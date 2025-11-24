Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο

Είναι Κυριακή αργά το απόγευμα και η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Ελλάδα φτάνει προς το τέλος της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο βήμα και το κλίμα στην αίθουσα είναι πανηγυρικό. Στην πρώτη σειρά του συνεδριακού κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών χειροκροτούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όρθιοι, οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μιχάλης Κατρίνης και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να προχωρήσει σε μία ομιλία με προεκλογικά χαρακτηριστικά και έντονο το στοιχείο της συγκυρίας. Ακρίβεια, αγροτικό, ενεργειακή κρίση, γεωπολιτικές αλλαγές, εξωτερική πολιτική, σκάνδαλα, κοινωνικό κράτος, περιφερειακή ανάπτυξη και δημογραφικό αποτελούν μόνο κάποιες από τις βασικές πτυχές της τοποθέτησής του.

Το μήνυμα για το συνέδριο, η «συνέχεια» του ΠΑΣΟΚ και στο βάθος εκλογές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει -για μία ακόμη φορά- ποιον θεωρεί τον κύριο αντίπαλο της παράταξης, προχωρώντας, παράλληλα, σε μία συνολική αποδόμηση της κυβερνητικής στρατηγικής. Ο δρόμος της πόλωσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία φαντάζει σημείο χωρίς επιστροφή. Λίγα λεπτά νωρίτερα έχει τονίσει:

«Θα πληρώσουν για όλες τις πληγές που άνοιξαν στον ελληνικό λαό. Και θα πληρώσουν, γιατί απέδειξαν ότι είναι αμετανόητοι».

Στη συνέχεια θέτει επί τάπητος τα διλήμματα της κάλπης:

«εκπροσωπούμε το όραμα και όχι τη διαχείριση. Καλούμε το λαό να επιλέξει με πυξίδα την ελπίδα και όχι το φόβο».

Επίσης, καθιστά σαφές και κάτι ακόμη. Το ΠΑΣΟΚ έχει… συνέχεια. Στο κλείσιμο της ομιλίας του υπογραμμίζει ότι «όλες οι γενιές της Δημοκρατικής Παράταξης με τις εμπειρίες μας, με τους αγώνες μας, με τις αρχές μας, με τις αξίες μας να ξαναοικοδομήσουμε την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας που ο Ανδρέας Παπανδρέου οραματίστηκε, πέτυχε, σχεδίασε και έδωσε τη σκυτάλη στον Κώστα Σημίτη, στον Γιώργο Παπανδρέου, στον Βαγγέλη Βενιζέλο, στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά».

Το συνέδριο ως «εφαλτήριο»

Λίγα δευτερόλεπτα πριν κατέβει από το βήμα, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ επιλέγει να κάνει ειδική αναφορά στο συνέδριο του κόμματος. Μιλά για «ένα συνέδριο ανοιχτό και δημοκρατικό. Ένα συνέδριο εφαλτήριο για τη μάχη των εθνικών εκλογών». Με αυτόν τον τρόπο στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, «κοιτώντας» και προς το εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Για πολλούς η στενή σύνδεση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με τις κάλπες του 2027 αποτελεί προαναγγελία για την ίδια την εκλογική τακτική που θα ακολουθήσει ο επικεφαλής του Κινήματος.

«Το παρακράτος που πρέπει να ηττηθεί»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Ανδρουλάκης εξαπολύει σφοδρή και εφ’ όλης της ύλης επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. Με αφορμή τα όσα εξελίσσονται στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στηλιτεύει τη στάση της γαλάζιας πλειοψηφίας. «Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έρχονται, στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές είχαν οι διεφθαρμένοι εκ των προτέρων τις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό κράτος Δικαίου; Είναι αυτό ποιοτική δημοκρατία;» διερωτάται με καυστικό ύφος για να απαντήσει: «αυτό είναι ένα παρακράτος, που πρέπει να ηττηθεί και έχουμε ευθύνη όλοι μας. Όλοι! Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Το «κατηγορώ» εναντίον του Μητσοτάκη

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του χαρακτηρίζει τη ΝΔ «μια δύναμη διεφθαρμένη, σκοτεινή, που προσωποποιείται σε αυτόν τον Πρωθυπουργό, που λειτουργεί χωρίς κανόνες και χωρίς αρχές». Ειδική αναφορά κάνει επίσης και στη λειτουργία των θεσμών. «Δεν μπορεί να υπάρχει το άρθρο 86 και να εργαλειοποιείται για να έχουν ατιμωρησία ισχυρά πολιτικά πρόσωπα στο περιβάλλον του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Πρέπει να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει την πρωτοβουλία να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος, ενώ υπογραμμίζει ότι θα ληφθεί πρωτοβουλία προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και «να μην είναι η ηγεσία της Δικαιοσύνης εργαλείο στα χέρια του εκάστοτε Πρωθυπουργού».