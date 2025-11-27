newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και οι δημοσκοπικές εταιρείες προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό.

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία και στην πολιτική ζωή της χώρας φύσηξε «δυνατός αέρας». Ο αντίκτυπος είναι αναμφίβολα μεγάλος και θεωρείται ήδη μια επικοινωνιακή επιτυχία του πρώην πρωθυπουργού.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκδήλωση- παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη ξεκινήσει

Τα «ραντάρ» των δημοσκοπικών εταιρειών συνεχίζουν να «χτυπάνε» πάνω του και να ρωτούν τους ψηφοφόρους αν θα ήταν διατεθειμένοι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία του.

Στη δημοσκόπηση της GPO, για λογαριασμό του Star Channel, το ποσοστό που συγκεντρώνει το «κόμμα Τσίπρα», είναι ενισχυμένο.

Το 21,8% λέει ότι είναι πιθανό να το ψηφίσει «κόμμα Τσίπρα»

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει και το 10% «αρκετά πιθανό». Σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου, η δυνητική στήριξη σε ένα «κόμμα Τσίπρα» εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.

«Λίγο πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

Τον Σεπτέμβριο οι συμμετέχοντες που απαντούσαν «πολύ πιθανό» ήταν στο 8,7% και «αρκετά πιθανό» στο 10,7%.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2%  και ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%.

Και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6%, ΚΚΕ 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8% με απώλειες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1% με απώλειες 1,1%, Φωνή Λογικής 3%, Νίκη 2,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, ΜεΡΑ 25 1,9% και Νέα Αριστερά 1,5%.

Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι στο 13,3%.

Βασικό πρόβλημα η ακρίβεια

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%.  Ακολουθούν : η διαφθορά  15,9%, η Υγεία 5,1%, το Μεταναστευτικό 3,7%, τα εθνικά θέματα 3,6%, η ανάπτυξη της οικονομίας 3,4% η Παιδεία 2,1% και η ασφάλεια 1,9%.

Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης. Το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά  τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας. Το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ,  το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

7 στους 10 θέλουν άλλη κυβέρνηση

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν,  το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλώνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές
«Ανθεκτικές Πόλεις» 27.11.25

O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές

Στα Ιωάννινα βρέθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό
ΚΚΕ 27.11.25

Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή
Υπ. Ανάπτυξης 27.11.25

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε πως ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

«Ζητάτε από τον λαό, αφού πρώτα τον γδάρατε, να σας πει κι ευχαριστώ για τα ψίχουλα που του επιστρέφετε» σημείωσε ο Κουτσούμπας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική
Βουλή 27.11.25

Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική

«Τι έχουμε στη χώρα μας; Με έναν τίτλο: Φτωχούς εργαζόμενους και πλούσια καρτέλ. Αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σύστημα ΝΔ» 27.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη

«Μετά από την αδράνεια και την αδιαφορία 3 ετών με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, θυμήθηκαν τώρα να επικαλεστούν την επιτακτικότητα της συνθήκης, προχωρώντας σε έργα με ελλιπή σχεδιασμό και αμφίβολη διαφάνεια», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος
Βουλή 27.11.25

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, αναφορικά τόσο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και με βασικά ζητήματα της επικαιρότητας που απασχολούν τους πολίτες

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε σκωπτικά τις αποκαλύψεις για τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζουν κέρδη από τυχερά παιχνίδια, ενώ αποδόμησε την επιχειρηματολογία του επιχειρούμενου συμψηφισμού εκ μέρους της ΝΔ

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη

Στη κατάθεσή του κ. Ντογκούλης βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση λόγω της θέσεως του μέσα στη ΝΔ να μη μπορεί να κατηγορήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για το πάρτι στον ΟΠΕΚΠΕ ούτε τις διοικήσεις του Οργανισμού και πολύ περισσότερο τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους
Αυτοδιοίκηση 27.11.25

Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επικρίνοντας την απόφαση μεταφοράς της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών, στο Κτηματολόγιο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»

«Επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης είμαστε οι ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις – μόνο το ένα πέμπτο των εργαζομένων εργάζεται υπό το καθεστώς αυτών» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος
Υπουργικό συμβούλιο 27.11.25

Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επικοινωνιακή επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προβάλλοντας τη λεγόμενη θετική ατζέντα, ενώ επαναφέρει το αφήγημα περί μάχης με το βαθύ κράτος - Στην εισήγησή του στο υπουργικό, επανέλαβε τις μεγαλοστομίες για ιστορική συμφωνία για τις ΣΣΕ, ενώ αντιστρέφοντας την πραγματικότητα μίλησε για ανάδειξη «του κοινωνικού χαρακτήρα της πολιτικής μας»

Σύνταξη
Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
Κόσμος 28.11.25

Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου

H Ουκρανία έκανε εξόδιο ακολουθία για έναν νοτιοκορεάτη και έναν αμερικανό εθελοντή στην πλατεία Μαϊντάν που πέθαναν νωρίτερα το 2025. Δεν είναι σαφές αν τώρα βρέθηκαν οι σοροί τους

Σύνταξη
Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία

Οι νίκες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού άνοιξαν την ψαλίδα της Ελλάδας με την Πολωνία, στη μάχη που δίνει η χώρα μας για να κρατήσει την 11η θέση. Παράλληλα, μείωσε τη διαφορά με την Τσεχία

Σύνταξη
Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών
Πόλεμος στην Ουκρανία 28.11.25

Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, δήλωσε η παραχώρηση εδαφών είναι απαγορευμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Με τον τρόπο αυτό απάντησε στον Πούτιν.

Σύνταξη
Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)
Europa League 27.11.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)

Μετά την ιστορική «τριάρα» επί της Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ «καθάρισε» με 3-0 και τη Μάλμε για την 5η αγωνιστική του Europa League και έκανε μεγάλο άλμα πρόκρισης, φτάνοντας τους 8 βαθμούς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 27.11.25

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα

Σύνταξη
Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Πώς δρούσαν 27.11.25

Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Tα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στο TikTok, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ
«Ανθρώπινα δικαιώματα» 27.11.25

Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές
«Ανθεκτικές Πόλεις» 27.11.25

O Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε για υγιείς πόλεις και επενδύσεις σε υποδομές

Στα Ιωάννινα βρέθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Σύνταξη
Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Κόσμος 27.11.25

Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ελλάδα 2.0»: Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται – Ο «μαρτυριάρης» ΠΔΠ
«Ελλάδα 2.0» 27.11.25

Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται - Ο «μαρτυριάρης» Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

Εκπνέει στα τέλη του 2026 το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός μας δείχνει τα… προσεχώς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
ΕΥΔΑΠ 27.11.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
