Μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζει από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρίσκεται το νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το θέμα.