Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός
Πολιτική Γραμματεία 27 Νοεμβρίου 2025 | 06:40

Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. Ικανοποίηση στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η αντίστροφη μέτρηση για την εκδήλωση- παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη ξεκινήσει και στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού κάνουν τον πρώτο απολογισμό τους. Τα δεδομένα που προκύπτουν λίγα 24ωρα μετά την έκδοση του βιβλίου αφήνουν ιδιαίτερα θετική εντύπωση τους στενούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού και αυτό διότι ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής και ορισμένοι από τους βασικούς του στόχους έχουν ήδη επιτευχθεί όπως αναφέρουν.

Best seller με το καλημέρα

Αναντίρρητα, και με το καλημέρα η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller. Το βιβλίο εξαφανίστηκε από τα βιβλιοπωλεία και ο εκδοτικός οίκος ετοιμάζει επανεκδόσεις για να ικανοποιήσει το αναγνωστικό κοινό. Τα στοιχεία των πωλήσεων δείχνουν με τρόπο ξεκάθαρο πως ο κόσμος θέλει να διαβάσει την αλήθεια του Αλέξη Τσίπρα και να μάθει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος βίωσε τις σκληρές περιόδους του 2015-2019. Για το επιτελείο του Τσίπρα, το γεγονός αυτό είναι απόρροια του εκτοπίσματος του πρώην πρωθυπουργού στη κοινωνία αλλά και η σχέση που έχει καταφέρει να οικοδομήσει με μια μεγάλη μερίδα του κόσμου.

Το Μαξίμου τον αντιμετωπίζει ήδη ως βασικό αντίπαλο

Ο δεύτερος λόγος που στο επιτελείο Τσίπρα είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι  σχετίζεται με την οργισμένη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αμαλίας περίμεναν πως η Νέα Δημοκρατία θα αντιδρούσε στο βιβλίο Τσίπρα και στα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν πως όλη η κυβέρνηση θα μετατρέψει με το καλημέρα τον Αλέξη Τσίπρα σε βασικό κυβερνητικό αντίπαλο. “Χωρίς ακόμα να έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις ή σε ίδρυση κόμματος, ο Μητσοτάκης βάζει τον Τσίπρα απέναντι ως βασικό αντίπαλο δημιουργώντας μια πόλωση που αναμφισβήτητα βοηθάει τον Τσίπρα” ανέφερε χαρακτηριστικά συνεργάτης του.

Ελεύθερος από τα βαρίδια του παρελθόντος

Ο τρίτος λόγος για τον οποίο μπορούν να είναι αισιόδοξοι στο επιτελείο Τσίπρα είναι πως ο πρώην πρωθυπουργός τελείωσε με όσους θεωρούσε «βαρίδια» για τον ίδιο. Στην Ιθάκη του, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε πως δεν θα περιλαμβάνεται ούτε ο Νίκος Παππάς, ούτε ο Παύλος Πολάκης, ούτε ο Γιάνης Βαρουφάκης ούτε φυσικά άνθρωποι σαν τον Λαφαζάνη. Ο ίδιος κάνοντας την δική του αυτοκριτική, παραδέχεται πως επιλογές -που ο ίδιος θεωρεί λάθος- δεν θα επαναληφθούν.

Το διαζύγιο με τα πρόσωπα που «πυροδότησαν» το αντί-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο

Το διαζύγιο με αυτούς που ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει ως «βαρίδια» φέρνει στο προσκήνιο τον τέταρτο λόγο για τον οποίο πανηγυρίζει το επιτελείο Τσίπρα. Το αντί-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο το οποίο έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τον Αλέξη Τσίπρα παύει να έχει ισχύ αφού όλα εκείνα τα πρόσωπα που το πυροδότησαν, το συντήρησαν και εν τέλει το κατέστησαν κυρίαρχο στον δημόσια διάλογο δεν υπάρχουν. Αυτό δημιουργεί μια νέα πολιτική κατάσταση στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μιλήσει στον προοδευτικό κόσμο από άλλη βάση και από άλλη θέση. Ήδη αυτό το σημειώνουν αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βλέπουν με θετικό μάτι τη στροφή Τσίπρα. Το ερώτημα βέβαια είναι πως θα αντιμετωπίσει το όλον ΠΑΣΟΚ τον Τσίπρα και μιλάμε για την φυλή των «Παπανδρεϊκών», της Φώφης Γεννηματά, του Χάρη Δούκα, και φυσικά πως θα τοποθετηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες

