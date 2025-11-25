newspaper
Αλ. Τσίπρας: Το ταξίδι της «Ιθάκης» ταράζει τα νερά – Δεύτερη ημέρα πολιτικών αντιδράσεων
Πολιτική Γραμματεία 25 Νοεμβρίου 2025 | 21:37

Αλ. Τσίπρας: Το ταξίδι της «Ιθάκης» ταράζει τα νερά – Δεύτερη ημέρα πολιτικών αντιδράσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί με την «Ιθάκη» να ακουστεί η δική του φωνή πράγμα που πετυχαίνει αλλά μαζί ακούγονται και πολλές άλλες φωνές...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στα «ταραγμένα νερά» του 2015 «βουτούν» οι αναγνώστες της «Ιθάκης». Το βιβλίο που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας και έγινε ανάρπαστο από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του συνεχίζει να «ταρακουνά» το πολιτικό σύστημα.

Η κυκλοφορία προκάλεσε πρωτοφανή ενδιαφέρον. Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε τον εκδοτικό οίκο σε διαδοχικές ανατυπώσεις και οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 33.000 αντίτυπα πριν να συμπληρωθούν 48 ώρες.

«Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες», ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg επισημαίνοντας ότι «η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει

Οι πολιτικές αντιδράσεις, τη δεύτερη μέρα κυκλοφορίας, δεν έχουν καταλαγιάσει και η «πολιτική έφοδος στον ουρανό» περνά από το μικροσκόπιο πρώην και νυν «συντρόφων» του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα.

Έρχονται ανατυπώσεις του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη»

Θετική αποτίμηση

«Θεωρώ θετικό ότι ο Αλέξης, ένας από εμάς, από τον χώρο μας, κάνει δημόσια απολογισμό και αυτοκριτική, αλλά επισημαίνει ποια ήταν κατά τη γνώμη του και τα σωστά, τα επιτεύγματα, οι επιτυχίες μιας περιόδου που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πανθομολογούμενα. Πλέον απέχουμε μια δεκαετία από αυτά τα γεγονότα, από κάποια άλλα που περιγράφονται στο βιβλίο σαφώς λιγότερο, μπορούμε να τα δούμε με μία πιο ψύχραιμη ματιά. Και νομίζω ότι είναι μία θετική συμβολή στα πράγματα», σχολιάζει (Real FM) μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο ίδιος σημειώνει ότι το βιβλίο λειτουργεί ως αφετηρία για ειλικρινή συζήτηση τόσο για το παρελθόν όσο και για τη μελλοντική στρατηγική της Αριστεράς.

Νικόλας Φαραντούρης

Ο Νικόλας Φαραντούρης στέκεται σε ένα κεφάλαιο που αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός σε μία προσπάθεια να διευρύνει το πλαίσιο, την κομματική βάση αλλά και τον προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής.

«Σε ό,τι αφορά εμένα και πράγματα τα οποία αφορούν μία προσπάθεια, την οποία μπορώ να επιβεβαιώσω ή όχι, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε αυτή η έντιμη και ειλικρινής προσπάθεια να διευρυνθεί η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, με ανθρώπους εκτός κομματικού σωλήνα. Είναι το περίφημο think tank του Νοεμβρίου του 2021, στο οποίο μου προτάθηκε και ανέλαβα τον τομέα της ενέργειας», ανέφερε (OPEΝ) ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κεφάλαιο που σχολιάζει ο Ν. Φαραντούρης

Γιώργος Κατρούγκαλος

Ως «τίμιο και αντικειμενικό» χαρακτηρίζει ο Γιώργος Κατρούγκαλος το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», τονίζοντας ότι περιλαμβάνει αυτοκριτική του πρώην πρωθυπουργού αλλά και αναγνώριση λαθών σε άλλα πρόσωπα, ενώ σημειώνει και τις σωστές αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη διακυβέρνησή του.

