Στα «ταραγμένα νερά» του 2015 «βουτούν» οι αναγνώστες της «Ιθάκης». Το βιβλίο που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας και έγινε ανάρπαστο από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του συνεχίζει να «ταρακουνά» το πολιτικό σύστημα.

Η κυκλοφορία προκάλεσε πρωτοφανή ενδιαφέρον. Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε τον εκδοτικό οίκο σε διαδοχικές ανατυπώσεις και οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 33.000 αντίτυπα πριν να συμπληρωθούν 48 ώρες.

«Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες», ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg επισημαίνοντας ότι «η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει

Οι πολιτικές αντιδράσεις, τη δεύτερη μέρα κυκλοφορίας, δεν έχουν καταλαγιάσει και η «πολιτική έφοδος στον ουρανό» περνά από το μικροσκόπιο πρώην και νυν «συντρόφων» του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα.

Θετική αποτίμηση

«Θεωρώ θετικό ότι ο Αλέξης, ένας από εμάς, από τον χώρο μας, κάνει δημόσια απολογισμό και αυτοκριτική, αλλά επισημαίνει ποια ήταν κατά τη γνώμη του και τα σωστά, τα επιτεύγματα, οι επιτυχίες μιας περιόδου που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πανθομολογούμενα. Πλέον απέχουμε μια δεκαετία από αυτά τα γεγονότα, από κάποια άλλα που περιγράφονται στο βιβλίο σαφώς λιγότερο, μπορούμε να τα δούμε με μία πιο ψύχραιμη ματιά. Και νομίζω ότι είναι μία θετική συμβολή στα πράγματα», σχολιάζει (Real FM) μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο ίδιος σημειώνει ότι το βιβλίο λειτουργεί ως αφετηρία για ειλικρινή συζήτηση τόσο για το παρελθόν όσο και για τη μελλοντική στρατηγική της Αριστεράς.

Νικόλας Φαραντούρης

Ο Νικόλας Φαραντούρης στέκεται σε ένα κεφάλαιο που αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός σε μία προσπάθεια να διευρύνει το πλαίσιο, την κομματική βάση αλλά και τον προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής.

«Σε ό,τι αφορά εμένα και πράγματα τα οποία αφορούν μία προσπάθεια, την οποία μπορώ να επιβεβαιώσω ή όχι, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε αυτή η έντιμη και ειλικρινής προσπάθεια να διευρυνθεί η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, με ανθρώπους εκτός κομματικού σωλήνα. Είναι το περίφημο think tank του Νοεμβρίου του 2021, στο οποίο μου προτάθηκε και ανέλαβα τον τομέα της ενέργειας», ανέφερε (OPEΝ) ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιώργος Κατρούγκαλος

Ως «τίμιο και αντικειμενικό» χαρακτηρίζει ο Γιώργος Κατρούγκαλος το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», τονίζοντας ότι περιλαμβάνει αυτοκριτική του πρώην πρωθυπουργού αλλά και αναγνώριση λαθών σε άλλα πρόσωπα, ενώ σημειώνει και τις σωστές αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη διακυβέρνησή του.

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι το βιβλίο αποτελεί σημαντικό πολιτικό γεγονός, γιατί ξεκαθαρίζει ζητήματα της διακυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων της διαπραγμάτευσης για το δημοψήφισμα και της συμφωνίας των Πρεσπών. Υπογραμμίζει ότι η αναφορά σε πρόσωπα γίνεται με ειλικρίνεια και χωρίς σκοπιμότητες, ενώ χαρακτήρισε τις αναφορές για τον ίδιο θετικές.

Δημήτρης Μαρδάς

Στο κρίσιμο πρώτο εξάμηνο του 2015 αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Δημήτρης Μαρδάς. Μίλησε επικριτικά για τη θητεία του Γιάνη Βαρουφάκη στο υπουργείο Οικονομικών και για την «επιμονή του Παναγιώτη Λαφαζάνη για τα χρήματα του Νομισματοκοπείου».

