Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος
Πολιτική Γραμματεία 09 Νοεμβρίου 2025 | 14:54

Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με αφορμή τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια και την πολιτική διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων. Κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επιχειρησιακή αδράνεια, πελατειακές λογικές και αναποτελεσματική στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σφοδρά πυρά στο Μαξίμου, με αφορμή τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για επιχειρησιακή ανεπάρκεια της κυβέρνησης, ενώ αναφερόμενος στα ενεργειακά κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «επιδιώκει να πιστωθεί μια ιστορία, την οποία ο ίδιος φρέναρε».

Παράλληλα σημείωσε ότι «η  Νέα Δημοκρατία έχει εξελιχθεί σε μια παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη» και ότι «Το Μέγαρο Μαξίμου και αυτό που ονομάζεται “επιτελικό κράτος”, είναι ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που θέλει να διοικεί τα πάντα: την αυτοδιοίκηση, τις ανεξάρτητες αρχές, την κοινωνία των πολιτών, να ελέγχει τους πόρους».

Ανδρουλάκης για Βορίζια και «επιχειρησιακή ευθύνη» της κυβέρνησης

Ειδικότερα, μιλώντας στο Open, ο κ. Ανδρουλάκης, στον απόηχο των αιματηρών γεγονότων στα Βορίζια σημείωσε ότι «οι ανθρωποκτονίες στην Κρήτη ακολουθούν τον μέσο όρο της υπόλοιπης Ελλάδας. Δηλαδή μη φτάσουμε και στο σημείο να θεωρούμε ότι ο καθένας μπορεί να κρατά ένα πιστόλι κι έχουμε ένα ειδικό παράδειγμα. Ποιο είναι το ζήτημα; Ότι υπάρχουν κάποιες ζώνες ανομίας. Το κράτος, λοιπόν, πρέπει να είναι εκεί, η αστυνομία πρέπει να είναι εκεί, και να μην επιτρέπουμε να υπάρχει και οπλοκατοχή και χρήση όπλων και όλα αυτά τα φαινόμενα».

Μάλιστα επί του συγκεκριμένου γεγονότος έθεσε το ερώτημα, που αναδεικνύει την «επιχειρησιακή ευθύνη» της κυβέρνησης: «Μπήκε βόμβα σε ένα σπίτι σε ένα χωριό, που ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα. Υπάρχει ικανή αστυνομική δύναμη προκειμένου αμέσως μετά να αποτρέψει το φονικό; Προσωπικά, θα πάρω μια πρωτοβουλία για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα και αύριο θα την παρουσιάσω στο Ηράκλειο μαζί με την κοινωνία των πολιτών, τους αυτοδιοικητικούς».

Σχολιάζοντας την άποψη του Άδωνι Γεωργιάδη για οπλοκατοχή στα πρότυπα των ΗΠΑ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «η Νέα Δημοκρατία έχει οργανωμένη τάση τραμπικών, που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές» και επιπλέον έκανε λόγο για παραλογισμό, την ώρα που έχει συντελεστεί μια τραγωδία με νεκρούς, κάποιοι «αντί να επιχειρηματολογήσουν για να μην υπάρχει παράνομη οπλοκατοχή και να μειωθούν τα φαινόμενα γενικότερης οπλοκατοχής, να δηλώνουν ότι θέλουν νόμιμη οπλοκατοχή παντού, λες και δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Αμερική».

«Όχι να έχουμε αυτή την τραγωδία στην Κρήτη και να μην ακούω να λένε τα κανάλια: “κύριε Μητσοτάκη, βοηθήσατε την Κρήτη να σταματήσει η οπλοκατοχή, όταν σε ένα κορυφαίο γεγονός που είναι η κηδεία ενός πρώην Πρωθυπουργού και πατέρα σας, βαρούσαν τα καλάσνικοφ από πίσω; ”Με τη στάση της κυρίας Μπακογιάννη που είπε: “έλα, ανάβουν λίγο τα αίματα και χτύπησαν έναν άνθρωπο στο γκαράζ του πλοίου”, βοηθούν την Κρήτη;» αναρωτήθηκε στηλιτεύοντας το προπαγανδιστικό παιχνίδι που στήνεται με τη διακίνηση φωτογραφίας του από φοιτητικό αποκριάτικο πάρτι.

Για Σαμαρά

Κληθείς να τοποθετηθεί για τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ότι η Νέα Δημοκρατία επί Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε “υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα”, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε:

«Η Νέα Δημοκρατία έχει εξελιχθεί σε μια παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το Μέγαρο Μαξίμου και αυτό που ονομάζεται “επιτελικό κράτος”, είναι ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που θέλει να διοικεί τα πάντα: την αυτοδιοίκηση, τις ανεξάρτητες αρχές, την κοινωνία των πολιτών, να ελέγχει τους πόρους.

Πάμε τώρα στο θέμα της σύγκρισης: 20 χρόνια μετά την κυβέρνηση Σημίτη θυμόμαστε τη γέφυρα στο Ρίο- Αντίρριο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το μετρό, την Αττική Οδό, την Εγνατία Οδό, το ευρώ, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, από εκείνη την εποχή, -με τα όποια λάθη της-, έχουμε να θυμηθούμε πολλά θετικά για την πατρίδα μας.

