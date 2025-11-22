newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 22 Νοεμβρίου 2025 | 12:50

ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα

Την Κυριακή η 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα-Παρόντες Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Έχουν περάσει σχεδόν πέντε μήνες από την τελευταία περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ. Την ερχόμενη Κυριακή το μοτίβο «διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, συζήτηση και λύσεις πάνω στα βασικά προβλήματα της εκάστοτε περιφέρειας» θα μεταφερθεί στην Πάτρα. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η συστηματική δουλειά που έγινε το προηγούμενο διάστημα σε περιφερειακό επίπεδο απέδωσε «καρπούς». Κάτι, που όπως σχολιάζουν κομματικές πηγές, καταγράφεται και σε σειρά δημοσκοπήσεων.

Στην 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του κόμματος σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα. Παραδοσιακά, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ισχυρές δυνάμεις στην Περιφέρεια αυτή και δη στην πρωτεύουσα της Αχαΐας. Βέβαια, η διεξαγωγή της Συνδιάσκεψης συμπίπτει με τη δημοσκοπική πρωτιά που καταγράφει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη είναι η εικόνα για την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι παρεμβάσεις Γερουλάνου και Παπανδρέου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η κοινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Γιώργου Παπανδρέου και του Παύλου Γερουλάνου. Πέρα από το γεγονός ότι ο κ. Γερουλάνος είχε επωμιστεί την προετοιμασία και την οργάνωση της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης στη Δυτική Ελλάδα, η κοινή «εμφάνιση» των τριών δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να εκπέμψουν ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας μετά τις εσωκομματικές «φουρτούνες» του προηγούμενου διαστήματος.

Τόσο ο πρώην πρωθυπουργός, που είναι άλλωστε και εκλεγμένος βουλευτής Αχαΐας, όσο και ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, θα συμμετάσχουν στον δεύτερο θεματικό άξονα με τίτλο: «Παιδεία, μήτρα  πολιτισμού και ανάπτυξης (Η Δυτική Ελλάδα στην πρωτοπορία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης)».

Σημειωτέον ότι, λίγο πριν τη διεξαγωγή της 8ης Περιφερειακής Συνδιάσκεψης, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, από κοινού με τους βουλευτές Στέφανο Παραστατίδη, Αναστάσιο Νικολαΐδη, Ανδρέα Πουλά και Χριστίνα Σταρακά, για τη μείωση του κόστους μετακίνησης των φοιτητών της Πάτρας.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της Συνδιάσκεψης:

8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη

Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας – Αποφασίζουμε για τον τόπο μας

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιείται στην Πάτρα η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη της Δυτικής Ελλάδας (Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών).

Θα αναπτυχθούν σε τέσσερις ενότητες θέματα για τον πρωτογενή τομέα, το κοινωνικό κράτος, την ενέργεια, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα, την παιδεία και τον πολιτισμό. Η συζήτηση θα γίνεται παράλληλα στις αίθουσες 1.10 και 1.12.

Τη Συνδιάσκεψη θα κλείσει με ομιλία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης (Κεντρικό Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών).

Πρόγραμμα

Τόπος: Πανεπιστήμιο Πατρών – Συνεδριακό Κέντρο

Προσέλευση 15:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.10

Έναρξη – Χαιρετισμός:

16.00 | Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας ΚΟΕΣ

1oς θεματικός άξονας

21ος αιώνας – Δίκτυα – Ενέργεια – Μεταφορές – Τηλεπικοινωνίες. Το επιχειρείν στη βιομηχανία και τον τουρισμό.

16.15 | Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής Ηλείας

Συντονιστής: Κώστας Κριετσιώτης (Δημοσιογράφος)

Γιώργος Γεωργιόπουλος, τ. Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, τ. Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Ελλάδος, «Πολιτισμός – Τουρισμός ως παράγοντες ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας»

Θάνος Πάλλης, Καθηγητής Ναυτιλιακής-Λιμενικής Οικονομικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γραμματέας του τομέα Ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ, «Λιμάνια – Ανάπτυξη – Συμβάσεις παραχώρησης»

Αδάμ Βλαχογιάννης, Αντιπρόεδρος ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, «Ενέργεια & Συνδεσιμότητα: Οι Υποδομές που μπορούν να αλλάξουν τη Δυτική Ελλάδα»

Κώστας Παπαλάμπρου, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αόρατα Δίκτυα για μια Δίκαιη και Ισχυρή Οικονομία».