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι το βιβλίο αποτελεί σημαντικό πολιτικό γεγονός, γιατί ξεκαθαρίζει ζητήματα της διακυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων της διαπραγμάτευσης για το δημοψήφισμα και της συμφωνίας των Πρεσπών. Υπογραμμίζει ότι η αναφορά σε πρόσωπα γίνεται με ειλικρίνεια και χωρίς σκοπιμότητες, ενώ χαρακτήρισε τις αναφορές για τον ίδιο θετικές.

Δημήτρης Μαρδάς

Στο κρίσιμο πρώτο εξάμηνο του 2015 αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Δημήτρης Μαρδάς. Μίλησε επικριτικά για τη θητεία του Γιάνη Βαρουφάκη στο υπουργείο Οικονομικών και για την «επιμονή του Παναγιώτη Λαφαζάνη για τα χρήματα του Νομισματοκοπείου».

Χρήστος Γιαννούλης

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σημειώνει (MEGA) πως «αυτό το βιβλίο επιβεβαιώνει ένα πράγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος και πολλά άλλα στελέχη της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνουν ατομική καριέρα στην πολιτική. Δεν σκεφτόταν τις κινήσεις και τις παρεμβάσεις τους με το αν θα κάνει καλό ή κακό στην καριέρα του δια βίου πολιτικώς ή τη συνέχεια ενός τζακιού ή τη συνέχεια του νεποτισμού».

Και συμπληρώνει μεταξύ άλλων: «Κατάλαβα ότι περιγράφει την πορεία ενός ηγέτη που παρέλαβε μία κατεστραμμένη χώρα και φρόντισε με πολύ μεγάλο κόστος και ευθύνη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και των λαθών των συνεργατών του, να παραδώσει μία χώρα με ένα οδικό χάρτη για το χρέος».

Νίκος Παππάς

Ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ερωτηθείς (ANT1) για τα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός για τις τηλεοπτικές άδειες, απαντά: «Για τις τηλεοπτικές άδειες παίρνει την ευθύνη και τον τιμά. Παίρνω κι εγώ την ευθύνη […] Με δικαιώνει 100%».

Συνιστά ψυχραιμία ώστε «να μην κατισχύσει το δευτερεύον και να συζητάμε το μείζον».

Στην… αντίπερα όχθη

Να παρουσιάσει την ενοχή του ως αφέλεια για τις αποφάσεις που πήρε ως πρωθυπουργός καταλογίζει στον Αλέξη Τσίπρα ο Γιάνης Βαρουφάκης που περιμένει μετά το βιβλίο, την ταινία.

Σε σχέση με το Eurogroup και το δημοψήφισμα, υπογραμμίζει (ΕΡΤ) ότι οι ελληνικές διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε έναν εκβιασμό από τους δανειστές, με στόχο όχι μόνο τη συμφωνία αλλά και τον εξευτελισμό του Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών κάνοντας το ‘όχι’, ‘ναι’» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τονίζει την πρότασή του για ένα δημόσιο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών βασισμένο στο Taxisnet, το οποίο, όπως είπε, παρουσιάζεται σήμερα ως «κουπόνια» από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια καινοτόμος λύση για την εσωτερική ρευστότητα της χώρας.

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Την εκτίμηση ότι το «βιβλίο Τσίπρα αναβιώνει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρεύμα», σημειώνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, εκφράζοντας, παράλληλα, την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτύπωσε στην «Ιθάκη» την πραγματική ιστορία για όσα συνέβησαν την περίοδο 2015-2019, παρότι ο ίδιος δεν έχει διαβάσει το βιβλίο για να έχει πλήρη εικόνα.

Για το κείμενο της «Ομπρέλας» και τα λεγόμενα «τοπικά νομίσματα», τα οποίο καυτηρίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, ο κ. Τσακαλώτος απάντησε, (NaftemporikiTv): «Μακάρι, αυτοί που έκαναν την κριτική να ήξεραν τι είναι τα τοπικά νομίσματα […] Δεν έχουν σχέση με παράλληλα νομίσματα ή με τη δραχμή. Εχω την εντύπωση ότι το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο μπήκε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ το 2019-2023. Αυτό με τα τοπικά νομίσματα ήταν ένα από τα εκατό πράγματα που έλεγε εκείνο το κείμενο. Τον παρακαλώ (τον Τσίπρα) να διαβάσει τι είναι το τοπικό νόμισμα και θα δείτε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέει η ΝΔ».

