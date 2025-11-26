newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»

Η πολιτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, η διαχωριστική γραμμή από πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν… και το κάλεσμα για νέες Ιθάκες.

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Ο αντίκτυπος της Ιθάκης είναι αναμφίβολα μεγάλος και κατά κοινή παραδοχή θεωρείται ήδη μια επικοινωνιακή επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα.

Ασχέτως της κριτικής που ασκείται στο περιεχόμενο της «Ιθάκης» το μόνο βέβαιο είναι ότι το βιβλίο ανοίγει το δρόμο για το επόμενο βήμα του πρώην πρωθυπουργού.

3η του Δεκέμβρη

Σε μια εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη στο θέατρο Παλλάς, ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό η εκδήλωση θα έχει έναν ομιλητή, τον ίδιο τον συγγραφέα.  Μόνο που ο κ. Τσίπρας δεν θα μιλήσει κυρίως για το βιβλίο και το περιεχόμενό του.

Θα αποκαλύψει και θα εξηγήσει με όρους πολιτικής πρότασης για το μέλλον το μήνυμα που στέλνει η «Ιθάκη» του.

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να πραγματοποιήσει μια βουτιά πίσω στα γνώριμα νερά της τρέχουσας πολιτικής, κάνοντας την ολική επαναφορά του στην πολιτική αρένα, απαλλαγμένος δηλαδή από το άγος του ΣΥΡΙΖΑ, των πρώην συντρόφων και των βαριδιών που κουβαλούσε, ιδιαίτερα μετά το 2019.

Το μήνυμα

Στο επίλογο του βιβλίου του ο κ. Τσίπρας κλείνει με τους στίχους του Καβάφη και μιλά για νέες Ιθάκες.

Στην καρδιά του βιβλίου ο πρώην πρωθυπουργός κάνει αυτό που δεν έκαναν οι σύντροφοί του εκτός από ελάχιστους και οι οποίοι το πιθανότερο είναι να βρεθούν και πάλι στο πλήρωμα που έβγαλε τη χρεοκοπημένη χώρα από τα Μνημόνια. Λέει και αναλαμβάνει την ευθύνη και την ιδιοκτησία της διακυβέρνησης με τα θετικά και κυρίως τα αρνητικά.

Στο Παλλάς την ερχόμενη Τετάρτη ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να πει ότι το έκανε μια φορά και μπορεί να το ξανακάνει.

Βρήκε δηλαδή μια φορά το δρόμο για την Ιθάκη, σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και μπορεί να την ξαναβρεί και αυτή τη φορά με καλύτερους όρους και ακόμη πιο συνεπής απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας, όπως εξηγούν πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του.

Σκιαμαχίες

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι πάντως παρακολουθούν, αλλά η αμηχανία πλέον είναι έκδηλη στις αντιδράσεις τους.

Από τη μια γνωρίζουν ότι κάθε κριτική και κάθε επίθεση που του κάνουν δίνει πόντους στο βιβλίο και στο περιεχόμενό του.

Από την άλλη υποχρεούνται να ανακόψουν την επικοινωνιακή επιτυχία της «Ιθάκης» – φαίνεται στις ανευ προηγούμενου πωλήσεις – χτυπώντας τον κ. Τσίπρα στην αχίλλειο πτέρνα του, το διαχρονικό πρόβλημα της αξιοπιστίας.

Ο κ. Γεωργιάδης με την ανταποδοτική αφιέρωσή του στον κ. Τσίπρα και με την παραίνεση ότι «η ιστορία σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες» αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση, η ΝΔ και κάποιες συμμαχικές δυνάμεις του Κέντρου δεν μπορούν πλέον να αντιπαρατεθούν με τον πρώην πρωθυπουργού με όρους πρώτου εξαμήνου του 2015 και αντιΣΥΡΙΖΑ.

