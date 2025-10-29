Δημοσκόπηση: Επιλέγουν το «χάος» έναντι Μητσοτάκη – «Καμία βελτίωση» στην οικονομία για την πλειοψηφία

Η πλειονότητα των πολιτών γυρίζει την πλάτη ηχηρά στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» που κραδαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη, εκφράζοντας ταυτόχρονα βαθιά απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την πορεία της οικονομίας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr.

Ειδικότερα, στο πολιτικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», το 42% των ερωτηθέντων απαντά «το χάος», έναντι 30% που επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ένα 28% δηλώνει «Άλλο». Οι συχνότερες αναφορές στην κατηγορία «Άλλο» αφορούν προτάσεις όπως συνασπισμός κομμάτων, οικουμενική κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασίας ή αλλαγή πολιτικών αρχηγών.

Η κατανομή των απαντήσεων, φανερώνει ότι η επίκληση του φόβου ή της ανασφάλειας δεν πείθει πλέον αφού η πλειοψηφία αμφισβητεί το χαρτί της σταθερότητας που χρησιμοποιεί η ΝΔ.

Μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια για την κατάσταση στην οικονομία

Σύμφωνα με την έρευνα, το 61% απαντά πως ούτε η οικονομία της χώρας ούτε τα προσωπικά του οικονομικά έχουν βελτιωθεί, ενώ το 21% θεωρεί ότι η οικονομία της χώρας βελτιώθηκε, αλλά όχι η δική του οικονομική κατάσταση.

Μόνο το 14% δηλώνει ότι «και η οικονομία της χώρας και τα προσωπικά μου οικονομικά έχουν βελτιωθεί», ενώ μόλις το 4% απαντά πως η οικονομία της χώρας δεν βελτιώθηκε, αλλά τα προσωπικά του οικονομικά βελτιώθηκαν.

Αν τίθετο σήμερα το ιστορικό ερώτημα του Κωνσταντίνου Καραμανλή «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;», σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (49%) θα απαντούσε πως «οι οικονομικά ισχυροί και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Ακολουθούν οι απαντήσεις «η εκλεγμένη κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός» με 21%, και οι «Βρυξέλλες, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι δανειστές» με 15%. Μόλις 8% εκτιμά ότι «η χώρα λειτουργεί χωρίς πραγματική διακυβέρνηση», το 6% κατηγορεί «τα μέσα ενημέρωσης και όσους τα ελέγχουν», ενώ μόλις 1% θεωρεί ότι «κυβερνά ο ελληνικός λαός».

Ο «Κανένας» στην πρώτη θέση εμπιστοσύνης

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», προηγείται η απάντηση «Κανέναν» με 32,3%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,1%.

Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,9%, και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%. Ο Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνει 4,4%, ενώ πιο χαμηλά βρίσκονται ο Σωκράτης Φάμελλος (3,2%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου (2,5%), ο Αλέξης Χαρίτσης (1,4%) και ο Δημήτρης Νατσιός (1,3%).

«Εκλογές ξανά» σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας

Παρά την πολιτική κόπωση, η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται να προτιμά την επανάληψη της κάλπης από μια συνεργασία κομμάτων, γεγονός που αποτυπώνει τη δυσπιστία απέναντι στη σταθερότητα των συνεργασιών.

Το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προτιμούσε να διεξαχθούν νέες εκλογές, έναντι του 22% που επιλέγει τη συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, σενάριο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή.

Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά οι συνδυασμοί ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά (9%), ΝΔ – Φωνής Λογικής (7%), ενώ τα σενάρια ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ – Ελληνική Λύση – Φωνή Λογικής και ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά – ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 3% το καθένα.

Πρώτη η ΝΔ χωρίς «αέρα νίκης», από μακριά το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη φθορά ο ΣΥΡΙΖΑ

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά χωρίς ορατό «αέρα νίκης», το ΠΑΣΟΚ να κινείται σταθερά σε διψήφιο ποσοστό, χωρίς ωστόσο άνοδο που να μπορεί να απειλήσει το κυβερνών κόμμα και την «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων να διευρύνεται, αγγίζοντας πλέον σχεδόν το υψηλό 20% του εκλογικού σώματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να καταγράφει μεγάλη φθορά.

Στην πρόθεση ψήφου, αν οι εκλογές γίνονταν την επόμενη Κυριακή, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,8%

ΠΑΣΟΚ: 13%

Ελληνική Λύση: 6,4%

ΚΚΕ: 5,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ25: 3,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,6%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Νίκη: 1,2%

Άλλο κόμμα: 1,2%

Δεν έχω αποφασίσει: 19,5%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29,3%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 16%.

Αναλυτικά τα ποσοστά της εκτίμησης:

Νέα Δημοκρατία: 29,3%

ΠΑΣΟΚ: 16%

Ελληνική Λύση: 7,9%

ΚΚΕ: 7,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4,5%

ΜέΡΑ25: 3,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,2%

Νέα Αριστερά: 1,9%

Νίκη: 1,5%

Άλλο κόμμα: 13,6%