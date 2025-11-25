Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του

Σαν έτοιμοι από καιρό οι εκπρόσωποι του ακραίου κέντρου, αλλά και πρώην «σύντροφοι», ξεσπάθωσαν με την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, πραγματοποιώντας μια λυσσαλέα επίθεση -την ενορχήστρωση της οποίας έχει η κυβέρνηση- θυμίζοντας τις.. ένδοξες μέρες του αντισύριζα μετώπου.

Μέχρι στιγμής όλοι οι επικριτές του Τσίπρα για το μόνο πράγμα που δεν τον έχουν κατηγορήσει ακόμα είναι για την τρύπα του όζοντος ή για την εξαφάνιση των δεινόσαυρων. Σε τηλεοπτική εκπομπή το βράδυ της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σταυροκοπιόταν λέγοντας πως είναι τύχη που η «Ακρόπολη έμεινε όρθια».

Η χώρα δεν φαλίρισε στα χέρια του Τσίπρα

Είναι σίγουρα οξύμωρο να τα λέει αυτά ένας εκ των κορυφαίων υπουργών μιας κυβέρνησης και κυρίως ενός κόμματος που κυριάρχησε στα πολιτικά πράγματα σχεδόν τα μισά χρόνια της Μεταπολίτευσης και που έχει βασική ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας. Κι επειδή η ιστορία της χώρας δεν ξεκίνησε το 2015, καλό είναι να θυμόμαστε πως η Ελλάδα δεν φαλίρισε στα χέρια του Τσίπρα, αλλά σ’ εκείνα των «νόμιμων» ιδιοκτητών της.

Καλό είναι δηλαδή να θυμηθούμε τη μεγάλη φούσκα της επίπλαστης ευμάρειας των σημιτικών και καραμανλικών χρόνων, τα άπειρα σκάνδαλα που φόρτωναν με δισεκατομμύρια τον κρατικό κορβανά, το μεγάλο πάρτι λεηλασίας στα δημόσια ταμεία, τα οποία ήταν εντελώς άδεια όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η κυβέρνηση της Αριστεράς. Άδεια. Χωρίς σεντ. Κατά τα λοιπά βγαίναμε απ’ τα μνημόνια…

Το αφήγημα της κυβέρνησης από χθες και απέναντι στον πανικό για τα χιλιάδες αντίτυπα που πωλούνται σαν στραγάλια στα βιβλιοπωλεία -ήδη ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ανακοίνωσε ότι πουλήθηκαν 33.000 βιβλία- αφήγημα, το οποίο «ρούφηξαν» τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ που στηρίζουν την κυβέρνηση ήταν ότι ο Τσίπρας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, δεν ζητάει καμία συγγνώμη και δεν κάνει καμία αυτοκριτική που πήγε το καράβι στα βράχια.

Ας τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά με βάση πάντα τα γεγονότα.

Το καράβι δεν πήγε στα βράχια

Αρχίζοντας από το τέλος, το καράβι μόνο στα βράχια δεν οδηγήθηκε. Αντιθέτως έφτασε στην Ιθάκη του με ασφάλεια και αν η σημερινή κυβέρνηση επαίρεται για την κατάσταση της Οικονομίας και τις αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους, το χρωστάει κυρίως στη συμφωνία για το χρέος που έγινε επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα.

Υπό το ίδιο πρίσμα το καράβι έφτασε στον προορισμό του και τα κατάφερε με το πλήρωμα που είχε, με τα καλά και τα κακά του. Και για να θυμηθούμε λίγο τι έγινε πριν από δέκα χρόνια, αυτοί που τον χαρακτηρίζουν ακόμα και σήμερα «προδότη», επιχείρησαν να τον ρίξουν, οδηγώντας σε διάσπαση τον ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015.

Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015

Τόσο αυτοί (Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου, Λαφαζάνης κλπ.) όσο και οι αντίπαλοι εκ δεξιών, λησμονούν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, μετά την υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Λησμονούν προφανώς και το αποτέλεσμα της κάλπης όταν ο λαός ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Τσίπρα και πάλι με διαφορά. Την ίδια ώρα κάποιοι από τους επικριτές του πήγαιναν σπίτι τους, ανίκανοι να πείσουν τον κόσμο για τις προθέσεις τους και τα σχέδιά τους.

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Τσίπρας αναλαμβάνει την ευθύνη και για τα λάθη του με έτερα στελέχη όπως ο Νίκος Παππάς ή ο Παύλος Πολάκης, των οποίων οι συμπεριφορές ή οι παραλείψεις έκαναν ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ. Και την αναλαμβάνει ξεκάθαρα όταν π.χ. για τον πρώτο λέει ότι έπρεπε να του έχει ζητήσει να κάνει στην άκρη και δεν το έπραξε ή για τον δεύτερο ότι έπρεπε να τον είχε διαγράψει.

Σε κάθε περίπτωση, ο Αλέξης Τσίπρας τόλμησε να κάνει κάτι που ουδείς άλλος πολιτικός αρχηγός ή πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης έχει πράξει. Να γράψει ένα βιβλίο με τη δική του αλήθεια, για την οποία βεβαίως και θα κριθεί από τους αναγνώστες του, όπως συμβαίνει με κάθε συγγραφέα και κάθε πόνημα.

To μέτωπο του Predator, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών κ.α.

Το γεγονός ότι η επιστροφή του έχει ξεσηκώσει τα κοιμισμένα πάθη ενός μετώπου που επί επτά χρόνια δεν έχει κανένα πρόβλημα να παρακολουθείται συστηματικά από την ΕΥΠ και το Predator, να πληρώνει ευρωπαϊκά πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προς χάριν των γαλάζιων Φραπέδων, Χασάπηδων και των ομοίων τους, να βλέπει τη χώρα είτε να καίγεται αβοήθητη απ’ άκρη σ’ άκρη (Εύβοια, Αττική, Ρόδος, Έβρος) είτε να πνίγεται (Ντάνιελ), είτε να θυσιάζει τα παιδιά της (Τέμπη), αλλά και να πληρώνει εκατομμύρια των εκατομμυρίων σε απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους που έκαναν τη μπίζνα τη ζωής τους στην πανδημία, είναι τελικά άλλης τάξης ζήτημα.

Σε κάθε περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι περήφανος ότι παρέδωσε 37 δισ. ευρώ προίκα όταν έφυγε και όχι καμένη γη και άδεια ταμεία όπως οι προκάτοχοί του. Κι αυτό έχει γραφτεί ανεξίτηλα στην Ιστορία.