Θέλω να σκεφτείτε: μετά από 20 χρόνια θα έχουμε να σκεφτούμε κάτι ανάλογο ως έργο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Όχι. Άρα, είναι άστοχη η σύγκριση. Εκείνη την περίοδο έγιναν λάθη, αλλά έγινε κι ένα τεράστιο εθνικό και πατριωτικό έργο. Τη σημερινή περίοδο έχουμε μόνο ζημιά, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά και ατιμωρησία».

Για ενέργεια και ΟΠΕΚΕΠΕ

Στον απόηχο της ενεργειακής διάσκεψης και των συμφωνιών που υπογράφηκαν, ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε: «Βοηθάει τη χώρα να πάει μπροστά, όταν ανοίγει μια συζήτηση για τα ενεργειακά και ο Πρωθυπουργός επιδιώκει να πιστωθεί μια ιστορία, την οποία ο ίδιος φρέναρε; Εκείνος δήλωνε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι “δεν θα συνεχίσουμε τις διαμάχες του προηγούμενου αιώνα για τους υδρογονάνθρακες, ένα αγαθό που χάνει την αξία του”» καταδεικνύοντας επιπρόσθετα ότι «ο κ. Μητσοτάκης στα σχεδόν 7 χρόνια διακυβέρνησής του είχε παγώσει τις στρατηγικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ με τον νόμο Μανιάτη, διότι είχε άλλη ατζέντα».

«Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής Μητσοτάκη δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είναι η διανομή του ενεργειακού χώρου προς όφελος της εγχώριας ολιγαρχίας και όχι των δήμων, των παραγωγών, των συνεταιριστών, των μεταποιητών. Δεν επένδυσε στο δίκτυο, άργησε να συζητήσει το ζήτημα της αποθήκευσης, με αποτέλεσμα σήμερα αυτοί που έπρεπε να είναι παραγωγοί πράσινης ενέργειας, να είναι μόνο καταναλωτές και πελάτες των μεγάλων παικτών της χώρας» πρόσθεσε.

«Είχαμε συνέδριο της ΚΕΔΕ. Συζητάτε ότι η Νέα Δημοκρατία με δυνάμεις στο 60%, πήρε 45% στην ψηφοφορία; Και δεν κατάφερε να περάσει ούτε το ψήφισμα, γιατί οι μισοί δήμοι είναι στα όρια της χρεοκοπίας λόγω και των ενεργειακών θεμάτων, που σας έθεσα προηγουμένως;» διερωτήθηκε.

«Η απολιγνιτοποίηση έπρεπε να γίνει, αλλά με άλλους ρυθμούς, που θα συνδέονταν με τις επενδύσεις στο δίκτυο και την αποθήκευση. Ο τρόπος που έγινε η απολιγνιτοποίηση και ο τρόπος που έγινε η διανομή του ενεργειακού χώρου έχει δημιουργήσει τεράστιες εξαρτήσεις και τεράστια προβλήματα κόστους ζωής και κόστους παραγωγής» τόνισε.

Ανδρουλάκης: Δεν είμαστε το ίδιο

Ως προς τα πολιτικά δεδομένα και διακυβεύματα, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Δεν είμαστε το ίδιο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει άλλη πορεία από τη δική μου, με εξαρτήσεις, με συμφέροντα. Ο λαός του έδωσε δύο φορές την ευκαιρία και δύο φορές βλέπουμε συνεχείς αποτυχίες. Ο κ. Τσίπρας είχε κι αυτός τις ευκαιρίες του. Στις επόμενες εθνικές εκλογές να μην έχουμε μία από τα ίδια».

Τόνισε ότι τα κόμματα και η στρατηγική τους δεν κρίνονται στις δημοσκοπήσεις, αλλά στις εθνικές εκλογές: «Οι δημοσκοπήσεις το 2023 έδιναν το ΠΑΣΟΚ στο 6%, τον ΣΥΡΙΖΑ στο 28% και τη Νέα Δημοκρατία στο 32%. Τα θυμάστε; Ποια ήταν τα τελικά αποτελέσματα; Η Νέα Δημοκρατία σχεδόν 10% πάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν 10% κάτω και το ΠΑΣΟΚ στο 11%. Τα κόμματα κρίνονται στις εκλογές.Δεν κρίνονται ούτε από τις δημοσκοπήσεις ούτε από τα παιχνίδια του παρασκηνίου».

Και κατέληξε εξηγώντας:

«Η Νέα Δημοκρατία για να φύγει από τη δύσκολη θέση που είναι σήμερα, πάει να στείλει την ατζέντα στο 2015. Ο κ. Μητσοτάκης αν κριθεί βάσει των πεπραγμένων του, δεν έχει καμία τύχη. Πάει να φτιάξει ένα νέο φόβο θέτοντας το δίλημμα “διαλέξτε: το τώρα ή το 2015;” Ούτε 2015, ούτε 2025. Όχι μια από τα ίδια. Είδαμε τα αποτελέσματα και του ενός και του άλλου. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, νέα πολιτική δύναμη, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος».

«Το πολιτικό ήθος δεν απαντά μόνο στη σημερινή διαφθορά, σημαίνει αξιοπρέπεια και αξιοπιστία. Πολιτικό ήθος είναι αυτά που λες και βάσει των οποίων σε ψηφίζει ο ελληνικός λαός, να τα υλοποιείς, και όχι άλλα να υπόσχεσαι και άλλα να κάνεις» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
