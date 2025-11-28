Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση
Πιστός στο ραντεβού που έδωσε με φίλους και επικριτές ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει επισήμως την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς - Ποιοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.
Την επόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα.
Εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό, στο Θέατρο Παλλάς θα βρεθούν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και άνθρωποι που γνώρισαν από κοντά τον κ. Τσίπρα, στις κρίσιμες στιγμές της διακυβέρνησης της χώρας.
Πάνελ ακαδημαϊκών και ομιλία Τσίπρα
Έτσι, για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
• Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
• Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, η οποία αναμένεται να δώσει νέα ορμή στο δημόσιο διάλογο.
Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης θα αναλάβουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.
Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση της «ΙΘΑΚΗΣ».