Γιάννης Λύτρας, τ. Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Δ.Ε., «Δίκτυα και Υποδομές στη Δυτική Ελλάδα»

Παρεμβάσεις:

17.15-17.30

Θεόδωρος Λουλούδης, Πρ. Επιμελητηρίου Αχαΐας

Γιώργος Παππάς, Πρ. Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδος

Βαγγέλης Καραχάλιος, Πρ. ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.12

Έναρξη – Χαιρετισμός:

16.00 | Παύλος Γερουλάνος, Βουλευτής Α’ Αθήνας, Κοιν. Εκπρόσωπος

2ος θεματικός άξονας

Παιδεία, μήτρα πολιτισμού και ανάπτυξης (Η Δυτική Ελλάδα στην πρωτοπορία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης)

16.15 | Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός

Συντονιστής: Μαρία Ορφανού (Δημοσιογράφος)

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, Αναπλ. Αιρετός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, «Η παιδεία ως εθνική προτεραιότητα – πολιτικές για το σχολείο του μέλλοντος»

Παναγιώτης Γκόβας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, «Προβλήματα και προκλήσεις στη Β/θμια Εκπαίδευση – Η θέση του ΠΑΣΟΚ»

Παναγιώτα Μπουμπούλη, Εκπαιδευτικός Α/θμιας – Συγγραφέας – Δρ. και Μεταδιδάκτωρ Κοινωνικής Θεολογίας, «Προβλήματα μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προτάσεις αντιμετώπισής τους»

Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, «Παιδεία – ο αναγκαίος μετασχηματισμός και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο του ΠΑΣΟΚ»

Παρεμβάσεις:

17.15

Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Εκπαίδευση, πολιτισμός και ανθρώπινο κεφάλαιο – από έξυπνα σε δημιουργικά αναπτυξιακά οικοσυστήματα».

Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος, Αν. Καθηγητής στα ευφυή πληροφοριακά συστήματα, «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Δυτική Ελλάδα – σύγχρονες προκλήσεις και προβλήματα, ανάπτυξη με εστίαση στη γνώση, την καινοτομία και τις ίσες ευκαιρίες για το μέλλον»

3ος θεματικός άξονας

Ξαναζωντανεύουμε τη γη μας (επένδυση στους ανθρώπους στη γη, στις υποδομές)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.10

17.30

Χριστίνα Σταρακά, Βουλευτής Αιτ/νίας

Συντονιστής: Παντελής Κούτσικος (Δημοσιογράφος)

Θανάσης Πετρόπουλος, Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ, «Αγροτική Πολιτική σε Κρίση: Τα Διλήμματα που Καθορίζουν το Μέλλον»

Γιώργος Σιγαλός, Γεωπόνος – μελετητής, «Είναι τελικά ο πρωτογενής τομέας βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ΠΔΕ;»

Άνθρωποι που τολμούν στον πρωτογενή τομέα

Κώστας Μπόκας, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, «Σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο μέσα από τις υδατοκαλλιέργειες στο πλαίσιο της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας»

Παρεμβάσεις:

18.40

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, Δήμαρχος Ήλιδας, «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Διαχείριση υδάτινων πόρων»

Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου, «Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρωτογενής τομέας»

Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, «Ανασυγκρότηση πρωτογενούς τομέα μετά από φυσικές καταστροφές»

4ος θεματικός άξονας

Βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής (Υγεία – Κοινωνική προστασία στην καρδιά της κοινωνίας)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.12

17.30

Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής Ιωαννίνων

Εισήγηση: Άγις Τσουρός, Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής και Διπλωματίας της Υγείας, τ. Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία στον ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Βοστώνης, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας του Ιδρύματος Μποδοσάκη. «Υγεία και Βιωσιμότητα – Πολιτικές Επιλογές που θα κρίνουν το αύριο της χώρας μας»

