Η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική ανάπτυξη. Αποτελεί όχι μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά και πηγή πολλαπλών οφελών για την κοινωνία συνολικά.

Η συμμετοχή περισσότερων γυναικών στη λήψη αποφάσεων έχει συνδεθεί με θετικές εξελίξεις

Οι γυναίκες τείνουν να υιοθετούν μια πιο συνεργατική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα πολλών ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης, φέρνουν διαφορετικές οπτικές γωνίες και εμπειρίες, κάτι που οδηγεί σε πιο ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις.

Αναπτύσσουν υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης και συναισθηματικής νοημοσύνης, διαχειριζόμενες ομάδες από μια ανθρωποκεντρική σκοπιά. Συμβάλλουν στη δημιουργία δικαιότερων κοινωνιών και πιο συμμετοχικής διακυβέρνησης. Η εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια ουσιαστική δημοκρατία, αντικατοπτρίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σύνθεση της κοινωνίας.

Ο δρόμος είναι ανοιχτός

Όλα τα παραπάνω γίνονται πράξη στα πρόσωπα που απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Επιφανείς επιστήμονες και ειδικοί στα σημαντικότερα πεδία των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή μας συμμετέχουν σε «μια εξαιρετική ομάδα» με «κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις» όπως υπογραμμίζει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.

Ανάμεσα στα 41 ονόματα που ανακοινώθηκαν συμπεριλαμβάνονται και 11 γυναίκες με διάθεση προσφοράς και δέσμευση να θέσουν τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτισή τους στην υπηρεσία της πατρίδας και της κοινωνίας μας.

Πρόκειται για:

Την Βασίλη Ισιδώρα: Πολιτική μηχανικός ΕΜΠ, ερευνήτρια και υποψήφια Διδάκτορας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής από το ίδιο ίδρυμα.

Από το 2003 έχει εργαστεί ως πολιτική μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα, ενώ από το 2008 έχει υπηρετήσει ως μόνιμη διοικητική υπάλληλος κλάδου Μηχανικών διαδοχικά σε Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Σήμερα εργάζεται στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Διανύει δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης, με πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας αλλά και με παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της σχολικής στέγης.

Την Γκασούκα Μαρία: Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης/Αυτοδιοίκησης και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.

Είναι συγγραφέας είκοσι πέντε βιβλίων που εκδόθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο πεδίο του Φύλου και του Πολιτισμού.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος σχετικών επιστημονικών άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ κείμενά της έχουν μεταφραστεί στα Τουρκικά και στα Ισπανικά. Έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και αξιολογήσει σημαντικό αριθμό έμφυλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Είναι η συντάκτρια του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2007-2013» της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μαζί με την καθηγήτρια Μαριάνθη Γεωργαλλίδου συνέγραψαν τους «Οδηγούς Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Δημόσια Έγγραφα» της Ελλάδας και της Κύπρου.

Υπήρξε πρόεδρος της ομάδας εργασίας του υπουργείου Εσωτερικών για τη διαμόρφωση του Σ.Ν. για την Ουσιαστική Ισότητα.

Από το 2002 έως το 2024 ήταν πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ), καθώς και εξωτερική συνεργάτρια του EIGE.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της Πρωτοβουλίας κατά των Γυναικοκτονιών, όπως και του Δικτύου Γυναικών Συγγραφέων κατά της Έμφυλης Βίας και των Γυναικοκτονιών «Η φωνή της».

Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και σήμερα είναι ανένταχτη.

Την Κατσαρδή Βανέσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το 2002 αφού έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδραυλική Μηχανική από το ίδιο τμήμα, προχώρησε σε διδακτορικές σπουδές στο Imperial College, London στον τομέα της Ρευστομηχανικής από όπου αναδείχθηκε διδάκτωρ το 2007.

Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Imperial College, London και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και έχει συμμετάσχει ή ηγηθεί σε περισσότερα από 15 ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την κυματομηχανική, την παράκτια μηχανική, τις θαλάσσιες κατασκευές, τη «γαλάζια ενέργεια» δηλαδή την κυματική ενέργεια, την υπεράκτια αιολική και υπεράκτια ηλιακή ενέργεια.

Διδάσκει σχετικά μαθήματα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο από το 2007 και ειδικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το 2011.

Έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή/εθνικά συνέδρια σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Επίσης, είναι μέχρι σήμερα μέλος του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τέσσερις θητείες.

Μεταξύ του 2021-2024 ήταν πρόεδρος του Συλλόγου. Έχει παράλληλα πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση με έμφαση στην υπεράσπιση του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου και στην προστασία του περιβάλλοντος σε συνθήκες κλιματικής κρίσης.

Την Κουριδάκη Μαριάννα: Πολιτική Επιστήμονας

Εργάζεται σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς από το 2010. Έχει δουλέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους τομείς της επικοινωνίας, της διαχείρισης και συντονισμού έργου (Υπηρεσία Εκπροσώπων Τύπου της Επιτροπής, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων).

