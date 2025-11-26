Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»

Παλιά πάθη φαίνεται πως ξύπνησε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και στη Χαριλάου Τρικούπη. Αφορμή στάθηκαν τα όσα υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός στην «Ιθάκη» σε σχέση με το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2015 και τον διάλογο που επικαλείται ότι είχε με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών.

Με οξείς χαρακτηρισμούς εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για «κυνικό ψεύτη». Συγκεκριμένα, τον κατηγορούν ότι οι αναφορές του στη Φώφη Γεννηματά είναι «ψευδείς», σημειώνοντας ότι μολονότι η ίδια η αείμνηστη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον είχε διαψεύσει όταν ήταν εν ζωή, όπως λένε, «εκείνος περιέλαβε τα ψεύδη στο βιβλίο».

Στο ίδιο μήκος κύματος, υποστηρίζουν ότι «ευλογεί» ένα πρόσωπο, τον Πάνο Καμμένο και διατυπώνουν την άποψη ότι ο πρώην πρωθυπουργός πορεύτηκε διαιρώντας και όχι ενώνοντας. «Σήμερα διαίρει περαιτέρω το παλιό κόμμα του και προσπαθεί να μετακυλήσει όλες τις ευθύνες στους συνεργάτες του. Προσπαθεί να απαξιώσει το κόμμα που τον τίμησε για να διασωθεί» επισημαίνουν κομματικές πηγές, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα απλά συσπειρώνει τη Νέα Δημοκρατία.

Μάλιστα, επικαλούμενοι τη νέα δημοσκόπηση της interview, διατυπώνουν τη θέση πως η μέτρηση αναδεικνύει ότι έχει εμπεδωθεί το δίπολο ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Το καυστικό σχόλιο και η σύγκριση με τον Κων. Μητσοτάκη

Στο ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν πως ένα πρόσωπο μόνο κυκλοφόρησε βιογραφία πριν κατέβει υποψήφιος με κόμμα. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1989. Όπως λένε, τότε προσπαθούσε να μετακυλήσει την ευθύνη για την αποστασία του 1965 σε άλλα πρόσωπα για να ξεπλυθεί. Έτσι και τώρα ο κύριος Τσίπρας – υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ- προσπαθεί να ρίξει όλη την ευθύνη στους υπουργούς και τα στελέχη του σε μια πρωτοφανή προσπάθεια απαξίωσης ενός πολιτικού χώρου για να διασωθεί ως πρόσωπο. «Η πολιτική χωρίς ήθος είναι καταδικασμένη να αποτύχει» αναφέρουν με δηκτικό τρόπο.

Δεν θα πάει στη βιβλιοπαρουσίαση ο Δούκας

Διέψευσε τη φημολογία περί παρουσίας του στη βιβλιοπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθήνας, μιλώντας στην ERTnews, ξεκαθάρισε ότι δεν θα παραστεί στο θέατρο Παλλάς, επικαλούμενος δημοτικές υποχρεώσεις. Βέβαια, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κάτι από τον διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις.

Σημειωτέον ότι ο κ. Δούκας θα απευθύνει σήμερα χαιρετισμό στην εκδήλωση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του κόμματος «Κόσμος» στο Σεράφειο Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων. Ομιλητές θα είναι επίσης ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Μετά τον Όθωνα απάντηση και από Τσούνη

Μετά την σκληρή απάντηση του Μανώλη Όθωνα, διευθυντή του γραφείου της Φώφης Γεννηματά, για το ζήτημα της τηλεφωνικής επικοινωνίας της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα, σε παρέμβαση προχώρησε και ο Ανδρέας Τσούνης.

Συγκεκριμένα, ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά, μιλώντας στο «Βήμα», ανέφερε ότι «αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ανήθικο. Αναγκαζόμαστε, όχι απλά να αποκαταστήσουμε την ιστορική μνήμη, αλλά και να υπερασπιστούμε από τη συκοφαντία έναν άνθρωπο που έχει φύγει από κοντά μας». Επισημάνει δε ότι το βράδυ των εκλογών «έγινε ένα εθιμοτυπικό τηλεφώνημα για τα συγχαρητήρια και τίποτα παραπάνω. Ως εκεί».

Σκληρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό άσκησαν ακόμη τόσο ο Παύλος Χρηστίδης όσο και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.