Live οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη: Το νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσιάζει τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους
Μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζει από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρίσκεται το νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το θέμα.