Συντονιστές: Γ. Καρβουνιάρης (Δημοσιογράφος), Αλέξανδρος Κογκόλης (Δημοσιογράφος)

Κων/νος Τσαούσης, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, «Η Δημόσια υγεία, πολυτέλεια για λίγους – Προτάσεις για ένα νέο ΕΣΥ και μια νέα σύγχρονη ιδιωτική υγεία»

Γρηγόρης Αλόκριος, Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, «Σύγχρονες σκέψεις για τη λειτουργία της ΠΦΥ»

Κώστας Καραγκούνης, Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων Νοσηλευτών Νοσοκομείου Μεσολογγίου, «Τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στο νομό»

Αντώνης Χαροκόπος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων, τ. Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία Δυτ. Ελλάδος και Νοτίων Ιονίων Νήσων, Μέλος ΕΣΑμεΑ, «Κοινωνική προστασία και υγεία με πυρήνα τον άνθρωπο ως βασική προϋπόθεση συνοχής και ανάπτυξης»

Παρέμβαση:

18.40

Μαρία Προκοπίου, Προϊσταμένη Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας – Ψυχολόγος, Εκπρόσωπος Παιδαγωγικού Θεραπευτικού Κέντρου Πατρών ατόμων με νοητική υστέρηση “Η ΜΕΡΙΜΝΑ”

Συμπεράσματα Συνδιάσκεψης

Κεντρικό Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου

19.15 Κατερίνα Σολωμού, Καθηγήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου ΠΑΣΟΚ

Σπύρος Σκιαδαρέσης, Καθηγητής Θεολόγος, Επικεφαλής Μείζονος αντιπολίτευσης Π.Δ.Ε., «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι μπορούμε»

19.30 Ομιλία Προέδρου ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη

Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
Πρόθεση ψήφου 22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της
Μέσω Tik Tok 22.11.25

Μήνυμα Ανδρουλάκη: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει - Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της

«Σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχει μια αγωνία που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια

Σύνταξη
Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια
Προδημοσίευση «Ιθάκη» 22.11.25

Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια

Κόστισε τελικά η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ 100 δισ. στην Ελλάδα; Ο Αλέξης Τσίπρας διαλύει τους μύθους διαβάζοντας το κεφάλαιο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες» από το βιβλίο «Ιθάκη» που κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου. «Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα» τονίζει και συνιστά σε όσους ασκούν κριτική να μην είναι σαν τους λωτοφάγους και να μην ξεχνούν ότι εκείνοι έριξαν τη χώρα στον Καιάδα.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση
Πολιτική 22.11.25

Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση

Οι πρωθυπουργικοί σχεδιασμοί για τον χρόνο και το περιεχόμενο του ανασχηματισμού, που θεωρείται δεδομένος, αλλά και για το θέμα των εκλογών, με φόντο τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Δημοσκοπήσεις 22.11.25

Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Πρόσωπο των ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, εν αναμονή της κυκλοφορίας της «Ιθάκης». Κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους παρά το γεγονός πως το υπό ίδρυση κόμμα παραμένει μόνο ως σενάριο. Πολιτική αλλαγή έναντι πολιτικής σταθερότητας επιλέγουν οι πολίτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 21.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους

Κόλαφο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση του διαχειριστή της Krikel στη δίκη για τις υποκλοπές. «Αγαπημένο σπορ του πρωθυπουργού» η συγκάλυψη, επισημαίνει.

Σύνταξη
Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ
Πολιτική 21.11.25

Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για ζητήματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα
Πολιτική 21.11.25

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα

«Ο Πρωθυπουργός είναι για ακόμη μία φορά έκθετος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στη δίκη των υποκλοπών. Τον κατηγορεί για επιχείρηση συγκάλυψης του μεγαλύτερου θεσμικού σκανδάλου της Μεταπολίτευσης. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο σκοτάδι».

Σύνταξη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25

Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.11.25

Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην παραστεί στην Εξεταστική ήταν αποκλειστικά δική του

Σύνταξη
Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση
Opinion 22.11.25

Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση

Ο τρόπος υποχρέωσης ενός μάρτυρα να καταθέσει ενόρκως την αλήθεια είναι, τουλάχιστον όσο βρίσκεται επί της γης, η απειλή της ποινικής κύρωσης.

Αντύπας Καρίπογλου
Ουκρανία: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» – Εξοργισμένη η ΕΕ για τις βλέψεις Τραμπ στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
Επωφελείται της κατάστασης 22.11.25

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Οργή στην Ευρώπη για το σχέδιο Τραμπ και τις βλέψεις του για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία καταρτίστηκε χωρίς τη συμβολή ή τη γνώμη της ΕΕ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους για τις ΗΠΑ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη

Σύνταξη
Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 22.11.25

Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Τα τροχαία και οι κακοί δρόμοι δεν είναι οι μόνες αιτίες που κάνουν τα ταξίδια κουραστική ή δυσάρεστη εμπειρία. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έλλειψη τουαλετών που στην Αφρική είναι μεγάλο πρόβλημα.

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη
Σκάνδαλα 22.11.25

Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη

Ο διαγωνισμός ομορφιάς Μις Υφήλιος, ένας από τους μακροβιότερους στον κόσμο, έριξε αυλαία στην Μπανγκόκ με έναν θρίαμβο που ήρθε μετά από έναν μήνα γεμάτο πρωτοφανή σκάνδαλα, παραιτήσεις κριτών και καταγγελίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρευνα: Η Ευρώπη οδεύει σε 8μηνο καλοκαίρι λόγω υπερθέρμανσης της Αρκτικής, βάσει δεδομένων προ 6.000 ετών
Έρευνα 22.11.25

Η Ευρώπη οδεύει σε 8μηνο καλοκαίρι λόγω υπερθέρμανσης της Αρκτικής αποκαλύπτουν δεδομένα προ 6.000 ετών

Επιπλέον 42 ημέρες θα προστεθούν στα καλοκαίρια στην Ευρώπη μέχρι το 2100 αν η άνοδος της θερμοκρασίας συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, δείχνει πρόσφατη έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»
Κόσμος 22.11.25

Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»

Από την Ευρώπη μέχρι και τους διαδρόμους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της CIA ο τρόπος που διαπραγματεύεται ο Γουίτκοφ για την Ουκρανία είναι το λιγότερο απορριπτέος.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι
Premier League 22.11.25

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Τσέλσι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
Πρόθεση ψήφου 22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια
Ιούνιος, 1939 22.11.25

Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια

Κρυμμένο για δεκαετίες κάτω από εφημερίδες, το αυθεντικό Superman #1 του 1939 ανακαλύφθηκε τυχαία από τρία αδέλφια στην Καλιφόρνια και έγινε το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου
Super League 2 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου για την 11η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της
Μέσω Tik Tok 22.11.25

Μήνυμα Ανδρουλάκη: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει - Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της

«Σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχει μια αγωνία που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια

Σύνταξη
Σούσι: 22χρονος δηλητηριάστηκε μετά την κατανάλωσή του – Τι είναι το παράσιτο «anisakis»
Ελλάδα 22.11.25

Στο νοσοκομείο 22χρονος μετά από δηλητηρίαση από σούσι - Τι είναι το παράσιτο «anisakis»

Ο 22χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά την κατανάλωση σούσι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Πρόκειται για την πρώτη δηλητηρίαση από το παράσιτο anisakis που καταγράφεται στην Ελλάδα

Σύνταξη
Αττική: Πώς δρούσε η συμμορία που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα
Σχηματίστηκε δικογραφία 22.11.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η 54χρονη αρχηγός του κυκλώματος που δρούσε στην Αττική καθώς και μέλη της οικογένειάς της - Πλήθος κλοπιμαίων κατασχέθηκαν σε αποθήκη στα Πετράλωνα

Σύνταξη
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
