Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στα σχολεία των πληγέντων περιοχών από τις φωτιές

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, τους Δήμους και τις Περιφέρειες προχώρησαν στην καταγραφή της κατάστασης των σχολείων στις περιοχές που επλήγησαν απο πυρκαγιές.

Τα σχολεία δεν χρειάζονται επισκευές

Παράλληλα με τη διαδικασία ελέγχου και αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών, δόθηκε εντολή απο την ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ στις Περιφερειακές και Τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, να πραγματοποιήσουν άμεση αυτοψία και να καταγράψουν με ακρίβεια τυχόν φθορές, ώστε να αρχίσουν, χωρίς καθυστέρηση, εργασίες αποκατάστασης.

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν ζημιές, οι οποίες να απαιτούν επισκευές, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε, μεταξύ άλλων:

«Σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, κινηθήκαμε άμεσα για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και ξεκινήσαμε χωρίς καθυστέρηση τους απαραίτητους ελέγχους και αυτοψίες. Τα σχολεία σε Αχαΐα Ήπειρο και Χίο, ευτυχώς, δεν υπέστησαν ζημιές».