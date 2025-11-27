Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία και στην πολιτική ζωή της χώρας φύσηξε «δυνατός αέρας». Ο αντίκτυπος είναι αναμφίβολα μεγάλος και θεωρείται ήδη μια επικοινωνιακή επιτυχία του πρώην πρωθυπουργού.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκδήλωση- παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη ξεκινήσει

Τα «ραντάρ» των δημοσκοπικών εταιρειών συνεχίζουν να «χτυπάνε» πάνω του και να ρωτούν τους ψηφοφόρους αν θα ήταν διατεθειμένοι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία του.

Στη δημοσκόπηση της GPO, για λογαριασμό του Star Channel, το ποσοστό που συγκεντρώνει το «κόμμα Τσίπρα», είναι ενισχυμένο.

Το 21,8% λέει ότι είναι πιθανό να το ψηφίσει «κόμμα Τσίπρα»

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει και το 10% «αρκετά πιθανό». Σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου, η δυνητική στήριξη σε ένα «κόμμα Τσίπρα» εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.

«Λίγο πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

Τον Σεπτέμβριο οι συμμετέχοντες που απαντούσαν «πολύ πιθανό» ήταν στο 8,7% και «αρκετά πιθανό» στο 10,7%.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2% και ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%.

Και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6%, ΚΚΕ 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8% με απώλειες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1% με απώλειες 1,1%, Φωνή Λογικής 3%, Νίκη 2,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, ΜεΡΑ 25 1,9% και Νέα Αριστερά 1,5%.

Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι στο 13,3%.

Βασικό πρόβλημα η ακρίβεια

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%. Ακολουθούν : η διαφθορά 15,9%, η Υγεία 5,1%, το Μεταναστευτικό 3,7%, τα εθνικά θέματα 3,6%, η ανάπτυξη της οικονομίας 3,4% η Παιδεία 2,1% και η ασφάλεια 1,9%.

Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης. Το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας. Το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

7 στους 10 θέλουν άλλη κυβέρνηση

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλώνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.