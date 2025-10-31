Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί

Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να επανενεργοποιηθεί στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής ο Αλέξης Τσίπρας, επισήμανε ο πολιτικός επιστήμονας και υπεύθυνος του Αρχείου του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος Μαραντζίδης.

Ειδικότερα, αναφορικά τη διαφαινόμενη πολιτική επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού, ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας εκτίμησε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι «ο χρόνος στην πολιτική δεν μετριέται με τον χρόνο της ζωής μας», προσθέτοντας πως «πολλοί χρόνοι, άλλοτε συστέλλονται και άλλοτε διαστέλλονται. Το ερώτημα δεν είναι αν δύο χρόνια είναι πολλά ή λίγα, αλλά αν η κοινωνία έχει ανάγκη την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μας ζωής. Η κοινωνία ήδη φαίνεται να τη δίνει, από τη στιγμή που έκανε ένα βήμα προς τα πίσω με την παραίτηση από τη θέση του βουλευτή, η κοινωνία αποτίμησε την κίνηση ως εξαιρετικά θετική και -με βάση τις έρευνες- θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη και θα ήταν θετικό ο Αλέξης Τσίπρας να επανεργοποιηθεί».

«Αν όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, με ποιον;»

Επισήμανε με έμφαση την εκτίμησή του στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και τόνισε πως «έχω πει με ξεκάθαρο τρόπο, σε ό,τι αφορά στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα της Κεντροαριστεράς, αν όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, με ποιον;».

Όσον αφορά τη θέση που ανέλαβε στο Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Μαραντζίδης επισήμανε πως «ήταν μια ιδέα του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο που έγραφε το βιβλίο του, που χρειαζόταν Αρχείο. Αντιλήφθηκε στην πράξη την ανάγκη ύπαρξης Αρχείου για τους ιστορικούς του μέλλοντος».

Ο κ. Μαραντζίδης ξεκαθάρισε ότι το Ινστιτούτο «Αλέξης Τσίπρας» δεν αποτελεί πρόπλασμα νέου πολιτικού φορέα, αλλά ένα προοδευτικό think tank που ο στόχος είναι να παράγει ιδέες ή να προωθεί ιδέες που είναι εφαρμόσιμες πολιτικές.

Σχολιάζοντας τη στάση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που δηλώνουν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν, υπογράμμισε ότι «ούτε βοηθάει ούτε εμποδίζει» τη νέα πορεία του πρώην πρωθυπουργού, συγκρίνοντας την περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα με τις ιστορικές κινήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή όταν ίδρυσαν νέα κόμματα.