Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  

Σε μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης-εκπαιδευτικών εξελίσσεται το φλέγον πρόβλημα των χιλιάδων κενών στα σχολεία. Κι ενώ η σχολική χρονιά ξεκίνησε με ελλείψεις σχεδόν 20.000 εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας, ανακάλυψε ότι φταίνε οι νεοδιορισθείσες δασκάλες, νηπιαγωγοί και καθηγήτριες που ζήτησαν άδεια εγκυμοσύνης ή ανατροφής παιδιού.

Φαίνεται πως σε αυτή τη χώρα οι γυναίκες ο,τι και να κάνουν φταίνε. Μπαίνουν λουκέτα σε εκατοντάδες σχολεία, ιδίως στην περιφέρεια; Φταίνε οι γυναίκες που δεν γεννάνε αρκετά παιδιά για να γεμίσουν τις τάξεις και έχουμε «δημογραφική κατάρρευση».

Δεν φτάνουν οι εκπαιδευτικοί, μολονότι συρρικνώνεται μαθητικός πληθυσμός; Φταίνε πάλι οι γυναίκες, που μένουν έγκυοι και γεννοβολάνε μόλις διορίζονται και μένουν τα παιδιά μας χωρίς δασκάλους.

Η αντίφαση αυτή δύσκολα περνάει απαρατήρητη.

«Η ίδια υπουργός που στο παρελθόν ήταν υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και είχε την ευθύνη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών για την οικογένεια και τη δημογραφική πολιτική, σήμερα επιτίθεται με τραχύτητα σε νέες εργαζόμενες γυναίκες επειδή τολμούν να ζητούν τον στοιχειώδη χρόνο για να γεννήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους», ήταν η οργισμένη αντίδραση της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης σε σχετικές δηλώσεις της υπουργού Παιδείας για τις άδειες των νεοδιορισθέντων και στα δημοσιεύματα που ακολούθησαν.

«Αντί η κυβέρνηση να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης των νέων ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα, επιλέγει να στοχοποιήσει τις εργαζόμενες μητέρες», σχολιάζει η ΟΛΜΕ.

Τι δήλωσε η υπουργός Παιδείας για τα κενά στα σχολεία

Όταν καλείται να απαντήσει για τα κενά στα σχολεία η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κάνει λόγο για «δομικό ζήτημα», αναφέροντας τις άδειες εκπαιδευτικών ως μία από τις βασικές αιτίες του προβλήματος.

Σε συνέντευξή της στο Μega αναφέρθηκε στο παράδειγμα περιφέρειας της Ελλάδας (χωρίς να την κατονομάζει), όπου «καλέσαμε 336 εκπαιδευτικούς. Την πρώτη μέρα που πήγαν πήραν άδεια οι 100, μόνιμοι. Για διάφορους λόγους όταν κάποιος μονιμοποιείται μπορεί να κάνει ενεργοποίηση μίας άδειάς του. Δεν θα πάει στο σχολείο για την περίοδο που του επιτρέπει η άδειά του. Εκείνη την στιγμή πρέπει να ενεργοποιηθεί αναπληρωτής».

Σε νεα συνέντευξή της στην ΕΡΤ, έριξε και πάλι το μπαλάκι για τα κενά στα σχολεία στις εγκυμονούσες και λεχώνες εκπαιδευτκούς. «Να αναφέρω ότι σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και έλαβαν άδεια οι έξι. Οποιοσδήποτε νεοδιόριστος μπορεί, όταν καλείται να αναλάβει, να ενεργοποιήσει μια θεσμοθετημένη άδεια, μια μακροχρόνια άδεια, μια άδεια μητρότητας. Σε ένα μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός και αμέσως έλαβε άδεια. Στείλαμε αμέσως σύμβουλο νηπιαγωγό, ώστε να καλύψει την ανάγκη», είπε χαρακτηριστικά.

Τη σκυτάλη από τις δηλώσεις της υπουργού πήραν δημοσιεύματα, με στοιχεία από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Με βάση αυτά προκύπτει από τους 9.158 εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν φέτος, ζήτησε άδεια σχεδόν το 23%.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως το Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, τα ποσοστά άδειας φτάνουν έως και το 30%, ενώ στην Αττική περιορίζονται στο 16,1%.

Οι κυριότεροι λόγοι άδειας είναι η κύηση, η ανατροφή τέκνου και η επαπειλούμενη κύηση.

Αντιδράσεις από την ΟΛΜΕ

«Η πολιτική επιλογή της στοχοποίησης των νεοδιόριστων με ευθύνη του ΥΠΑΙΘΑ και της Υπουργού Παιδείας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο!», καταγγέλλει η ΟΛΜΕ.

«Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό το γεγονός ότι αντί να αναγνωριστούν οι σοβαρές καθυστερήσεις, οι αδικίες και το «επιτελικό» χάος που το ίδιο το ΥΠΑΙΘΑ δημιούργησε στις υπηρεσιακές μεταβολές και στις τοποθετήσεις, στοχοποιούνται σήμερα ακόμα και οι νέες μητέρες εκπαιδευτικοί που ζητούν την άδεια ανατροφής ή κύησης που δικαιούνται», τονίζει η οργισμένη ανακοίνωση της ΟΛΜΕ. «

Μια άδεια που οι αναπληρώτριες συναδέλφισσες στερούνται για χρόνια, αντιμετωπιζόμενες ως εργαζόμενες β΄ κατηγορίας. Πρόκειται για πρόκληση απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες συναδέλφισσες που εργάζονται με μισθούς των 792 ευρώ, και τώρα παρουσιάζονται περίπου ως «υπαίτιες» για τα κενά στα σχολεία», συμπληρώνει.

Σχεδόν 20.000 κενά

Υπενθυμίζει ότι στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, μετά και τις συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών τα κενά που καταγράφηκαν ξεπερνούσαν τις 50.000. Η Ομοσπονδία κατηγορεί την κυβέρνηση, ότι ενώ πανηγυρίζει για το υπερπλεόνασμα των 11 δισ. ευρώ, και μολονότι υπάρχουν επαρκή χρήματα για μόνιμους διορισμούς, επέλεξε να καλύψει μόλις το 1/5 των κενών.

Στη συνέχεια, με την πρόσληψη αναπληρωτών, η κυβέρνηση «επέλεξε ξανά να αδιαφορήσει για τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, καλύπτοντας λιγότερα από τα μισά εναπομείναντα κενά. Το αποτέλεσμα της πολιτικής επιλογής του ΥΠΑΙΘΑ ήταν να ξεκινήσουν τα μαθήματα με σχεδόν 20.000 κενά, δηλαδή 400.000 διδακτικές ώρες να χάνονται την εβδομάδα», τονίζει το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.

«Τα στοιχεία, ακόμη και αυτά που το ίδιο το Υπουργείο δημοσιοποιεί, αποδεικνύουν το μέγεθος της πολιτικής υποκρισίας: τα χιλιάδες κενά που παραμένουν σε όλη τη χώρα δεν δικαιολογούνται με τέτοιου είδους φαιδρά επιχειρήματα», καταλήγει η ΟΛΜΕ και απαιτεί τα εξής: