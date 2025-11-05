Σπάει τη σιωπή της η κυβέρνηση με πρώτη αναφορά στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ανακοινώσεις εντός των επόμενων ημερών από τον πρωθυπουργό, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής.

Θα υπάρξουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το ζήτημα της οπλοκατοχής με αφορμή το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια

Ο Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στο MEGA και στην εκπομπή Live News, για το θλιβερό συμβάν στην Κρήτη.

Άδειες και έλεγχοι

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων (…)».

Έσπευσε να διευκρινίσει πως «και την οπλοκατοχή και όλα όσα έχουν να κάνουν με περιοχές που πρέπει να έχουν μία ειδική αστυνόμευση, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες, παραβατικοί ή σε κάποια άλλη περιοχή».

Στη συνέχεια επικαλέστηκε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη που «είπε πως θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό».

Πρόσθεσε πως θεωρεί «όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες».

Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία να συγκαλέσει τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μία νέα αρχή».

«Το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια προκαλεί βαθιά θλίψη και δίκαιη αγανάκτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Το είχε πει ο Χρυσοχοϊδης

Υπενθυμίζεται πως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, προανήγγειλε την Τρίτη (4/11) τη δημιουργία ακόμη μιας υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, εξήγγειλε (ρ/σ PARAPOLITIKA) αυστηρότερες ποινές, νέα σώματα, ενίσχυση του «ελληνικού FBI» αλλά και μια νέα, μεγάλη υπηρεσία για την «αντιμετώπιση του εγκλήματος στην Κρήτη».

Πρέπει, είπε «να φτιάξουμε μια μεγάλη υπηρεσία, η οποία και θα αναλάβει τη διαχείριση του εγκλήματος στην Κρήτη, αλλά όχι στη λογική απλώς των εφόδων και των επιχειρήσεων, αλλά στη λογική της διείσδυσης στο οργανωμένο έγκλημα, διότι περί αυτού πρόκειται… δείτε τα ποινικά μητρώα όλων αυτών. Είναι ναρκωτικά, ζωοκλοπές, ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, καταπατήσεις και εκβίαση… εδώ πρέπει να γίνουμε εμείς, η αστυνομία, ακόμη αυστηρότεροι, ακόμη αποτελεσματικότεροι και ακόμη ικανότεροι, γι’ αυτό χρειάζονται νέα βήματα».

Χαρακτήρισε «παραλογισμό σε όλο του το μεγαλείο» το περιστατικό στα Βορίζια και ταυτόχρονα έκανε λόγο για αυστηροποίηση του πλαισίου, αστυνομικά και δικαστικά, για φαινόμενα τέτοιου είδους και την οπλοκατοχή.