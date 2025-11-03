Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας
Οι τάσεις και οι δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, σε νέα έρευνα κοινής γνώμης.
Πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ με τίτλο «Το αριστερό ημισφαίριο και η ανασύνθεση της Αριστεράς».
Στόχος της έρευνας είναι να εντοπίσει τάσεις και δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου
Η έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Prorata θέτει μια σειρά από ερωτήματα που φωτίζουν τις τάσεις και τις αντιλήψεις στον χώρο της κεντροαριστεράς σε μια εποχή πολυδιάσπασης των πολιτικών δυνάμεων και αδυναμίας κάποιου από τα κόμματα του χώρου να λειτουργήσει σαν επισπεύδουσα δύναμη που θα διαμορφώσει προϋποθέσεις μιας διαδικασίας ενοποίησης και μιας εναλλακτικής απέναντι στο κυβερνών κόμμα.
«Ο διαπιστωμένος κατακερματισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης είναι ενδεχομένως το πλέον δηλωτικό χαρακτηριστικό του κομματικού ανταγωνισμού σήμερα», σχολιάζει ο συντονιστής του Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης Ινστιτούτου ΕΝΑ, επίκουρος καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κώστας Ελευθερίου.
Ένας στους πέντε στην κεντροαριστερά έχει θετική άποψη για τον Τσίπρα
Σε μια περίοδο απουσίας ηγετικής φυσιογνωμίας που θα μπορούσε να ενώσει το κομμάτια της κατακερματισμένης κεντροαριστεράς ξεχωρίζει η ηγετική μορφή του Αλέξη Τσίπρα καθώς είναι το πρόσωπο, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας ανασυγκρότησης του χώρου.
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην κορυφή των «προσώπων του αριστερού ημισφαιρίου σήμερα» μαζί με την Λούκα Κατσέλη, στους ψηφοφόρους που αυτοτοποθετούνται στον χώρο της αριστεράς/κεντροαριστεράς. Το 19% εκφράζει θετική άποψη για τον Αλέξη Τσίπρα και το 20% για την οικονομολόγο και πρώην υπουργό.
Ο Τσίπρας έχει μεγαλύτερη αποδοχή στις ηλικίες 17-34 και στις γυναίκες. Η Κατσέλη στις ηλικίες 55+ και στις γυναίκες.
Ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 18% και οι: Ζωή Κωνστανταντοπούλου (16%), Χάρης Δούκας (16%), Σωκράτης Φάμελλος (15%), Αλέξης Χαρίτσης (15%), Γιάνης Βαρουφάκης (12%). Στον τέλος της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10%.
Το 33% πιστεύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να ηγηθεί της ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς
Ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει την προτίμηση του 19% των αριστερών/κεντροαριστερών ψηφοφόρων. Ένα νέο «κόμμα Τσίπρα», που συνιστά το επίδικο της συγκυρίας, θεωρείται ικανό να ηγηθεί μιας ανασυγκρότησης από το 33% των δυνητικών αριστερών/κεντροαριστερών ψηφοφόρων. Ως προς το πρόσωπο που είναι ικανότερο να ηγηθεί, στον γενικό πληθυσμό ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται και πάλι στην κορυφή με 19%.
Στο ερώτημα που έγινε στους συμμετέχοντες της έρευνας το 21% απαντά πως «είναι βέβαιο ή σχετικά πιθανό» να ψήφιζε ένα κόμμα που στο τιμόνι του θα βρισκόταν ο Αλέξης Τσίπρας.
Η έρευνα προσπαθεί να εντοπίσει τις αρετές και ικανότητες που θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικό να διαθέτει ένας αριστερός ηγέτης. «Να είναι ηθικός και ακέραιος ως χαρακτήρας» απαντά το 43%, «Να είναι συνεπής απέναντι σε όσα λέει και κάνει» το 40%, «Να είναι ρεαλιστής και να μην έχει αυταπάτες για το τι μπορεί να αλλάξει στις μέρες μας» το 37% και «Να είναι ασυμβίβαστος απέναντι σε οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα» το 35%.
Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα κατά το διάστημα 25 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2025.
