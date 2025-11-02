Γρίφο για δυνατούς λύτες αποτελεί η αποκρυπτογράφηση του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα καθώς όλα δείχνουν πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής και μετριοπαθούς αποστασιοποίησης από το εκλογικό σώμα κάτι που αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Αυτή τη στιγμή δεν έχουν τεθεί εκλογικά διακυβεύματα για την επόμενη ημέρα και το σκηνικό παραμένει ρευστό

Η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαμφισβήτητη αν και το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος κινείται σταθερά κάτω από το 30% και μακριά από την αυτοδυναμία, στην εκτίμηση ψήφου.

Η διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να είναι διψήφια και το κόμμα της Πειραιώς δείχνει να μην απειλείται. Όμως, τα υψηλά επίπεδα στην αδιευκρίνιστη ψήφο θα μπορούσαν να ανατρέψουν τα πάντα…

Εκτίμηση ψήφου

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα, στη δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του «Ελεύθερου Τύπου» (πραγματοποιήθηκε στις 24-29 Οκτωβρίου), πρώτη αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 28,1% (άνοδος 0,1%) στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο.

Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ που πέφτει στο 13% (από 13,8% στη προηγούμενη μέτρηση: 13-15/10), ενώ τρίτη η Ελληνική Λύση που παραμένει σταθερά στο 12,1%. Η Πλεύση Ελευθερίας φτάνει στο 9,7% (από 9,4%). Το ΚΚΕ πέφτει στο 7,9% (από 8,6%) , ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φτάνει στο 4,7% (από 4,3%), η Φωνή Λογικής στο 5,3% (από 5,2%), το Μέρα25 στο 3,1% (από 2,7%), ενώ κάτω από τον πήχη του 3% κινούνται η Νίκη (2,6%) και το Κίνημα Δημοκρατίας (2,6%).

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, που έχουμε και τα στοιχεία για την αδιευκρίνιστη ψήφο, η εικόνα (της στιγμής) φανερώνει το μέγεθος της αβεβαιότητας. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 21,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 10%, η Ελληνική Λύση στο 9,3% και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας (7,5%), ΚΚΕ (6,1%), Φωνή Λογικής (4,1%) και ΣΥΡΙΖΑ (3,6%).

Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου φτάνει το 23%, ένα ποσοστό ικανό να προκαλέσει πολιτική ανατροπή ενώ είναι ακόμα άγνωστο το πώς θα επηρεαστεί το σκηνικό αν δούμε ένα «κόμμα Τσίπρα», «κόμμα Σαμαρά» και «κόμμα Καρυστιανού».

Καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι και πάλι ο «Κανένα» με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Μητσοτάκη (22,9%) και ακόμα περισσότερο από τους Βελόπουλο (7%) και Κωνστανταντοπούλου (7%) που ακολουθούν.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της καθημερινότητας αποτελεί νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Ειδικότερα, το 31,2% των πολιτών δηλώνει πως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι αυξήσεις στα τρόφιμα, το 28,7% οι χαμηλοί μισθοί και τα εισοδήματα, το 21,4% η απονομή Δικαιοσύνης, κ.α.

Διψήφια τα ποσοστά της… αβεβαιότητας

Στην τελευταία δημοσκόπηση της Metron για το Μega (22 Οκτωβρίου, 2025) το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου είναι επίσης διψήφιο και μετριέται στο 14%. Το «δεν έχω αποφασίσει» φτάνει το 19,5% στη δημοσκόπηση της Interview (29/10) για το politic.gr .

Μάλιστα, στη δημοσκόπηση της Interview ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα υπό τη μορφή πολιτικού διλήμματος: «Μητσοτάκης ή χάος». Tο 42% των ερωτηθέντων απαντά «το χάος», έναντι 30% που επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ένα 28% δηλώνει «Άλλο». Οι συχνότερες αναφορές στην κατηγορία «Άλλο» αφορούν προτάσεις όπως συνασπισμός κομμάτων, οικουμενική κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασίας ή αλλαγή πολιτικών αρχηγών.

Σε αυτό το σκηνικό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κρίση εμπιστοσύνης στην Κεντροαριστερά που δείχνουν τα ευρήματα στη δημοσκόπηση της Prorata.