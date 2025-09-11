ΠΑΣΟΚ για τα κενά στα σχολεία: Επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων
«Για το καλό της εκπαίδευσης», το ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας «να αναγνωρίσει την αδυναμία του να σχεδιάσει 'επιτελικά' και να εγκαταλείψει τους ερασιτεχνισμούς» για την κάλυψη των κενών
Τα κενά που παραμένουν στα σχολεία, μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης προσλήψεων των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και του Στέφανου Παραστατίδη, υπεύθυνου του ΚΤΕ Παιδείας του κόμματος.
Πριν από λίγες μέρες, όπως σημειώνεται, «ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είχε προειδοποιήσει, μέσω δημόσιας ανακοίνωσης, για τα προβλήματα που θα ανέκυπταν εξαιτίας της καθυστέρησης – με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας – της Α’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών», τονίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη είχε επισημάνει «ότι η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να στερούνται από την πρώτη κιόλας ημέρα (και άγνωστο για πόσο) τα μαθήματα που δικαιούνται, ενώ οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με αβεβαιότητα και ανασφάλεια».
«Δυστυχώς, οι προβλέψεις μας επιβεβαιώθηκαν. Όχι μόνο λόγω της καθυστέρησης της Α’ φάσης, αλλά και εξαιτίας της πρωτοφανούς αστοχίας στην κάλυψη των κενών, όπως καταγγέλλουν πλήθος φορέων εκπροσώπησης εκπαιδευτικών. Οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης καλύπτουν, κατά μέσο όρο, μόλις τις μισές από τις διαθέσιμες θέσεις», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.
«Η ευθύνη για το πρόβλημα βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση»
Παράλληλα, σημειώσει πως «σήμερα άνοιξαν τα σχολεία. Σε πολλά από αυτά, όμως, τα παιδιά θα μπουν στις αίθουσες χωρίς να ξεκινήσει η πλήρης εκπαιδευτική λειτουργία, καθώς δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε την υπουργό Παιδείας να επισκέπτεται σχολείο με ελλείψεις και να εξηγεί σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς γιατί το περιβόητο ‘επιτελικό κράτος’ αδυνατεί να προγραμματίσει και να υλοποιήσει εγκαίρως ενέργειες απολύτως απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης».
Καλεί, μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας να «μην επιχειρήσει να δικαιολογήσει την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, με το επιχείρημα της χαμηλής ανταπόκρισης των υποψηφίων αναπληρωτών, ούτε με τα μυθεύματα περί δήλωσης πλασματικών κενών. Η ευθύνη για το πρόβλημα και τις συνέπειές του βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση», υποστηρίζει.
«Το ΥΠΑΙΘΑ ας αναλάβει επιτέλους την ευθύνη και ας πράξει τα αυτονόητα»
Αυτή τη στιγμή, επισημαίνει, ακόμη, «είναι επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων, ώστε τα σχολεία σε όλη τη χώρα να μπορέσουν να λειτουργήσουν πλήρως το συντομότερο δυνατόν. Ας μην ξεχνάμε ότι από την πρόσληψη έως την ανάληψη υπηρεσίας μεσολαβεί χρόνος για τη μετεγκατάσταση του/της εκπαιδευτικού, μια διαδικασία συχνά επίπονη και χρονοβόρα, λόγω της δυσκολίας εύρεσης στέγης με κόστος συμβατό με τους χαμηλούς μισθούς των εκπαιδευτικών».
«Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει ήδη καταθέσει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών στα σχολεία», προσθέτει, καλώντας, «για το καλό της εκπαίδευσης», «το Υπουργείο Παιδείας να αναγνωρίσει την αδυναμία του να σχεδιάσει ‘επιτελικά’, να εγκαταλείψει τους ερασιτεχνισμούς και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών».
«Αντί να δηλώνει κυνικά, μέσω της υπουργού, ότι «κενά και ελλείψεις θα προκύπτουν πάντα», ας αναλάβει επιτέλους την ευθύνη και ας πράξει τα αυτονόητα», σημειώνει καταληκτικά η αξιωματική αντιπολίτευση.