Χρήστος Γιαννούλης

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σημειώνει (MEGA) πως «αυτό το βιβλίο επιβεβαιώνει ένα πράγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος και πολλά άλλα στελέχη της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνουν ατομική καριέρα στην πολιτική. Δεν σκεφτόταν τις κινήσεις και τις παρεμβάσεις τους με το αν θα κάνει καλό ή κακό στην καριέρα του δια βίου πολιτικώς ή τη συνέχεια ενός τζακιού ή τη συνέχεια του νεποτισμού».

Και συμπληρώνει μεταξύ άλλων: «Κατάλαβα ότι περιγράφει την πορεία ενός ηγέτη που παρέλαβε μία κατεστραμμένη χώρα και φρόντισε με πολύ μεγάλο κόστος και ευθύνη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και των λαθών των συνεργατών του, να παραδώσει μία χώρα με ένα οδικό χάρτη για το χρέος».

Νίκος Παππάς

Ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ερωτηθείς (ANT1) για τα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός για τις τηλεοπτικές άδειες, απαντά: «Για τις τηλεοπτικές άδειες παίρνει την ευθύνη και τον τιμά. Παίρνω κι εγώ την ευθύνη […] Με δικαιώνει 100%».

Συνιστά ψυχραιμία ώστε «να μην κατισχύσει το δευτερεύον και να συζητάμε το μείζον».

Στην… αντίπερα όχθη

Να παρουσιάσει την ενοχή του ως αφέλεια για τις αποφάσεις που πήρε ως πρωθυπουργός καταλογίζει στον Αλέξη Τσίπρα ο Γιάνης Βαρουφάκης που περιμένει μετά το βιβλίο, την ταινία.

Σε σχέση με το Eurogroup και το δημοψήφισμα, υπογραμμίζει (ΕΡΤ) ότι οι ελληνικές διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε έναν εκβιασμό από τους δανειστές, με στόχο όχι μόνο τη συμφωνία αλλά και τον εξευτελισμό του Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών κάνοντας το ‘όχι’, ‘ναι’» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τονίζει την πρότασή του για ένα δημόσιο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών βασισμένο στο Taxisnet, το οποίο, όπως είπε, παρουσιάζεται σήμερα ως «κουπόνια» από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια καινοτόμος λύση για την εσωτερική ρευστότητα της χώρας.

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Την εκτίμηση ότι το «βιβλίο Τσίπρα αναβιώνει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρεύμα», σημειώνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, εκφράζοντας, παράλληλα, την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτύπωσε στην «Ιθάκη» την πραγματική ιστορία για όσα συνέβησαν την περίοδο 2015-2019, παρότι ο ίδιος δεν έχει διαβάσει το βιβλίο για να έχει πλήρη εικόνα.

Για το κείμενο της «Ομπρέλας» και τα λεγόμενα «τοπικά νομίσματα», τα οποίο καυτηρίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, ο κ. Τσακαλώτος απάντησε, (NaftemporikiTv): «Μακάρι, αυτοί που έκαναν την κριτική να ήξεραν τι είναι τα τοπικά νομίσματα […] Δεν έχουν σχέση με παράλληλα νομίσματα ή με τη δραχμή. Εχω την εντύπωση ότι το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο μπήκε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ το 2019-2023. Αυτό με τα τοπικά νομίσματα ήταν ένα από τα εκατό πράγματα που έλεγε εκείνο το κείμενο. Τον παρακαλώ (τον Τσίπρα) να διαβάσει τι είναι το τοπικό νόμισμα και θα δείτε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέει η ΝΔ».

Ερωτηθείς για τα όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός για τα ραντεβού του με Αχτσιόγλου και Χαρίτση το 2023, ο κ. Τσακαλώτος απάντησε: «Δεν θεωρώ ότι η Αριστερά πρέπει να δουλεύει με “δαχτυλίδια”. Είμαι εναντίον του αρχηγικού μοντέλου. Ενας χαρισματικός ηγέτης, όπως ήταν αρχικά και για καιρό ο Τσίπρας, μπορεί να εκπροσωπήσει ένα λαϊκό αίτημα που θα έχει και τις αντιφάσεις του. Αν θέλει, όμως, αδιαμεσολάβητη σχέση με τον λαό, προκύπτει πρόβλημα».