Για πολλούς πέριξ της Αμαλίας αποδεικνύεται ότι, το τελευταίο οχυρό του διαχρονικά αντι-Τσίπρα μετώπου, δεν είναι τίποτε περισσότερο από τα πρόσωπα – σκιές του αντιμνημονιακού μετώπου και της θεωρίας της προδοσίας του «όχι», τα οποία παραμένουν αρνητικοί πρωταγωνιστές και εκείνης της περιόδου, αλλά και σήμερα.

Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου και Λαφαζάνης και μαζί Πολάκης και Παππάς γίνονται για μια ακόμη φορά εργαλεία αντιπολίτευσης σε έναν πολιτικό που έχει παραιτηθεί από βουλευτής, δεν έχει κόμμα και εξέδωσε βιβλίο για τα πεπραγμένα του, κάτι που κάνει για πρώτη φορά πρώην πρωθυπουργός.

Διαζύγιο

Ο κ. Τσίπρας όμως από τους Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη και Λαφαζάνη έχει ήδη πάρει πολιτικό, ηθικό και ιδεολογικό διαζύγιο από τον Αύγουστο του 2016, όταν διέσπασαν το ΣΥΡΙΖΑ και αφαίρεσαν τη δεδηλωμένη από την τότε κυβέρνηση μόλις τα σχέδια τους ναυάγησαν εξαιτίας των χειρισμών του τότε πρωθυπουργού για να κρατήσει τη χώρα στο ευρώ.

Στο σκέλος μάλιστα της κριτικής που ασκούν τώρα στον κ. Τσίπρα, ότι ήταν δικές του επιλογές όντας πρωθυπουργός, οι ίδιοι άνθρωποι θυμίζουν ότι η κυβέρνηση του 2015 δεν συγκροτήθηκε ούτε σε συνθήκες κανονικότητας, αλλά στην οικονομική συνθήκη της απώλειας του 25% του ΑΕΠ της χώρας και με ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας να συζητά ανοιχτά για το ενδεχόμενο επιστροφής στη δραχμή.

Προέκυψε δηλαδή από ένα κόμμα με πολλές τάσεις, μια εξ αυτών να είναι υπερ της εξόδου από το ευρώ και με τους κ. Λαφαζάνη και Βαρουφάκη να είναι από τους πιο δημοφιλείς και να εκφράζουν συγκεκριμένες και διόλου αμελητέες σε δυναμική κοινωνικές ομάδες τότε.

Αυτό που επίσης ενοχλεί τους αντιπάλους του κ. Τσίπρα είναι οτι ασχέτως της κριτικής που δέχεται για το κατά πόσο πάει σε βάθος την αυτοκριτική του ή όχι, το ζήτημα είναι ότι είναι ο μόνος πρώην πρωθυπουργός και εν ενεργεία πολιτικός που τολμά να το κάνει.

Για αυτό το λόγο επίσης ο κ. Τσίπρας έχει φροντίσει εγκαίρως να πάρει διαζύγιο και από συγκεκριμένους πρώην συντρόφους του και κορυφαίους υπουργούς της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κ. Πολάκης και ο Νίκος Παππάς.

Ο κ. Τσίπρας μάλιστα φτάνει στο σημείο να παραδέχεται ότι δεν είχε το σθένος να τους διαγράψει δηλώνοντας ουσιαστικά και όμηρος των τάσεων που βασιλεύουν μέχρι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ.

Ιδιαίτερα δε για την περίπτωση του κ. Πολάκη, το διαζύγιο αποκτά για πολλούς και βαθύτερα πολιτικά κριτήρια για τις μελλοντικά ανοίγματα του κ. Τσίπρα σε ένα ενδεχόμενο νέο πολιτικό φορέα υπο την ηγεσία του, με δεδομένο ότι οι συμπεριφορές του αψύ βουλευτή ήταν και εκείνες που έκλειναν το δρόμο σε πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους του Κέντρου και της κεντροαριστεράς, εμποδίζοντας τη διεύρυνση και στην κοινωνία και σε πολιτικό επίπεδο.