Ερωτηθείς για τα όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός για τα ραντεβού του με Αχτσιόγλου και Χαρίτση το 2023, ο κ. Τσακαλώτος απάντησε: «Δεν θεωρώ ότι η Αριστερά πρέπει να δουλεύει με “δαχτυλίδια”. Είμαι εναντίον του αρχηγικού μοντέλου. Ενας χαρισματικός ηγέτης, όπως ήταν αρχικά και για καιρό ο Τσίπρας, μπορεί να εκπροσωπήσει ένα λαϊκό αίτημα που θα έχει και τις αντιφάσεις του. Αν θέλει, όμως, αδιαμεσολάβητη σχέση με τον λαό, προκύπτει πρόβλημα».

Για την περίοδο 2019-2023, υποστήριξε ότι το πρόβλημα ήταν ο «αρχηγισμός» και «η στροφή στο Κέντρο». «Ηθελα τη διεύρυνση, αλλά αυτό απαιτεί δουλειά μυρμηγκιού. Ο Αλέξης είχε μια πολύ στενή έννοια στο μυαλό του. Ηθελε να πάρουμε από τη μια τον Αντώναρο, από την άλλη τον Κεδίκογλου», συμπλήρωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Η κριτική του Ευκλείδη Τσακαλώτου

Παναγιώτης Λαφαζάνης

«Έβγαλε το βιβλίο προφανώς για να δικαιολογήσει το παρελθόν. Οταν χρειάζεται να δικαιολογήσεις το παρελθόν, έχεις αποτύχει», σχολιάζει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης που από υπερ-υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα έγινε ένας από τους μεγαλύτερος πολέμιους του.

«Αν όλοι οι συνεργάτες του ήταν αποτυχημένοι, πώς πέτυχε έργο;», διερωτήκε (Pronews).

Παραθέτει, δε, τη δική του –τότε– πρόταση για στροφή προς τη Ρωσία.

«Εμείς δεν ζητήσαμε από τη Ρωσία να καλύψει τις δανειακές μας ανάγκες […] Δεν ήταν δυνατό. Ηταν πολλά τα λεφτά, οι δανειακές υποχρεώσεις. Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν μια προκαταβολή –στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε υπογραφεί στη Μόσχα τον Απρίλιο του 2015 για τον αγωγό South Stream 2– από 3 έως 5 δισ. ευρώ, όχι 300 εκατ. ευρώ που βλέπω στο βιβλίο. Χρήματα τα οποία θα έδιναν μια μικρή ανάσα για να ανοίξουμε ένα δρόμο εξόδου από το ευρώ […].

Είναι αποκύημα της φαντασίας του Τσίπρα αυτή η αναφορά του Πούτιν για τη χρηματοδότηση ορφανοτροφείου. Εμείς δεν ζητήσαμε αυτά τα λεφτά για να αποπληρώσουμε αυτά τα δάνεια ή για να φύγουμε από τη δύσκολη θέση. Είπα δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Εμείς θέλαμε ανάσες για να κάνουμε τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα, άμα χρειαζόταν. Δεν υπήρχε, όμως, σχέδιο (σ.σ.: της κυβέρνησης). Εγώ τα έλεγα αυτά […] Η ρωσική απάντηση ήταν θετική. Θα έδιναν αυτά τα λεφτά με αντάλλαγμα τα έσοδα που θα είχαμε εμείς από τον αγωγό […] Φεύγουμε από τη Μόσχα με μια συμφωνία και με την υπόσχεση στον Αλέξη για τα 5 δισ.», αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων.

Ανδρέας Τσούνης

Το βιβλίο έφερε και την αντίδραση του Ανδρέα Τσούνη, συζύγου της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, που κάνει λόγο (ΒΗΜΑ) για ψέματα από τη μεριά του πρώην πρωθυπουργού.

