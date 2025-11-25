Ο Άδωνις έλαβε την «Ιθάκη» του Τσίπρα και του έστειλε τη «Ρώμη»

Μπορεί να μην απάντησε εάν… λιγουρεύεται το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», όπως τον ρώτησε χιουμοριστικά σε σχετικό βίντεο, με το οποίο σχολίασε τις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός (σ.σ. αν και ποιος «γνήσιος βιβλιοπώλης» δεν θα το λιγουρευόταν, εδώ που τα λέμε), ωστόσο, ο υπουργός Υγείας έσπευσε να ανταποδώσει το «δώρο», με ένα δικό του βιβλίο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, στο βίντεο της ανάρτησής του, φαίνεται ότι παρέλαβε το βιβλίο του «φίλου», όπως αποκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο άλλωστε ο συγγραφέας είχε κάνει και αφιέρωση στον υπουργό, παρουσιάζοντάς την σε ένα βίντεο στο Instagram.

«Ο Αλέξης Τσίπρας μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ….», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας.

Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025

Κρατώντας στα χέρια του αρχικά την «Ιθάκη», ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει: «Μόλις παρέλαβα το βιβλίο του φίλου μου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο Ιθάκη. ‘Στον Άδωνι για την δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας’. Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω με ένα βιβλίο ιστορίας, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση», εύχεται κρατώντας στα χέρια του πλέον το βιβλίο με τίτλο «Ρώμη».