Τεράστιες ελλείψεις σε σχολεία της Αττικής λίγες ημέρες πριν το πρώτο κουδούνι

Πρώτο κουδούνι σε λιγότερο από μια εβδομάδα με σχολεία σε κοντέινερ και με αυλές που θυμίζουν σκουπιδότοπο.

Νηπιαγωγείο σε πιλοτή πολυκατοικίας, νηπιαγωγείο χωρίς αυλή, εγκαταστάσεις ανεπαρκώς συντηρημένες, χωρίς αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, σχολεία βανδαλισμένα μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Αποκαρδιωτική ήταν η πρώτη ημέρα στο σχολείο για τους εκπαιδευτικούς του 18ου Δημοτικού σχολείου Αχαρνών.

Για να εξασφαλίσουν τη θέρμανση τον κλιματισμό και την καθαριότητα κάποιες φορές οι γονείς πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Για τους 300 μαθητές του 6ου και 12ου δημοτικού σχολείου Αχαρνών το κουδούνι θα χτυπήσει ξανά σε κοντέινερ. Μάλιστα σήμερα οι εκπαιδευτικοί εντόπισαν το σχολείο βανδαλισμένο.

Το 3ο νηπιαγωγείο Αχαρνών στεγάζεται σε ένα πρώην κατάστημα. Το σχολείο δεν διαθέτει αύλειο χώρο και έτσι οι μαθητές κατά την έξοδό τους είναι αναγκασμένοι να βγαίνουν κατευθείαν στο δρόμο.

Σε κοντέινερ φιλοξενούνται από πέρυσι και οι 200 μαθητές του 5ου και 6ου Δημοτικού σχολείου Ζωγράφου καθώς το σχολείο τους κρίθηκε στατικά ανεπαρκές. Στον ίδιο χώρο σε κοντέινερ από το 2013 το 2ο και το 10ο νηπιαγωγείο Ζωγράφου.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε την πρόσληψη 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2025-2026, καλύπτοντας ανάγκες τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην Γενική Εκπαίδευση αλλά και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).