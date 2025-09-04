Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι
Γιαπί άφησαν το δημοτικό σχολείο Γουβών, στο Ηράκλειο Κρήτης, οι εργολάβοι που ανέλαβαν τις εργασίες αποκατάστασης κουφωμάτων του κτιρίου, τα οποία όμως είχαν ήδη αντικατασταθεί έπειτα από πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στο Mega, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο αποφάσισε να καλύψει το κόστος κάποιων ελλείψεων, από τις πολλές που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της χώρας.
Έτσι, λίγο προτού ξεκινήσει η σχολική χρονιά, συγκέντρωσαν το ποσό των 3.700 ευρώ προκειμένου να τοποθετήσουν τον περασμένο Απρίλιο νέα κουφώματα στο σχολείο και παράθυρα στις τουαλέτες των παιδιών.
Οι γονείς συγκέντρωσαν 3.700 ευρώ και αντικατέστησαν τα κουφώματα μόλις τον περασμένο Απρίλιο
Ηράκλειο: Άνοιξη μπήκαν, καλοκαίρι… ξηλώθηκαν
Ωστόσο, το καλοκαίρι εργολάβοι ξήλωσαν τα κουφώματα χωρίς να τα αντικαταστήσουν, αφήνοντας το σχολείο κυριολεκτικά γιαπί.
Όπως αναφέρει η Ειρήνη Μετσογιαννάκη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου, όλοι οι αρμόδιοι φορείς ήταν ενημερωμένοι για τις κινήσεις τους, ωστόσο δεν έχουν λάβει κάποια απάντηση γιατί αλλάχτηκαν τα κουφώματα, αλλά ούτε και πού βρίσκονται αυτά.
«Είδαμε το σχολείο μας εργοτάξιο», σημείωσε η ίδια, τονίζοντας ότι έκτοτε έχει ξεκινήσει ένα μπαλάκι ευθυνών μεταξύ δήμου και εργολάβων.
Ο αντιδήμαρχος από την πλευρά του υπογραμμίζει ότι όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, δόθηκε εντολή να μην πειραχτούν τα κουφώματα που έβαλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Ο εργολάβος, ωστόσο το διαψεύδει και ρίχνει το μπαλάκι στη δημοτική αρχή, λέγοντας ότι είχαν εντολή να τα ξηλώσουν όλα και να προσθέσουν καινούργια κουφώματα.