Στη συνέχεια εργάστηκε ως διοικητική υπάλληλος στο γραφείο του Συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της Ε.Ε., στο Συμβούλιο της Ε.Ε..

Από τον Αύγουστο του 2025 βρίσκεται στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο Παν/μιο Αθηνών, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Λόμπινγκ του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Μπορντώ και μεταπτυχιακού στη Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία της Ενέργειας του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το 2021 συμμετείχε στο Think tank του Αλέξη Τσίπρα, στην ομάδα εργασίας των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Την Λάλη Ζωρζέττα: Νομικός, πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. το 1981, προσελήφθη ως στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου και εργάστηκε μέχρι το τέλος του 2016, σε τομείς όπως η κοινωνική και εργασιακή πολιτική της Ε.Ε., η ελεύθερη κυκλοφορία νομικών και φυσικών προσώπων, οι διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, θεσμικά θέματα της Ε.Ε. κ.ά. Υπήρξε μέλος του γραφείου της Επιτρόπου Βάσως Παπανδρέου (1989-1992) .

Ανέλαβε διευθυντικές θέσεις στις Θαλάσσιες Μεταφορές, στην Βιομηχανία (αυτοκίνητα, φάρμακα, τρόφιμα, ιατρικά μηχανήματα, καλλυντικά και βιοτεχνολογία), στην Καινοτομία, στο δορυφορικό σύστημα Galileo και στην Ενέργεια.

Από το 2011 έως τον Ιούνιο του 2015 ήταν υπεύθυνη για το γραφείο της Αθήνας της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Τask Force for Greece).

Το έτος 2015 εστάλη από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως fellow στο New York University.

Επιπλέον, διετέλεσε Πρόεδρος (2001-2004) και Διευθύνουσα Σύμβουλος (2003-2004) της Κτηματόλογιο ΑΕ. Είναι ειδική σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Υπήρξε μέλος του Think Tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα και υποψήφια βουλευτής Επικρατείας στις εκλογές του 2023.

Την Λοΐζου Νατάσα: Σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας

Είναι πτυχιούχος Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων (University of Kent), κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διεθνή Ασφάλεια (University of Bristol) και μεταπτυχιακού διπλώματος στις Μεθόδους Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Το διδακτορικό της εξετάζει τις τροχιές R&D στην εθνική άμυνα της Αργεντινής. Διαθέτει πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς σε Project Management for Results με ευέλικτες μεθοδολογίες, στη διαχείριση καινοτομίας, στην ασφάλεια πολιτών και στην οδική ασφάλεια.

Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Ροσάριο και πραγματοποιεί έρευνα στο Πανεπιστήμιο Μητροπολιτικής Εκπαίδευσης και Εργασίας.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο. Εγκατεστημένη στην Αργεντινή επί 20 χρόνια, υπηρέτησε σε θέσεις υψηλής ευθύνης στην Εθνική Άμυνα, στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία, στη Δημόσια Ασφάλεια, στον Έλεγχο Όπλων και Εκρηκτικών, σε πολιτικές καινοτομίας σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο και στην Οδική Ασφάλεια.

Σήμερα ηγείται στον τομέα καινοτομίας σε εταιρεία δημοσίων έργων και οδικών παραχωρήσεων ως Διευθύντρια Πρόληψης και Ολοκληρωμένης Ασφάλειας.

Έχει τιμηθεί από την UNODA ως γυναίκα – ηγέτης στη Λατινική Αμερική για την πρόληψη της έμφυλης βίας και τον έλεγχο των όπλων. Μετέχει στο τεχνικό επιτελείο του Fundación Encuentro και στο Δ.Σ. της AIPFE-Cyprus.

Την Αντωνοπούλου Μαριζέτα: Δρ., διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΚΠΑ

Εκλέχθηκε το 2023 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Πολιτική με ειδίκευση στην «Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία».

Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την οικονομική ιστορία, τις εργασιακές σχέσεις, την βιοηθική και τους ψηφιακούς θεσμούς, την κοινωνιολογία της οικογένειας και του ελεύθερου χρόνου.

Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Tübingen με ειδίκευση στους εμφύλιους πολέμους.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο συνέχισε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη Νεοελληνική Κοινωνία. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε το διδακτορικό της με αντικείμενο την οικονομική και κοινωνική ιστορία στο Μεσοπόλεμο και την Μεταξική Δικτατορία.

Από το 2019 έως και το 2022 πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά με κριτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από το 2014 και μέχρι το 2021 δίδαξε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Κοινωνιολογίας μαθήματα με αντικείμενο: Σύγχρονη Ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική και Εργασιακή Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι μέλος του Ερευνητικού Προγράμματος «Ψηφιακοί Θεσμοί» του ΕΚΠΑ, όπου και συντονίζει την ομάδα για τα «Εργασιακά Δικαιώματα και την Κοινωνική Συνοχή».

Το 2023-2024 συντόνισε την ομάδα εργασίας για το Μέλλον της Εργασίας στο FES. Έχει συνεργαστεί με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπου και έχουν εκδοθεί μελέτες της.

Από το 2012 έως και το 2023 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, και κυρίως στον ιατρικό κλάδο, σε πολυεθνικές εταιρείες ως κύρια manager ογκολογικών προθέσεων με ειδίκευση στο 3d printing, και υπεύθυνη διασφάλισης ποιότητας ISO και ελεγκτής συστημάτων ποιότητας.

Έχει αναπτύξει κοινωνική δράση για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων αλλά και στα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων μειονοτήτων και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Την Πάντζιου Γραμματή: Καθηγήτρια Αλγορίθμων, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Διαθέτει εκτενή και πολυεπίπεδη ακαδημαϊκή και διοικητική εμπειρία, έχοντας υπηρετήσει ως Αντιπρύτανις (2019 -2023), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου (2018 -2019), καθώς και ως Πρόεδρος Τμήματος και Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Έχει διατελέσει μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2003 – 2013) και μέλος Δ.Ε.Π. σε Πανεπιστήμια υψηλού κύρους των Η.Π.Α. (Dartmouth College, University of Central Florida).

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στους τομείς των αλγορίθμων, του παράλληλου και κατανεμημένου υπολογισμού και της ασφάλειας υπολογιστικού περιβάλλοντος.

Το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και πάνω από 180 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με περίπου 6.000 αναφορές.

Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει μελέτες για την πολιτική συμμετοχή στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, την προστασία της ιδιωτικότητας στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, καθώς και τον ρόλο των γυναικών στην έρευνα και τη μηχανική.

Είναι συντάκτρια (editor) και προσκεκλημένη συντάκτρια (guest-editor) σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνη ή κύρια ερευνήτρια σε πολυάριθμα ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και από το National Science Foundation των Η.Π.Α.

Την Παπαδοπούλου Ήρα Ηλιάννα: Δρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών

Είναι Διδάκτωρ Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 2010 έως το 2012 υπήρξε υπότροφος του DeVos Institute of Arts Management στο Kennedy Center (Washington D.C.) και το 2017-2018 του προγράμματος “Arts for Good” του Singapore International Foundation.

Διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για μία δεκαετία διετέλεσε Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτιστικών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Στη συνέχεια, ως συνεργάτης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, συμμετείχε στην Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας (2016-2019).

Ακολούθησαν συνεργασίες με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και αργότερα με το περιοδικό δρόμου Σχεδία, όπου υλοποίησε πολυάριθμες καμπάνιες και προγράμματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ένταξης ευάλωτων πληθυσμών.

Σήμερα εργάζεται ως Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Ανάπτυξης για την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.

Την Τσιριγώτη Ζαχαρούλα: Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας

Υπηρέτησε επί 37 χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία φτάνοντας στον ανώτατο βαθμό της Αντιστράτηγου.

Αναγνωρίστηκε τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την συμβολή της στην αναβάθμιση και ενίσχυση των διμερών/πολυμερών σχέσεων που ενέπιπταν στην αρμοδιότητα του ΥΠτΠ/ΕΛ.ΑΣ, με ευρωπαϊκά και τρίτα κράτη, αλλά και με διεθνείς/ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και στη διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού.

Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών του ΕΚΠΑ με θέμα «Προσφυγικές/Μεταναστευτικές ροές και ΜΜΕ» και «Διεθνής/Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και Πολιτική».

Πέραν της απονομής επαίνων και μεταλλίων από την ελληνική πολιτεία, για την απόδοση και δραστηριότητα της κατά την διάρκεια της υπηρεσιακής και επαγγελματικής της καριέρας, τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο Εσωτερικής Ασφάλειας (Médaille de la sécurité intérieure) της Γαλλικής Δημοκρατίας (1η Μαρτίου 2017).

Αποστρατεύτηκε στις 22 Ιουλίου του 2019 με τον βαθμό που κατείχε (Αντιστράτηγος) και της απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων.

Την Φωτονιάτα Ευγενία: Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Οικονομική Επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Επιστήμη των Υλικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και στην Πολιτιστική Πολιτική & Διαχείριση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Επί σειρά ετών εργάστηκε στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο πεδίο του στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δημόσιων επενδύσεων.

Από τον Μάρτιο του 2015 έως και τον Ιούνιο του 2019 διετέλεσε Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρμοδιότητά της τον συντονισμό και τη διαχείριση των Τομεακών Προγραμμάτων «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» και των διασυνοριακών Προγραμμάτων Interreg.

Το ίδιο διάστημα διετέλεσε μέλος του ΔΣ της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε.

Από το 2019 είναι Συντονίστρια του Κύκλου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών «ΕΝΑ».