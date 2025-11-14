Ο «μπαμπούλας» των δημοσκοπήσεων- Γιατί το ΠΑΣΟΚ κερδίζει στην Περιφέρεια αλλά «ματώνει» στην Αττική

Στο ΠΑΣΟΚ μελετούν τις δημοσκοπήσεις, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν. Στην πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων, τα ποσοστά του κινούνται μεταξύ 13 και 15% και η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρείται, προς το παρόν, κατοχυρωμένη. Ωστόσο, τα νούμερα που καταγράφονται απέχουν παρασάγγας από την επίτευξη του εκλογικού στόχου, που είναι η πρωτιά στις εκλογές και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας.

Οι περιφέρειες που «πρασινίζουν»

Η εικόνα είναι λίγο-πολύ γνωστή. Εντούτοις, στην τελευταία δημοσκόπηση της interview υπάρχει μία αξιοσημείωτη διαφοροποίηση. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζει πρωτιές, αφήνοντας δεύτερη τη ΝΔ. Πρόκειται για την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Και στις 4 περιπτώσεις, εάν γίνονταν εκλογές την επόμενη Κυριακή, ο χάρτης πιθανότατα θα «πρασίνιζε».

Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δύο είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την εικόνα. Η πρώτη αφορά το προφανές: τη φθορά της κυβέρνησης. Η δεύτερη, σχετίζεται με τη στρατηγική που ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης σε επίπεδο Περιφέρειας. Κομματικές πηγές εκτιμούν ότι το σχέδιο που υλοποιεί το κόμμα φέρνει «καρπούς». Ανάμεσα στις κινήσεις που περιλαμβάνει είναι οι περιοδείες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των στελεχών σε όλη την επικράτεια, δημοσιοποίηση του προγράμματος της ΔΕΘ, διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, έμφαση στα προβλήματα της υπαίθρου και στήριξη του αγροτικού κόσμου σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές ευθύνες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για κρίσιμες πτυχές μιας στρατηγικής που, ως ένα βαθμό, φαίνεται πως αποδίδει.

Η «τρύπα» της Αττικής

Από την άλλη πλευρά, στην Αττική το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζει να «ματώνει». Εκεί τα στελέχη του Κινήματος εντοπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εκλογική επιρροή. Ο δρόμος που έχει να διανύσει η Χαριλάου Τρικούπη είναι αρκετά μακρύς, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, στην Αττική, το ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε την εκλογική του διαδρομή… ασθμαίνοντας. Σε Α’ Αθήνας, Βόρειο, Δυτικό και Νότιο Τομέα, Α’ και Β’ Πειραιά και Δυτική Αττική το κόμμα βρέθηκε στην τέταρτη θέση με μονοψήφια ποσοστά. Μόνο στην Ανατολική Αττική «κέρδισε» την τρίτη θέση. Προφανώς, σήμερα, το πολιτικό τοπίο δεν είναι ίδιο. Στην κεντροαριστερά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί, πλέον, παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, η καταγραφή του κόμματος στην Αττική παραμένει σε χαμηλά ποσοστά σε σύγκριση με την Περιφέρεια.

Το συνέδριο και οι περιοδείες Ανδρουλάκη

Τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους όλα τα παραπάνω δεδομένα, αναγνωρίζουν κενά και ελλείψεις και σχεδιάζουν πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτή η πραγματικότητα. Άλλωστε, άπαντες στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι για να μπει το κόμμα –ξανά- σε κυβερνητική τροχιά θα πρέπει να κουνηθούν αρκετά οι «δείκτες» στην Αττική.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα τον Μάρτιο, πριν από την 25η Μαρτίου, θεωρείται «σταθμός». Θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όσο και στα στελέχη και τις κομματικές οργανώσεις να έρθουν σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, αξιοποιώντας τον προσυνεδριακό διάλογο. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναμένεται να διοργανωθούν κεντρικές εκδηλώσεις και περιοδείες σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις λαϊκές γειτονιές. Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να ξεκινήσει, πιθανόν την επόμενη εβδομάδα, στοχευμένες περιοδείες στη Β’ Πειραιά και τα Δυτικά προάστια της Αθήνας.

Η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία. Πρόκειται για γειτονιές με λαϊκό κόσμο. Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της πολιτικής αλλαγής, πρέπει να αποκτήσουν διασύνδεση με τον κόσμο της εργασίας, ο οποίος γύρισε την πλάτη του στο Κίνημα τα χρόνια των μνημονίων. Πάντως, παραμένει ερώτημα το αν θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου στελέχη με κύρος και αυξημένη επιρροή στην Αττική, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου ή ο Παύλος Γερουλάνος. Υπενθυμίζεται ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είχε έρθει πρώτος στις εσωκομματικές εκλογές στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας. Παρόλο που κατά το παρελθόν είχαν υπάρξει «γέφυρες» μεταξύ της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και των κεντρικών στελεχών για κοινές περιοδείες, εν τέλει κάτι τέτοιο δεν προχώρησε. Μένει να φανεί αν οι νέες συνθήκες θα δημιουργήσουν νέα αντανακλαστικά στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη.