ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Βολές κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αφορμή τις ανακοινώσεις για το μακελειό στα Βορίζια εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως δεν παρουσιάστηκε κανένα «μακροπρόθεσμο στρατηγικό και στοχευμένο σχέδιο με γνώμονα την πρόληψη και την παρέμβαση μέσα στην κοινωνία».

Όπως ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, «για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν σε τακτά και συχνά πλέον διαστήματα στη χώρα. Ειδικότερα για το ζήτημα του τραγικού περιστατικού της Κρήτης , το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προέβη σε βαρύγδουπες ανακοινώσεις για παρεμβάσεις, που έχουν καθυστερήσει με δραματικές συνέπειες».

Συμπλήρωσε πως «τώρα έμαθε το υπουργείο ότι υπάρχουν νταήδες; Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης; Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν, περιορίστηκαν στην αύξηση των μέτρων καταστολής και την αυστηροποίηση των ποινών χωρίς μακροπρόθεσμο στρατηγικό και στοχευμένο σχέδιο με γνώμονα την πρόληψη και την παρέμβαση μέσα στην κοινωνία».

«Η Κρήτη είναι ο πολιτισμός της, η ιστορία της, το φιλότιμο, η φιλοξενία, η λεβεντιά»

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «η ενίσχυση της αστυνόμευσης, η πρόβλεψη αυστηρού πλαισίου για την οπλοκατοχή, πρέπει να συνοδεύονται και από κοινωνιολογικά, εκπαιδευτικά , εργασιακά προγράμματα, όπως για παράδειγμα δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση (τμήματα ανηλίκων – ενηλίκων), σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και σύνδεση με σχολές με αντικείμενο τον τουρισμό, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, εστίες πολιτισμού και αθλητισμού παντού. Για αυτήν την πτυχή σήμερα δεν ακούσαμε τίποτα».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι «η Κρήτη είναι ο πολιτισμός της, η ιστορία της, το φιλότιμο, η φιλοξενία, η λεβεντιά. Αυτή την Κρήτη πρέπει να υπερασπιστούμε και να αποτρέψουμε να στοχοποιείται από τις μεμονωμένες πράξεις κάποιων».