Κ. Μητσοτάκης: Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σαφές πολιτικό σήμα για ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης έστειλε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει υπάκουους δημάρχους να παρακαλάνε έξω από τα υπουργικά γραφεία»

Σύνταξη
Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»
«Θέμα δημοκρατίας» 25.11.25

Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»

«Χρειαζόμαστε μία κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην ανισότητα των φύλων, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα αλλά και θηλυκότητα που υφίσταται βία, που θα σπάσει τη σιωπή», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών

«Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται κράτος δικαίου και υγιή ανταγωνισμό, χωρίς αναθέσεις, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς διαπλοκή», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ

Σύνταξη
Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη
Ιθάκη 25.11.25

Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη

Οι επιπτώσεις που είχε στις συνομιλίες το γεγονός ότι ο Τσίπρας απετράπη από τον Αναστασιάδη να μεταβεί στις συνομιλίες και η χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του

Το κυβερνητικό αφήγημα κατά Τσίπρα με αφορμή την Ιθάκη έσπευσαν να ακολουθήσουν πολύ, ξεχνώντας ότι η ιστορία της χώρας δεν άρχισε να τρέχει από το 2015 και μετά. Ο πρώην πρωθυπουργός τόλμησε να εκτεθεί σε αντίθεση με τους προκατόχους του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του

Η Le Monde, αναφέρεται στην κυκλοφορία του βιβλίου του Α. Τσίπρα, «του αριστερού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το 2015 ήρθε σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας» - Σημειώνει ότι ο Τσίπρας «έρχεται πρώτος στις προσωπικότητες που κρίνονται ικανές να ανασυγκροτήσουν τον χώρο της κεντροαριστεράς»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης
Υποκλοπές 25.11.25

Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης

Την κλήση του Τρίμπαλη (Krikel) στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να δώσει εξηγήσεις για τις υποκλοπές ζητά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
Ποδόσφαιρο 26.11.25

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Σύνταξη
Κρήτη: Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι – Θα κινηθεί νομικά
Κρήτη 26.11.25

Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι - Θα κινηθεί νομικά

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην Κρήτη στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταμπέλα παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της δικυκλίστριας

Σύνταξη
Ταϊβάν: Ο πρόεδρος Λάι προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Με παρότρυνση Τραμπ 26.11.25

Πρόβες πολέμου: Η Ταϊβάν σχεδιάζει να αυξήσει κατά 40 δισ. δολάρια τις στρατιωτικές δαπάνες με το βλέμμα στην Κίνα

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, προωθεί την αύξηση στρατιωτικών δαπανών μετά από παροτρύνσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία Adel – Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ [Live χάρτης]
Συναγερμός 26.11.25

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel - Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα, live η πορεία της

Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Σε πλήρη ισχύ, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία - Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες μέρες

Σύνταξη
Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.11.25

Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους incels και στο γιατί ακριβώς ορισμένοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν ερημίτες που μισούν τις γυναίκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση – Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο
Ουκρανικό 26.11.25

Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση - Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το Κίεβο και η Ουάσιγκτον μπορούν -ή θέλουν- ν’ αποδεχθούν τους σκληρούς όρους που θέτει η Μόσχα προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο
Cuffing season 26.11.25

Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο

Έχει παρατηρηθεί πως τον χειμώνα οι άνθρωποι αναζητούν έναν ρομαντικό σύντροφο σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες εποχές. Πρόκειται για κάποια βιολογική τάση ή για ένα πολιτισμικό φαινόμενο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ
Προεδρικός «αγγελιοφόρος» 26.11.25

Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ

Πώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ έγινε άνθρωπος-κλειδί της κυβέρνησης Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με φόντο έναν παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Λαογραφία & Τέχνη 26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
Βουλγαρία 26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο