «δεν είχε καεί».

«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν
«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν

Τους λόγους για τους οποίου η Λεβερκούζεν αποφάσισε να διώξει τον Έρικ τεν Χαγκ από τον πάγκο της πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν, αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η Bild.

Μονή Σινά: Τη διαδικασία διαδοχής του δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η ανακοίνωσή του
Τη διαδικασία διαδοχής του στη Μονή Σινά δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Η ανακοίνωσή του

Οι λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ο Δαμιανός

Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση
Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση

Το σημαντικό εύρημα των Δεσμωτών του Φαλήρου αφορά στην ομαδική ταφή ανθρώπινων σκελετών η οποία εντοπίστηκε, τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου ανέγερσης του ΚΠΙΣΝ.

Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Oι ηγέτες συναντώνται για να «ολοκληρώσουν τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» είπε ο Μακρόν - Νωρίς το απόγευμα οι ηγέτες θα μιλήσουν τηλεφωνικά με τον Τραμπ

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται» - Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή
Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή

Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω στον τομέα της συνοχής, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στο Σανταντέρ.

Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths
Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths

Η φωνή των Smiths Μόρισεϊ, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι πουλάει τα δικαιώματα που έχει στο βρετανικό συγκρότημα, καθώς βαρέθηκε τη σύγκριση και τις συγκρούσεις με τον Τζόνι Μαρ.

Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων - Αλληλοκατηγορούνται δήμος και εργολάβος

Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι

Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

