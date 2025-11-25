Συνεχίζονται τα πολύπλευρα σχόλια για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, με τον Πάνο Καμμένο να καταθέτει τη γνώμη του για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο κυκλοφόρησε χθες Δευτέρα.

Ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αρχικά είπε ότι η κυβερνητική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έγινε γιατί «το κλίμα ήταν εμφυλιοπολεμικό» και η χώρα κινδύνευε «με αιματοκύλισμα» αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, «κάποιοι ήθελαν την αποσταθεροποίηση της χώρας».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα ήταν σωστή, υπογραμμίζοντας ότι «στις κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα».

«Η μισή αστυνομία είχε περάσει στη Χρυσή Αυγή»

«Κατ’ αρχάς το κλίμα ήταν εμφυλιοπολεμικό τότε. Η μισή αστυνομία είχε περάσει στη Χρυσή Αυγή. Θεώρησα ότι αυτό που έπρεπε να διασφαλίσουμε τότε την εθνική ενότητα. Και επειδή ο Τσίπρας δεν θα έπαυε να είναι αριστερός και εγώ δεν θα έπαυα να ήμουν δεξιός, θυμήθηκα τον Γοργοπόταμο. Και οι αντίπαλοί μας ήταν και πάλι οι Γερμανοί. Ο Τσίπρας κατάλαβε ότι ο σκοπός μας ήταν κοινός για να γλιτώσουμε ένα αιματοκύλισμα, διότι υπήρχαν δυνάμεις στη χώρα που ήθελαν αιματοκύλισμα και ήθελαν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Να διασφαλίσουμε την ενότητα, να αντιμετωπίσουμε τους δανειστές και τρίτον για να βγούμε από τα μνημόνια να ζητήσουμε τη συνδρομή των ΗΠΑ», δήλωσε.

Για την επικοινωνία Τσίπρα με Ομπάμα και Ολάντ

Ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στα τηλεφωνήματα του Αλέξη Τσίπρα με τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Φρανσουά Ολάντ.

«Είπα στον Αλέξη Τσίπρα ότι θα μας κρεμάσουν αν γυρίσουμε από τις Βρυξέλλες με τη λύση Σόιμπλε», δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα, ο πρώην υπουργός Άμυνας, προσθέτοντας ότι με παρέμβαση Ομπάμα έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία του Ολάντ με τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι αναφορά στο τηλεφώνημα με τον Ομπάμα κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του.

«Με τη δύναμη του δημοψήφισματος, την παρέμβαση των Αμερικανών και τη βοήθεια των Γάλλων μπορέσαμε να σώσουμε τη χώρα. Ήταν ορθή η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα, ο Τσίπρας αποδείχθηκε ότι στις κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα. Ο Τσίπρας έστρεψε τη χώρα στις ΗΠΑ, μας βοήθησε ο Ολάντ και σώθηκε η χώρα», σχολίασε.