Για την περίοδο 2019-2023, υποστήριξε ότι το πρόβλημα ήταν ο «αρχηγισμός» και «η στροφή στο Κέντρο». «Ηθελα τη διεύρυνση, αλλά αυτό απαιτεί δουλειά μυρμηγκιού. Ο Αλέξης είχε μια πολύ στενή έννοια στο μυαλό του. Ηθελε να πάρουμε από τη μια τον Αντώναρο, από την άλλη τον Κεδίκογλου», συμπλήρωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Παναγιώτης Λαφαζάνης

«Έβγαλε το βιβλίο προφανώς για να δικαιολογήσει το παρελθόν. Οταν χρειάζεται να δικαιολογήσεις το παρελθόν, έχεις αποτύχει», σχολιάζει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης που από υπερ-υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα έγινε ένας από τους μεγαλύτερος πολέμιους του.

«Αν όλοι οι συνεργάτες του ήταν αποτυχημένοι, πώς πέτυχε έργο;», διερωτήκε (Pronews).

Παραθέτει, δε, τη δική του –τότε– πρόταση για στροφή προς τη Ρωσία.

«Εμείς δεν ζητήσαμε από τη Ρωσία να καλύψει τις δανειακές μας ανάγκες […] Δεν ήταν δυνατό. Ηταν πολλά τα λεφτά, οι δανειακές υποχρεώσεις. Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν μια προκαταβολή –στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε υπογραφεί στη Μόσχα τον Απρίλιο του 2015 για τον αγωγό South Stream 2– από 3 έως 5 δισ. ευρώ, όχι 300 εκατ. ευρώ που βλέπω στο βιβλίο. Χρήματα τα οποία θα έδιναν μια μικρή ανάσα για να ανοίξουμε ένα δρόμο εξόδου από το ευρώ […].

Είναι αποκύημα της φαντασίας του Τσίπρα αυτή η αναφορά του Πούτιν για τη χρηματοδότηση ορφανοτροφείου. Εμείς δεν ζητήσαμε αυτά τα λεφτά για να αποπληρώσουμε αυτά τα δάνεια ή για να φύγουμε από τη δύσκολη θέση. Είπα δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Εμείς θέλαμε ανάσες για να κάνουμε τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα, άμα χρειαζόταν. Δεν υπήρχε, όμως, σχέδιο (σ.σ.: της κυβέρνησης). Εγώ τα έλεγα αυτά […] Η ρωσική απάντηση ήταν θετική. Θα έδιναν αυτά τα λεφτά με αντάλλαγμα τα έσοδα που θα είχαμε εμείς από τον αγωγό […] Φεύγουμε από τη Μόσχα με μια συμφωνία και με την υπόσχεση στον Αλέξη για τα 5 δισ.», αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων.

Ανδρέας Τσούνης

Το βιβλίο έφερε και την αντίδραση του Ανδρέα Τσούνη, συζύγου της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, που κάνει λόγο (ΒΗΜΑ) για ψέματα από τη μεριά του πρώην πρωθυπουργού.

«Η Φώφη Γεννηματά ήταν ένας έντιμος, καθαρός άνθρωπος», επισημαίνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ανήθικο. Αναγκαζόμαστε, όχι απλά να αποκαταστήσουμε την ιστορική μνήμη, αλλά και να υπερασπιστούμε από τη συκοφαντία έναν άνθρωπο που έχει φύγει από κοντά μας».

Ο Ανδρέας Τσούνης, που ήταν το στήριγμα της Φώφης Γεννηματά, υπογραμμίζει πως το βράδυ των εκλογών «έγινε ένα εθιμοτυπικό τηλεφώνημα για τα συγχαρητήρια και τίποτα παραπάνω. Ως εκεί».

Θυμίζει δε πως και η ίδια η πρώην πρόεδρος του του ΠΑΣΟΚ «είχε διαψεύσει από τότε αυτά τα σενάρια και τώρα επανέρχεται και το μόνο που καταφέρνει είναι να ρίχνει νερό στον μύλο του Μητσοτάκη, καθώς αποπροσανατολίζει την συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα».