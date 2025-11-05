newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Δημοσκόπηση: Η ακτινογραφία της (κεντρο)αριστεράς – Φόβοι, προσδοκίες, ταύτιση, δεσμοί
Δημοσκόπηση: Η ακτινογραφία της (κεντρο)αριστεράς – Φόβοι, προσδοκίες, ταύτιση, δεσμοί

Οι τάσεις, οι δυναμικές και τα «θέλω» στο κεντροαριστερό ακροατήριο στη δημοσκόπηση με τίτλο «το αριστερό ημισφαίριο και η ανασύνθεση της Αριστεράς».

Στράτος Ιωακείμ
Ο διαπιστωμένος κατακερματισμός της (κεντρο)αριστερής αντιπολίτευσης είναι ενδεχομένως το πλέον δηλωτικό χαρακτηριστικό του κομματικού ανταγωνισμού σήμερα. Σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι τάσεις και οι δυναμικές στο (κεντρο)αριστερό ακροατήριο και το πώς οι (κεντρο)αριστεροί ψηφοφόροι τοποθετούνται σε κρίσιμα επίδικα της περιόδου.

Οι στάσεις και οι δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες

Πολιτική ταυτότητα, κομματική ταύτιση, κίνημα Τεμπών, κοινωνικές διαιρέσεις, δημοκρατία και απασχόληση, προοδευτισμός και συντηρητισμός, κράτος vs ιδιωτική πρωτοβουλία, αρμοδιότητα πολιτικών χώρων, πολιτική και κοινωνική αλλαγή, είναι μερικές από τις θεματικές που καταπιάνεται η έρευνα κοινής γνώμης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ με τίτλο: «το αριστερό ημισφαίριο και η ανασύνθεση της Αριστεράς», που διενεργήθηκε σε συνεργασία με τη Prorata.

Η έρευνα

«H ανασύνθεση του χώρου της (κεντρο)αριστεράς θέτει πάνω από όλα ερωτήματα γύρω από τους όρους βάσει των οποίων αυτή θα λάβει χώρα και των στοιχείων εκείνων που θα συνενώσουν τις διαφορετικές πολιτικές εκδοχές» σχολιάζει ο συντονιστής του Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης Ινστιτούτου ΕΝΑ, επίκουρος καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κώστας Ελευθερίου.

Ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα δίνεται στη διασταύρωση των στάσεων με τoν πολιτικοϊδεολογικό αυτοπροσδιορισμό, την πρόθεση ψήφου και την ηλικία έτσι ώστε να μελετηθούν συγκεκριμένες υποομάδες της κοινής γνώμης.

Το κίνημα των Τεμπών

Το κίνημα των Τεμπών αποτελεί από μόνο του μια ολόκληρη ενότητα. Το ερώτημα είναι απολύτως σαφές: «Κατά τη γνώμη σας, επιχειρείται ή δεν επιχειρείται «συγκάλυψη» στην υπόθεση των Τεμπών;»

Το 94% των αριστερών/κεντροαριστερών απαντά «επιχειρείται συγκάλυψη και μάλλον επιχειρείται συγκάλυψη». Μόνο το 5% απαντά «δεν επιχειρείται συγκάλυψη».

Εδώ έχουμε διακριτές διαφορές ανάλογα με την πρόθεση ψήφου όσων συμμετείχαν στην έρευνα. Δυνητικά ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας, της Νέας Αριστεράς, του ΜεΡΑ25 και του Κινήματος Δημοκρατίας απαντούν σε ποσοστό από 95% και πάνω «επιχειρείται συγκάλυψη». Στους δυνητικά ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το ποσοστό πέφτει στο 88%.

Η Δημοκρατία στην Ελλάδα

«Η παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα μέσω διαδηλώσεων και διαμαρτυριών παράγει συνήθως θετικά αποτελέσματα για τη χώρα» αναφέρει το 59% των ερωτηθέντων και «η κοινωνία είναι διαιρεμένη σε κοινωνικές τάξεις, οι οποίες έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα» σημειώνει το 81%.

Για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται καλύτερα τη Δημοκρατία στην Ελλάδα (έχοντας να απαντήσουν ανάμεσα σε δύο επιλογές) όσοι αυτοπροσδιορίζονται αριστεροί/κεντροαριστεροί σε ποσοστό 79% αναφέρουν πως «η Δημοκρατία στην Ελλάδα είναι ευάλωτη και κινδυνεύει» και 17% πως «η Δημοκρατία στην Ελλάδα είναι σταθερή και δεν κινδυνεύει».

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και απαντήσεις στη θεματική «προοδευτισμός και συντηρητισμός».

«Η ελληνική κοινωνία είναι μία κοινωνία ανισοτήτων» απαντά το 81%.  «Πρέπει να υπάρξει χωρισμός εκκλησίας και κράτους» το 80%. «Για να είναι κάποιος Έλληνας δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να είναι και χριστιανός ορθόδοξος» το 75%. «Οι γυναίκες έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας από τους άνδρες λόγω του φύλου τους» το 64% και η λίστα συνεχίζεται με πολλές και ενδιαφέροντες απαντήσεις.

(Κεντρο)αριστερά και οικονομία

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάσουν οι τάσεις και δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο στο σκέλος της οικονομίας. Σε μια σειρά από αγαθά, η πλειονότητα των αριστερών/κεντροαριστερών ψηφοφόρων προτιμά τη διαχείρισή τους από το κράτος έναντι του ιδιωτικού τομέα.

Τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, με τη μέριμνα του κράτους, επιλέγει το 85% των αριστερών/κεντροαριστερών ψηφοφόρων την ίδια στιγμή που εκφράζεται δυσπιστία απέναντι στο ελληνικό κράτος.

Αξιολογώντας το ρόλο του κράτους στην Ελλάδα σήμερα το 90% των κεντροαριστερών τον βλέπουν αρνητικά.

Να «φορολογηθούν περισσότερο» οι πλούσιοι λένε εννέα στους δέκα αριστερούς και κεντροαριστερούς.

Αναδιανομή του πλούτου

Ως προς τις αρμοδιότητες των πολιτικών χώρων η αναδιανομή του πλούτου βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών των αριστερών και κεντροαριστερών ψηφοφόρων και ακολουθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, η κοινωνική στέγη, η ισότητα των φύλων, το κοινωνικό κράτος, κα.

Οι επαναστάσεις για τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες που αυτοπροσδιορίζονται αριστεροί και κεντροαριστεροί «είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξουν ριζικά οι σύγχρονες κοινωνίες».

Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα κατά το διάστημα 25 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2025.

World
Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία κα τις δυναστείες – Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας
«Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά το θρίαμβο Μαμντάνι

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά
Μήπως όμως τώρα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ παραδίδει ο λαός τα γράμματα στον… Αγνωστο Στρατιώτη προσωπικά; Έχουν σκεφτεί πώς θα το χειριστούν αυτό επικοινωνιακά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει
«Η κυβέρνηση και πάλι επιμένει στην αδιαφάνεια. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα; Όλο τα ίδια και τα ίδια;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος

«Ιθάκη»: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου «ντοκουμέντου» με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα
Δόθηκε στην δημοσιότητα από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλ.Τσίπρα «Ιθάκη» που αναμένεται να βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας
Πως έγινε στόχος του Predator υπάλληλος της ΕΥΠ που αντέδρασε στην απομάκρυνσή της από τη θέση της. Οι υπάλληλοι-θύματα των υποκλοπών που ήταν «ανεπιθύμητοι» από το καθεστώς Μητσοτάκη και η υπογραφή Δημητριάδη.

Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών
«Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τα προβλήματα που προέκυψαν το πρωί της Τρίτης στο μετρό Θεσσαλονίκης

Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
«Ναι» σε εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ αλλά «εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Τσιάρας στην εξεταστική: «Ακραία προβληματικός Οργανισμός ο ΟΠΕΚΕΠΕ» – Κάλυψη σε Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα
Ο κ. Τσιάρας απέφυγε μεθοδικά και επανειλημμένα να χαρακτηρίσει την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων ως σκάνδαλο, αρκούμενος στην επιδερμική αναφορά περί “ακραία προβληματικού Οργανισμού

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
Σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία κα τις δυναστείες – Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας
«Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά το θρίαμβο Μαμντάνι

Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ
«Τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. οφείλουν να κατευθύνονται αποκλειστικά σε δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι την ενίσχυση τρίτων φορέων χωρίς συνάφεια με αυτή» αναφέρει το ψήφισμα του Δ. Πειραιά.

Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία
Το Ιράκ που βασίζεται πρωτίστως στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται πιο σοβαρά από την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια συγκυρία που αξιοποίησε η τουρκική διπλωματία.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν, ήμουν εξαντλημένη»: Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη
«Είναι δύσκολο να είσαι νέα μαμά. Όλοι έχουν μια άποψη για το πώς ‘πρέπει’ να μεγαλώνεις το παιδί σου», είπε η Ρις Γουίδερσπουν σε πρόσφατη συνέντευξή της

«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)
Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος», με προορισμό τη Σουηδία και τον κρίσιμο αγώνα με τη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Κορίνα Λεγάκη: «Χωρίς το λαϊκό τραγούδι, τις ηρωίδες και τους ήρωές του, η ελληνική μουσική θα ήταν φτωχότερη»
Η Κορίνα Λεγάκη μας μιλά για τη μουσική παράσταση «Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε»

Η Κορίνα Λεγάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μαρίκα με είπανε - Μαρίκα με βγάλανε», με ιστορίες γυναικών του λαϊκού τραγουδιού, η οποία κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