Το… μπάσιμο του Αλέξη Τσίπρα ήταν κάτι παραπάνω από δυνατό. Το ζητούμενο ωστόσο είναι να διατηρήσει αυτή τη δυναμική και τις επόμενες εβδομάδες. Το βιβλίο άλλωστε είναι ο προάγγελος εξελίξεων αλλά και η προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να επανασυστηθεί τόσο στην κοινωνία όσο και στο πολιτικό προσωπικό της προοδευτικής παράταξης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα
Πολιτική 27.11.25

Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα

Η κυβέρνηση επιχαίρει για τη συμφωνία της με ΓΣΕΕ - εργοδότες, την ώρα που στην πραγματικότητα υλοποιεί με καθυστέρηση υποχρεωτικές δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε. Μακριά από την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η «Κοινωνική Συμφωνία» δεν αίρει κρίσιμες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις των μνημονίων, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι
Πολιτική 27.11.25

Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι

Η κατάθεση της κας Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησε πολλά ερωτήματα που δεν κατάφερε να καλύψει η μάρτυρας. Με εμφάνιση χαροκαμένης παρουσιάστηκε ενώπιον των βουλευτών και δήλωσε αθώα του αίματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές

Οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα όπως ειρήνη, κλίμα, εργασία, υγεία, κράτος δικαίου, ακρίβεια, είπε ο Σ. Φάμελλος. Για να υπάρξει προοδευτική δημοκρατική κυβερνητική πρόταση.

Σύνταξη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25

Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές
«Τεκμηριωμένα» 26.11.25

Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές

Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας, διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή του κόμματος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια – Ανεστάλη η κομματική ιδιότητα Αντωνόπουλου, ενώ ο Ξυλούρης παραμένει μέλος της ΝΔ
Εξεταστική 26.11.25

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια – Ανεστάλη η κομματική ιδιότητα Αντωνόπουλου, ενώ ο Ξυλούρης παραμένει μέλος της ΝΔ

Στην αντεπίθεση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις πηγές της ΝΔ και υπενθυμίζοντας τις στενές σχέσεις του πρωθυπουργού με το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…
Οικονομία 26.11.25

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…

Με την κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) να αγγίζει ένα μικρό ποσοστό η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τη συμφωνία επαναφορά τους όμως… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νίκος Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» – Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
Προάγγελος... 26.11.25

Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» - Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όλα δείχνουν, πως ανοίγει το δρόμο για το επόμενο βήμα και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν αποφεύγει να κάνει τη δική του εκτίμηση για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος…

Σύνταξη
Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»

Την πρόθεσή του να μη καταθέσει στην εξεταστική, εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα, Ηλίας Καλφούντζος, επικαλούμενος -μέσω υπομνήματος- το δικαίωμα στη σιωπή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται
«Περίσσιο θράσος» 26.11.25

ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται

«Τα πανηγύρια περί 'ιστορικής συμφωνίας' και 'επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων' αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων της χώρας μας», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο

«Δεν καταγράφει μόνο τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, αλλά και τις αρνητικές πτυχές, και για αυτές κάνει έναν προσωπικό απολογισμό και μια αυτοκριτική», σημείωσε η Ράνια Σβίγκου για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία από την κακοκαιρία - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112

Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα που ακόμα μετρά τις πληγές της - Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους
Thanksgiving 27.11.25

Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους

Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί περιμένουν με ανυπομονησία την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ενώ πολλές αμερικανικές παραδόσεις έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό, αυτή η μέρα παραμένει μυστήριο για πολλούς Ευρωπαίους

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα
Πολιτική 27.11.25

Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα

Η κυβέρνηση επιχαίρει για τη συμφωνία της με ΓΣΕΕ - εργοδότες, την ώρα που στην πραγματικότητα υλοποιεί με καθυστέρηση υποχρεωτικές δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε. Μακριά από την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η «Κοινωνική Συμφωνία» δεν αίρει κρίσιμες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις των μνημονίων, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η συμφωνία Τραμπ – Σι μπορεί να σημαίνει πως η ηγεμονία των ΗΠΑ οδεύει στο τέλος της
Κόσμος 27.11.25

Οι ΗΠΑ υποχώρησαν στους δασμούς- Η Κίνα δείχνει πιο δυνατή από ποτέ

Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας επιστρέφουν ακριβώς στο σημείο που βρίσκονταν μια μέρα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει την θέση του 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών

Σύνταξη
Φόρος κληρονομιάς: Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις
9+1 ερωταπαντήσεις 27.11.25

Οδηγός για τον φόρο κληρονομιάς - Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις

Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις - απαντήσεις που αφορούν αλλαγές και διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για το πώς υπολογίζεται ο φόρος κληρονομιάς για όσους αποκτούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι
Πολιτική 27.11.25

Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι

Η κατάθεση της κας Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησε πολλά ερωτήματα που δεν κατάφερε να καλύψει η μάρτυρας. Με εμφάνιση χαροκαμένης παρουσιάστηκε ενώπιον των βουλευτών και δήλωσε αθώα του αίματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;
Εκπνοή προθεσμίας 27.11.25

Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;

«Χρειάζονται ακόμα δύο μήνες παράτασης για να μην σταματήσει η διαδικασία, η οποία άρχισε να "παίρνει μπρος" τις τελευταίες μέρες» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ- Τι λένε οι συντηρητές ανελκυστήρων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο
Πόλεμος στην Ουκρανία 27.11.25

Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο

Η Ιστορία δείχνει ότι μια κακή συμφωνία για την ειρήνη μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Ο Τραμπ, κινούμενος από αρχές που προσιδιάζουν σε επιχειρηματικές πρακτικές, προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» ενέργεια την ένοπλη επίθεση στους εθνοφρουρούς και κατηγορεί τον Μπάιντεν
Ουάσιγκτον 27.11.25

«Τρομοκρατική» για τον Τραμπ η επίθεση στους εθνοφρουρούς, με ευθύνη του... Μπάιντεν

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική την επίθεση στους εθνοφρουρούς και τονίζει ότι η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 27.11.25

Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ ήταν θυμωμένος με την Ιαπωνία και ο πρόεδρος τον ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στην Ιαπωνία να πέσουν οι τόνοι σε οτιδήποτε αφορά την Ταϊβάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς ζητά ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από υπόγειες σήραγγες
Γάζα 27.11.25

Η Χαμάς ζητάει ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από τις υπόγειες σήραγγες

Η Χαμάς για πρώτη φορά αναγνωρίζει δημόσια ότι μαχητές της έχουν εγκλωβιστεί σε υπόγειες σήραγγες στη Γάζα και ζητά από τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για να εξασφαλιστεί η αποχώρησή τους.

Σύνταξη
«Λυπηρή» η απόφαση Τραμπ να μην προσκληθεί η Νότια Αφρική στην επόμενη G20
«Σκοτώνουν λευκούς» 27.11.25

G20: Ο Τραμπ άφησε απ' έξω τη Νότια Αφρική

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα προσκαλέσει τη Νότια Αφρική στην επόμενη σύνοδο της G20, απόφαση που ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε «λυπηρή».

Σύνταξη
Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 27.11.25

Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ έχει αναγνωριστεί από τα δακτυλικά του αποτυπώματα του, καθώς φέρονται να υπήρχαν στην βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
