Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την οπλοκατοχή βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση, σχολίασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο MEGA, και τόνισε πως ο νόμος ισχύει για όλους.

«Απαιτείται διακομματική συναίνεση από τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και των αυτοδιοικητικών, απαιτείται συμφωνία ότι θα υπάρχει αφοπλισμός σε εύλογο χρονικό διάστημα, εθελοντικά, χωρίς κυρώσεις και από ένα σημείο και μετά έρχεται ο νόμος με τον πιο σκληρό τρόπο. Άβατα δεν υπάρχουν, ο νόμος πρέπει να ισχύει παντού», σημείωσε και συμπλήρωσε πως δεν συμφωνεί με την άποψη του Άδωνι Γεωργιάδη όσον αφορά την οπλοκατοχή.

Η συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας ανεβαίνει επίπεδο

Αναφορικά με τις συμφωνίες στα ενεργειακά ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι «η συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας ανεβαίνει ακόμα ένα επίπεδο και μέσα από την ενέργεια φιλοδοξούμε να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια σε μία δύσκολη γειτονιά και επενδύσεις σε υποδομές για τα επόμενα 25 χρόνια, που θα είναι κοινής ωφέλειας».

Στόχος, όπως δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, είναι η μείωση του πληθωρισμού, των τιμών ενέργειας, αλλά και μείωση των τιμών στα εμπορικά προϊόντα.

«Δια της θαλάσσης κινείται το 80% με 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Όποιος το ελέγχει αυτό, ελέγχει γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και οικονομικά τον πλανήτη. Αντί η Ελλάδα να περιμένει πως θα πάρει ενέργεια από άλλους, κάνει δυνατές συμφωνίες με τον μεγαλύτερο παραγωγό ενέργειας, τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ανακοινώνει μετά από 40 χρόνια ότι επανεκκινεί γεωτρήσεις νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, άρα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα ενεργειακά της αποθέματα».

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ακόμα πως η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει εικόνα για τη στάση της Τουρκίας.

«Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, ούτε θέλουμε αντιπαλότητες με κανένα γείτονα. Κοιτάμε να ενισχύσουμε τη δική μας χώρα και η εξωτερική πολιτική γίνεται με ισχύ και συμφέρον».

Σε σχέση με τα ΕΛΤΑ ο υπουργός Ναυτιλίας δήλωσε ότι δικαιώθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ. «Ήταν ένας αποτυχημένος επικοινωνιακός χειρισμός. Η διοίκηση αποδοκιμάστηκε, για μένα ο έλεγχος στα ΕΛΤΑ είναι επιβεβλημένος», κατέληξε.