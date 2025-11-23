ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης – Παραμένουν κενά στα σχολεία

Τις ελλείψεις και τα κενά στα σχολεία, καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ με κοινή ανακοίνωσή του Τομέα Παιδείας – ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και του Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς και Υπεύθυνου του Κ. Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επανέρχεται στα κενά που παραμένουν στα σχολεία.

«Έχουμε επανειλημμένα, με ανακοινώσεις μας, επισημάνει την απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης να στελεχώσει πλήρως τα σχολεία καλύπτοντας τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών» αναφέρει η κοινή ανακοίνωση.

«Δυστυχώς, φαίνεται ότι η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα που η ίδια, λόγω ολιγωρίας δημιούργησε και για το οποίο φέρει ακέραια και αποκλειστικά την ευθύνη. Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί κενά παραμένουν και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών».

Τι ζητά το ΠΑΣΟΚ από την υπουργό Παιδείας

Το ΠΑΣΟΚ μιλά για «τάξεις χωρίς εκπαιδευτικούς, ολοήμερα σχολεία που είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν καθόλου, ειδικότητες ανύπαρκτες, τμήματα ένταξης που υπάρχουν μόνο σε εξαγγελίες, αφού δεν στελεχώθηκαν ακόμη με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, και σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό παράλληλης στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες».

Απευθυνόμενο στην υπουργό Παιδείας το ΠΑΣΟΚ της ζητά να εξηγήσει σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς «γιατί το περιβόητο «επιτελικό κράτος» αποδείχθηκε ανίκανο να προγραμματίσει και να υλοποιήσει εγκαίρως ενέργειες απολύτως απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης; Περαιτέρω, μπορεί να διαβεβαιώσει ότι θα κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου το πρόβλημα να μην καταστεί ενδημικό ή θα επιμείνει στην κυνική θέση «κενά πάντα θα υπάρχουν»;.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, τέλος αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών στα σχολεία.

«Για το καλό της εκπαίδευσης, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναγνωρίσει την αδυναμία του να σχεδιάσει «επιτελικά», να εγκαταλείψει τους ερασιτεχνισμούς και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών» αναφέρει η ανακοίνωση.