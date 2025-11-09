Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά

Το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια και τα μέτρα για την οπλοκατοχή, απασχόλησαν τη συζήτηση που είχαν στο «MEGA Σαββατοκύριακο», ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης. Τσουκαλάς και Καλπάκης επέκριναν την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ζητώντας αντίστοιχα «πιο αυστηρά μέτρα» και «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας» για την οπλοκατοχή. Από την άλλη, τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπερασπίστηκε ο Γιάννης Λοβέρδος.

«Οι αποφάσεις του Μ. Χρυσοχοΐδη και του πρωθυπουργού, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να αντιμετωπίσει ένα χρονίζον πρόβλημα που υπάρχει σε κάποιες περιοχές της Κρήτης. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι πολύ σωστές και πρέπει να εφαρμοστούν. Υπάρχει απόσταση μεταξύ απόφασης και υλοποίησης αυτής. Φυσικά δεν λύνουν το πρόβλημα το οποίο είναι δεκαετιών και αιώνων μπορώ να πω και συνεπώς χρειάζεται να αλλάξει καταρχήν η νοοτροπία των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι εύκολο, χρειάζεται παιδεία και εκπαίδευση. Είναι ένα θλιβερό φαινόμενο που δεν μπορεί να συνεχίζεται στον 21ο αιώνα», είπε ο κ. Λοβέρδος.

Τι είπε ο Λοβέρδος για τις δηλώσεις Σαμαρά

Κληθείς να σχολιάσει τη συνέντευξη του Α. Σαμαρά, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε: «Προσωπικά τον κ. Σαμαρά τον σέβομαι, έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψη του ελεύθερα. Δε την έχω ακούσει οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω λεγόμενα που δεν έχω ακούσει. Ο Κ. Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ηγέτης που μεταμόρφωσε την ΝΔ στην γραμμή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του ιδρυτή της παράταξής μας προς την σωστή κατεύθυνση, την διηύρυνε και την έφερε ξανά στην εξουσία. Στηρίζουμε ως μία γροθιά τον Κ. Μητσοτάκη. Η ΝΔ είναι κόμμα του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού όπως το είχε ορίσει ο Κωσταντίνος Καραμανλής»

Και συνέχισε ο κ. Λοβέρδος: «Δεν έχω ακούσει την συνέντευξη ή ότι έχει αποκαλέσει τον κ. Μητσοτάκη «θεσμικά απρεπή και αλαζόνα». Δεν είναι απρεπής ο κ. Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά στην αλαζονεία, μακριά από τον Μητσοτάκη η αλαζονεία. Κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει αυτές τις κρίσιμες στιγμές που περνάει ο κόσμος και τις μεγάλες δοκιμασίες. Κάνει ότι μπορεί για να στηρίξει την παράταξη και πάνω από όλα την πατρίδα».

Πυρά κομμάτων για τα Βορίζια

Από την πλευρά του ο κ. Τσουκαλάς αναφερόμενος στα μέτρα για την οπλοκατοχή, είπε ότι «ανακοινώθηκαν μέτρα αποσπασματικά και καθυστερημένα. Αυτονόητα μέτρα, πολλά από αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν αρκούν. Μείναμε μόνο στην αστυνομική παρέμβαση της διάστασης. Προφανώς θέλουμε πιο αυστηρά μέτρα για την οπλοκατοχή και την άδεια. Παράλληλα χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα, και χρειάζονται μέτρα. Πρέπει να σταματήσει να υπάρχει άβατο στις περιοχές εκεί».

Ο κ. Καλπάκης τόνισε με την σειρά του: «χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση. Να γίνει εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Εδώ μιλάμε για εγκληματικά δίκτυα όμως, που χρειάζεται πολιτική και επιχειρησιακή βούληση για να εξαρθρωθούν. Το δεύτερο έχει να κάνει με μία συνολική παρέμβαση ενός αναπτυξιακού κράτους. Η κυβέρνηση εκλέχθηκε το 2019 με την σημαία ότι θα πατάξει την ανομία. Από τότε έχουμε δει να γίνεται η Αθήνα πεδίο ξεκαθαρίσματος λογαριασμένων συνεχώς, έχουμε έκρηξη της βαριάς εγκληματικότητας από τότε που βγήκε η ΝΔ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει «κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στη ΝΔ»

«Το μεγάλο ζητούμενο για την χώρα είναι να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος απέναντι στη ΝΔ. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Έχουμε και ως ΣΥΡΙΖΑ ευθύνη γι΄αυτό, έχουμε αναγνωριστεί ότι πρέπει να υπάρχει μια ενωτική πρωτοβουλία, ένα κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στη ΝΔ. γι΄αυτό είπαμε ότι δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικές οι πορείες μας με τον Α. Τσίπρα αλλά να είναι παράλληλες», συμπλήρωσε ο κ. Καλπάκης.

Για ενέργεια

Αναφερόμενος στο ενεργειακό, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «είναι σημαντικό το ότι έχει μεταβάλει την άποψή του ο πρωθυπουργός για αυτά που έλεγε για τους υδρογονάνθρακες. Κάθε επιχειρηματική συμφωνία που ανοίγει δρόμους είναι σημαντική. Καλό αυτά είναι να μην κομματικοποιούμε αυτά τα θέματα».

Διαφορετική ήταν οι άποψη του κ. Καλπάκη, ο οποίος τόνισε ότι οι εξελίξεις στην ενέργεια είναι «για να ανησυχούμε».