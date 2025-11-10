Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»

Μετά τη σύγκρουση της Κυριακής περί λαϊκισμού -και όχι μόνο- μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Μεγάρου Μαξίμου, το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να «ναρκοθετήσει» τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι «η ΝΔ έχει εξελιχθεί σε μια παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη» (ΟΠΕΝ), επιμένοντας ότι «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, πρόγραμμα σοβαρό, προοδευτικό και πολιτικό ήθος».

Για τα Βορίζια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά τη σημερινή σύσκεψη με τους φορείς της Κρήτης στο Ηράκλειο, σκοπεύει να γείρει την πλάστιγγα, από την καταστολή, στην παιδεία και τον πολιτισμό, με δεδομένο ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ και χρήζει πολιτικών μακράς πνοής. Παράλληλα όμως, θα συνεχιστεί το «άνοιγμα» προς το αγροτικό κόσμο και ενόψει του πανελλαδικού αγροτικού συλλαλητηρίου την Τετάρτη. Βέβαια, η «μάχη» απέναντι στην κυβέρνηση θα κορυφωθεί την Παρασκευή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται «ενώπιος ενωπίω» με τον πρωθυπουργό στη Βουλή.

Oι προτάσεις Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, κατά τη σημερινή σύσκεψη, που θα πραγματοποιήσει με φορείς του νησιού για την υπόθεση των Βοριζίων, θα καταστήσει σαφές ότι τα κατασταλτικά «μέτρα», στα οποία επενδύει η ΝΔ- παρόλο που είναι απαραίτητα- δεν αρκούν. Μάλιστα, πρόκειται να τραβήξει εκ νέου διαχωριστικές γραμμές από τις κυβερνητικές προτεραιότητες, δίνοντας έμφαση στην παιδεία και τον πολιτισμό.

Όπως είχε αποκαλύψει το in, στη σημερινή συνάντηση έχουν προσκληθεί ο περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι από 24 περιοχές του νησιού, τέσσερις χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, ο αρχιεπίσκοπος της εκκλησίας της Κρήτης, ο περιφερειακός διευθυντής της αστυνομίας Κρήτης, οι διευθυντές των 4 νομών, οι επικεφαλής της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι δικηγορικοί σύλλογοι.

Πέρα από το σκέλος των κατασταλτικών μέτρων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της πρόληψης, προτάσσοντας μία σειρά θεσμικών πρωτοβουλιών, που στοχεύουν στην αλλαγή κουλτούρας σε σχέση με την οπλοκατοχή και τη βία.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προτείνει, σε πανελλαδικό επίπεδο, την ένταξη στον εκπαιδευτικό κύκλο μαθημάτων για τη βία, θα δώσει έμφαση στη δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση μέσω της δημιουργίας τμημάτων τόσο ανηλίκων αλλά και ενηλίκων. Επιπλέον, θα μιλήσει για σχολεία δεύτερης ευκαιρίας αλλά και σύνδεσής τους με σχολές που έχουν ως αντικείμενο τον τουρισμό, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ταυτόχρονα, θα θέσει επί τάπητος την ανάγκη ενίσχυσης και δημιουργίας νέων «εστιών» πολιτισμού και αθλητισμού ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Κρήτης.

Μετά την ήττα της ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το αγροτικό σε πρώτο «πλάνο»

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο σε πολλαπλά επίπεδα. Στους πονοκεφάλους του Μεγάρου Μαξίμου ήρθαν να προστεθούν οι νέες γαλάζιες απώλειες στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Πλέον, το κυβερνών κόμμα έχασε την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ στο ΠΑΣΟΚ βάζουν θετικό πρόσημο στο γεγονός ότι η παράταξη του κόμματος με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζοντας στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ένα ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης και υποστήριξης των δομών της. Δεν πέρασε δε απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν «απών» από το συνέδριο.

Στο μεταξύ, μετά τον πανεθνικό διάλογο με τους αγρότες στη Θεσσαλία, τις περιοδείες στην περιφέρεια και τη σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ «επενδύει» πολλά στη «μάχη» της περιφέρειας. Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως όλα δείχνουν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα δώσει το «παρών» στο επικείμενο αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, εκφράζοντας εκ νέου τη στήριξή του στον κόσμο της υπαίθρου.

Την Παρασκευή «μετωπική» με Μητσοτάκη

Λίγο πριν την αυλαία της εβδομάδας, αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Υπενθυμίζεται ότι η ερώτηση είχε κατατεθεί αρχικά στις 6 Οκτωβρίου, αλλά δεν είχε οριστεί προς συζήτηση εκείνη την εβδομάδα στην «ώρα του πρωθυπουργού». Οι προετοιμασίες ήδη έχουν ξεκινήσει στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πάντως θα επιμείνει στο ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής, ενώ θα υπενθυμίσει τα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, το Παρατηρητήριο για τον Πληθωρισμό και την Τράπεζα της Ελλάδος, που επί της ουσίας «πιστοποιούν» ότι η κυβέρνησή έχει γίνει «χορηγός της ακρίβειας».