«Η Φώφη Γεννηματά ήταν ένας έντιμος, καθαρός άνθρωπος», επισημαίνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ανήθικο. Αναγκαζόμαστε, όχι απλά να αποκαταστήσουμε την ιστορική μνήμη, αλλά και να υπερασπιστούμε από τη συκοφαντία έναν άνθρωπο που έχει φύγει από κοντά μας».

Ο Ανδρέας Τσούνης, που ήταν το στήριγμα της Φώφης Γεννηματά, υπογραμμίζει πως το βράδυ των εκλογών «έγινε ένα εθιμοτυπικό τηλεφώνημα για τα συγχαρητήρια και τίποτα παραπάνω. Ως εκεί».

Θυμίζει δε πως και η ίδια η πρώην πρόεδρος του του ΠΑΣΟΚ «είχε διαψεύσει από τότε αυτά τα σενάρια και τώρα επανέρχεται και το μόνο που καταφέρνει είναι να ρίχνει νερό στον μύλο του Μητσοτάκη, καθώς αποπροσανατολίζει την συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα».

Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει υπάκουους δημάρχους να παρακαλάνε έξω από τα υπουργικά γραφεία»

Σύνταξη
Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»
«Θέμα δημοκρατίας» 25.11.25

Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»

«Χρειαζόμαστε μία κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην ανισότητα των φύλων, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα αλλά και θηλυκότητα που υφίσταται βία, που θα σπάσει τη σιωπή», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών

«Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται κράτος δικαίου και υγιή ανταγωνισμό, χωρίς αναθέσεις, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς διαπλοκή», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ

Σύνταξη
Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη
Ιθάκη 25.11.25

Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη

Οι επιπτώσεις που είχε στις συνομιλίες το γεγονός ότι ο Τσίπρας απετράπη από τον Αναστασιάδη να μεταβεί στις συνομιλίες και η χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του

Το κυβερνητικό αφήγημα κατά Τσίπρα με αφορμή την Ιθάκη έσπευσαν να ακολουθήσουν πολύ, ξεχνώντας ότι η ιστορία της χώρας δεν άρχισε να τρέχει από το 2015 και μετά. Ο πρώην πρωθυπουργός τόλμησε να εκτεθεί σε αντίθεση με τους προκατόχους του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του

Η Le Monde, αναφέρεται στην κυκλοφορία του βιβλίου του Α. Τσίπρα, «του αριστερού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το 2015 ήρθε σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας» - Σημειώνει ότι ο Τσίπρας «έρχεται πρώτος στις προσωπικότητες που κρίνονται ικανές να ανασυγκροτήσουν τον χώρο της κεντροαριστεράς»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης
Υποκλοπές 25.11.25

Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης

Την κλήση του Τρίμπαλη (Krikel) στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να δώσει εξηγήσεις για τις υποκλοπές ζητά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ
Truth Social 25.11.25

Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι υπάρχει «τεράστια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και υπάρχουν «μόνο λίγα σημεία διαφωνίας». Ανυπομονεί, λέει, να συναντηθεί με Πούτιν και Ζελένσκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο
Παζάρι με υδρογονάνθρακες 25.11.25

Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο

Σύμφωνα με αναλυτές, στην περίπτωση που γίνει το τηλεφώνημα Τραμπ-Μαδούρο, ο δεύτερος έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Είναι οι τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου που διαθέτει η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Πένθος 25.11.25

«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία

Ο θάνατος της Λαίδης Τζόαν Μπράνσον σε ηλικία 80 ετών αφήνει τον Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον «συντετριμμένο» και σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης που διήρκεσε μισό αιώνα και υπήρξε η κρυφή κινητήρια δύναμη πίσω από την αυτοκρατορία της Virgin

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα – Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Αξιολόγηση Tράπεζας 25.11.25

Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα - Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι αναφέρει η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και το αγκάθι του πληθωρισμού.

Τζούλη Καλημέρη
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Ελλάδα 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
