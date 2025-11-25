Ανάρπαστη η Ιθάκη του Τσίπρα: Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 33.000 αντίτυπα
«Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες», ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg επισημαίνοντας ότι «η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει
Ανάρπαστη έγινε η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν και τα 33.000 αντίτυπα, με αποτέλεσμα να ξεκινά νέα ανατύπωση.
Όπως ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας».
Κατά την ίδια ανακοίνωση η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει «και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας».
«Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη!» καταλήγει η ανακοίνωση.
