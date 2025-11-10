Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Ο περήφανος κρητικός λαός και πληγώνεται και προβληματίζεται από τα τελευταία γεγονότα», ανέφερε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας την τοποθέτησή του στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο ίδιος μετά το μακελειό στα Βορίζια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο κ. Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσία τοπικών φορέων του νησιού, ξεκαθάρισε ότι ζώνες ανομίας υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος που πρέπει να αντιμετωπιστούν ολιστικά και όχι με όρους reality show, παραθέτοντας στοιχεία για τις ανθρωποκτονίες που δείχνουν, όπως σημείωσε, ότι στην Κρήτη δεν καταγράφονται αυξημένα ποσοστά.

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη και να εγγυάται την κοινωνική συνοχή. Απέτυχαν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας», τόνισε και πρόσθεσε:

«Για εμάς σε ένα κανονικό ευρωπαϊκο κράτος δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας. Ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα. Η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού, χωρίς εξαιρέσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά σε κάθε απλό καθημερινό άνθρωπο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου».

Χωρίς αστυνόμευση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στους φορείς, εξήγησε ότι σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου οι κάτοικοι έμειναν χωρίς επαρκή αστυνόμευση και υπήρξε αποσάθρωση νευραλγικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία κατέφυγε στην πεπατημένη, που είναι η αυστηροποίηση των ποινών.

«Εδώ και μήνες, για να κρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες για την οργάνωση και υλοποίηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που σήμερα πληρώνει ακριβά ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος σε όλη την Ελλάδα, αυτοί που με ευθύνη τους δεν εφαρμόζονται οι νόμοι -με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζώνες ανομίας σε πολλά μέρη της χώρας- αυτοί που επένδυσαν στη συλλογική ενοχοποίηση για να κρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες, είτε ψελλίζουν αοριστίες είτε μας προτείνουν το μοντέλο οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, όπου τους πρώτους 10 μήνες του 2025 είχαμε 64 περιπτώσεις πυροβολισμών σε δημοτικά σχολεία και κολλέγια, με 26 νεκρούς και 100 τραυματίες», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι δεν αποδοκιμάστηκαν οι απόψεις περί οπλοκατοχής του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, είπε πως αυτό σημαίνει ότι «ο πρωθυπουργός σκηνοθετημένα κλείνει το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή».

Υπάρχουν ήδη ποινές για την οπλοκατοχή

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε: «Μη συγχέουν την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία. Ο κρητικός λαός έχει στο dna του τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Πολέμησαν τους Γερμανούς και τη Χούντα. Αυτοί οι αγώνες δεν έχουν σχέση με την ανομία, αλλά τι να καταλάβουν οι μέχρι πρότινος υμνητές των ταγμάτων ασφαλείας, οι αρνητές του Ολοκαυτώματος και οι θαυμαστές των πρωταγωνιστών της δικτατορίας».

Πάντως, όπως εξήγησε, με επίκεντρο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ήδη υπάρχουν ποινές για οπλοκατοχή και οπλοχρησία σε βαθμό κακουργήματος, ενώ διευκρίνισε ότι «για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική αστυνόμευση και εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει παταγωδώς». Σημείωσε, δε, ότι την ίδια ώρα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και κενά, φέρνοντας ως παραδείγματα ότι δεν έχει προχωρήσει η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μεσσαράς, το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού είναι υποστελεχωμένο, ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος, πάρα τις εκκλήσεις από τις Ενώσεις Αστυνομικών.

Κρίσιμος ο ρόλος των γυναικών

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι για να αλλάξει μία κοινωνία χρειάζεται πρώτα να μετασχηματιστούν οι νοοτροπίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς.

«Αυτός ο μετασχηματισμός δεν μπορεί να επιβληθεί μόνον με την καταστολή, αφού χρειάζονται βαθύτερες πολιτικές», επεσήμανε αναφερόμενος σε σειρά προτεινόμενων μέτρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την αυτοδιοίκηση, την Κοινωνία των Πολιτών, τον αθλητισμό, την εκκλησία και τον ρόλο της, την υγεία και την ψυχοκοινωνική στήριξη, αλλά και την τηλεοπτική και ραδιοφωνική καμπάνια με σχετικά μυνήματα.

Ακόμη, μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που έχει η γυναίκα σε αυτές τις περιοχές, εξηγώντας ότι απαιτούνται μέτρα και δράσεις για τη στήριξή της.

«Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show, μία τραγωδία να γίνεται πεδίο στείρας κομματικής αντιπαράθεσης για να βγάλει την ουρά της έξω η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Εμείς ζούμε εδώ, ξέρουμε το πρόβλημα, μπορούμε όλοι μαζί, πέρα από κόμματα και πέρα από ιδεολογίες, να βρούμε λύσεις», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Πρέπει να επουλώσουμε τις πληγές και να πάει ο τόπος μπροστά. Αυτό αξίζει η πατρίδα μας, αυτό αξίζει η Κρήτη με τους μεγάλους αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία. Αυτό αξίζει ο κρητικός λαός του 21ου αιώνα», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ποιοι ήταν στη σύσκεψη

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, στην τοποθέτησή του ανέφερε: «Χρειάζεται, πέρα από κόμματα και αντιθέσεις, να μπορούμε να ενώσουμε την κοινωνία σε αυτό το δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζει Κρήτη. Η Περιφέρεια Κρήτης ήδη επεξεργάζεται πρόταση στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πάνω σε συγκεκριμένες δράσεις, σε περιοχές που υπάρχει παραβατικότητα. Θεωρώ ότι με την πίεση όλων μας μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Γιώργος Μουλκιώτης, ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που εκλέγονται στην Κρήτη.

Από την πλευρά των φορέων παραβρέθηκαν, εκπρόσωπος της Εκκλησίας Κρήτης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, οι δήμαρχοι του νησιού, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Νίκος Σπυριδάκης, εκπρόσωποι των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων, εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλόγων και από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας.