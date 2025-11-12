ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή

Με το μότο «μέσα στην κοινωνία», η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα των δημοσκοπήσεων και να αφήσει πίσω τις εσωκομματικές «φουρτούνες» του προηγούμενου διαστήματος. Δεν ήταν μόνο η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να δώσει το «παρών» στο αγροτικό συλλαλητήριο.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς δύσκολη ζαριά, ωστόσο, απέδωσε. Ήταν και η κοινή παρουσία των «δύο ψυχών του ΠΑΣΟΚ», του Χάρη Δούκα και της Άννας Διαμαντοπούλου σε ημερίδα για τον τουρισμό.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με επικεφαλής την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Κι όλα αυτά, τη στιγμή που διευρύνονται τα «μέτωπα» με την κυβέρνηση. Αποκορύφωμα η επικείμενη σύγκρουση του Νίκου Ανδρουλάκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Και κάπως έτσι, οι τόνοι -προς το παρόν- πέφτουν προς τα μέσα και ανεβαίνουν προς τα… έξω.

Τα «γρήγορα αντανακλαστικά» και ο Αποστολάκης

Έχουν περάσει δύο 24ωρα από την- κατά γενική ομολογία- πετυχημένη σύσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη με τους θεσμικούς φορείς της Κρήτης, με φόντο το έγκλημα στα Βορίζια. Η εκδήλωση προκάλεσε αίσθηση. Η αιτία δεν ήταν μόνο τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά τα τραγικά γεγονότα στο χωριό του Ηρακλείου, αλλά και οι θέσεις που παρουσίασε. Υπήρξε μία παρουσία, που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Μετά την εμφάνιση του πρώην ΥΠΕΘΑ και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελου Αποστολάκη, στην εκδήλωση, πολλοί εκτιμούν ότι μπορεί να προκύψει ένα νέο πολιτικό «φλερτ» με τη Χαριλάου Τρικούπη. Άλλωστε, κατά το πρόσφατο παρελθόν, ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον Βουλευτή Επικρατείας υπήρχαν.

Θετικό πρόσημο για το αγροτικό συλλαλητήριο

Στην ίδια λογική που υπηρετεί το μότο «μέσα στην κοινωνία», ο Νίκος Ανδρουλάκης συμμετείχε στο αγροτικό συλλαλητήριο. Το πρόσημο που βάζουν οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη είναι θετικό, με δεδομένο ότι η ανταπόκριση των διαδηλωτών για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν θετική, ενώ δεν έλειψαν τα φλας και οι θερμές χειραψίες. Ιδιαίτερα, όταν μάλιστα πρόκειται για ένα ανομοιογενές κοινό.

Πάντως, η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο «δρόμο» δεν ήταν μία απόφαση που ελήφθη σε κενό πολιτικό χρόνο. Είχαν προηγηθεί οι περιοδείες στην Περιφέρεια και ο πανεθνικός διάλογος με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στη Λάρισα. Κι όλα αυτά ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχουν προκαλέσει συνθήκες ασφυξίας για τον κόσμο της υπαίθρου.

Είναι δεδομένο ότι στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει να δώσουν μεγάλο βάρος στον κόσμο του πρωτογενούς τομέα για δύο ουσιαστικούς λόγους. Πρώτον, γιατί στο οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δίνεται έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και στον πρωτογενή τομέα. Δεύτερον, γιατί ο κόσμος της υπαίθρου μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο εκλογικό μέγεθος στις επόμενες κάλπες.

Το νέο «μπρα ντε φερ» Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Μετά τις περιοδείες και τις επαφές με τους πολίτες, το επόμενο βήμα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι η κοινοβουλευτική αναμέτρηση. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει την «ώρα του πρωθυπουργού», εδώ και σχεδόν ένα μήνα, προκειμένου να θέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη προ των ευθυνών του. Η ακρίβεια αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, και οι προετοιμασίες για τη «μάχη» της Παρασκευής έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να αναδείξει το κόστος της πολιτικής αναποτελεσματικότητας της κυβέρνησης στην τσέπη των πολιτών.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσέλθει στη Βουλή με «εισιτήριο» τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε μία συνολική αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος. Αν το επιχείρημα περί εξωγενούς κρίσης έβρισκε ευήκοα ώτα στο παρελθόν, πλέον, η εικόνα έχει αλλάξει. Κατά το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση της ΝΔ επέτρεψε την «καρτελοποίηση» και την ασύδοτη λειτουργία της αγοράς. Στο αντίποδα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ξεδιπλώσει ένα αντιπαραθετικό σχέδιο από αυτό της ΝΔ. Στόχος του: να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θέλει να εφαρμόσει μία διαφορετική πολιτική.