Μια ανάσα από το να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται το «κόμμα των αναποφάσιστων», σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Αναδεικνύεται σε δεύτερο «κόμμα» με ένα ανοδικό ντεμαράζ τους τελευταίους δέκα μήνες, σχεδόν διπλασιάζοντας τα ποσοστά του. Σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής.

Γρίφο για δυνατούς λύτες αποτελεί η αποκρυπτογράφηση του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα. Σε μια φάση πολιτικής αναμονής η χώρα

Σε έρευνα κοινής γνώμης της ALCO για λογαριασμό του ALPHA το 21,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν αναποφάσιστοι ενώ από τον Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και το Νοέμβριο του 2025 το ποσοστό τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Ειδικότερα, από το 11,9% φτάνουν σήμερα το 21,5% μία αύξηση 9,6%.

Η εξέλιξη του ποσοστού αυτού είναι εντυπωσιακή:

ΙΑΝ 11,9%

ΦΕΒ 14,9%

ΜΑΡ 16,1%

ΜΑΙ 16,1%

ΙΟΥΝ 17,7%

ΣΕΠΤ 19%

ΝΟΕΜ 21,5%

Το προφίλ των αναποφάσιστων

Στο νέο σκηνικό που ξετυλίγεται μπροστά ενδιαφέρον έχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά στο προφίλ των αναποφάσιστων. Το 6% είναι ηλικίας 17-24, το 32% ηλικίας 25-44, το 44% ηλικίας 45-64 και το 18% ηλικίας 65+. Ως προς το φύλο η πλειοψηφία είναι γυναίκες ήτοι 59% έναντι 41% που είναι άνδρες.

Ως προς το αυτοπροσδιορισμό τους καταγράφονται τα εξής:

ΔΕΞΙΟΙ 7%

ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΟΙ 23%

ΚΕΝΤΡΩΟΙ 23%

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟΙ 13%

ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ 5%

ΤΙΠΟΤΑ 23%

ΔΞ/ΔΑ 6%

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη αλλά όχι αλώβητη. Το κυβερνών κόμμα, στη δημοσκόπηση, περιορίζεται στο 23,3% (από 24% τον Σεπτέμβριο του 2025), το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 11,7% (+0,2%) και στην τρίτη θέση με 8,9% (-0,4%) η Ελληνική Λύση.

Ακολουθούν: KKE 7,1%, Πλεύση Ελευθερίας 6,4% (-0,7%), ΣΥΡΙΖΑ 5% (-1,2%), Φωνή Λογικής 3,4% (-0,2%), Κίνημα Δημοκρατίας 2,5% (+0,2%), ΜέΡΑ25 2,4% (-0,1%), Νίκη 2% (-0,1%) και Νέα Αριστερά 1,4% (+0,1%).

Κρίση θεσμών

Στο ερώτημα αν υπάρχει κρίση θεσμών στη χώρα μας το 83% των ερωτηθέντων απαντά «ναι» και «όχι» μόλις το 11%.

Η κύρια ευθύνη για αυτή την κρίση θεσμών πέφτει στο σύνολο του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Ειδικότερα, στο ερώτημα «Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται περισσότερο για την κρίση των θεσμών» όσοι πιστεύουν ότι υπάρχει κρίση απαντούν:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 34%

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΙΣΟΥ 31%

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ 18%

ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ/ΜΚΔ 12%

Άγνωστος Στρατιώτης: Διχασμένοι η κοινωνία

Όσον αφορά την τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη στο ερώτημα «συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη» οι απαντήσεις που καταγράφονται είναι:

ΣΥΜΦΩΝΩ 39%

ΔΙΑΦΩΝΩ 50%

ΔΞ/ΔΑ 11%

Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από τους θεσμούς

Στο ερώτημα «είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του κάθε θεσμού» η κυβέρνηση έχει το χειρότερο «σκορ».

Συγκεκριμένα: