07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
ΟΤ FORUM – Βασίλης Κικίλιας: Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε κόμβο ενέργειας
07 Νοεμβρίου 2025 | 18:29

ΟΤ FORUM – Βασίλης Κικίλιας: Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε κόμβο ενέργειας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας μίλησε στο ΟΤ FORUM για τo LNG, τις επενδύσεις και τα ελληνικά ναυπηγεία

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Spotlight

Για τις προσπάθειες της Ελλάδας να αναδειχθεί σε κόμβο ενέργειας μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο ΟΤ FORUM και στους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη και Δημήτρη Μανιάτη, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στο Μικρό Χρηματιστήριο.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον υπουργό να μιλάει για τα ελληνικά ναυπηγεία και τη μεταφορά του LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) σε «συμμάχους και φίλους». Συγκεκριμένα, ο υπουργός είπε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την δυνατότητα που έχουμε ως χώρα να παρέχουμε τεχνογνωσία και να μεταφέρουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο.

«Κάποτε η Αμερική ήταν κραταιά στο κομμάτι της ναυπηγικής, με τα Liberty που μετέφεραν πολεμικό υλικό και τρόφιμα σε όλη την Ευρώπη, που πάλευε με τον ναζισμό. Πολλά, πωλήθηκαν σε Έλληνες. Τώρα ανοίγει ένας νέος κύκλος, με επενδύσεις στα λιμάνια μας και τα ναυπηγεία μας».

Βασίλης Κικίλιας: Στοίχημα η αναβίωση των ελληνικών ναυπηγείων

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το εάν η αναβίωση των ελληνικών ναυπηγείων είναι ένα στοίχημα για τον ίδιο, ο υπουργός είπε ότι «γίνονται επενδύσεις στον Σκαραμαγκά, στην Ελευσίνα και όπου αλλού υπάρχει λιμάνι. Οι υποδομές αναβαθμίζονται».

Πρόσθεσε ότι «χάσαμε τη βαριά βιομηχανία και τη μεταποίηση», εξηγώντας όμως ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. «Παλιότερα, οι Έλληνες είχαν ένα όνειρο, να διορισθούν στο Δημόσιο. Τώρα αυτό το όνειρο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», είπε προσθέτοντας ότι σήμερα η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και δυνατότητες ανάπτυξης.

Είπε ότι οι υπηρεσίες, ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν στη χώρα μας τους πιο ισχυρούς κλάδους, τους οποίους πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο.

Data centers, τεχνητή νοημοσύνη και ενέργεια

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ακόμα στα data centers που δημιουργούνται και στην ενέργεια που χρειάζονται.

«Η τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers χρειάζονται ενέργεια. Η Αμερική και η Κίνα συναγωνίζονται σε ένα παγκόσμιο ράλι», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Και πρόσθεσε ότι αν έχουμε αγωγούς μεταφοράς και γίνουμε ενεργειακός κόμβος θα έχουμε ανάπτυξη, καλύτερες θέσεις εργασίας, μείωση των τιμών της ενέργειας και καλύτερη ποιότητα ζωής για τον πολίτη. «Πρέπει να επιβιώσουν οι άνθρωποι, δεν είναι όλα αριθμοί…».

Οι συναντήσεις με τους Αμερικανούς αξιωματούχους

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ακόμα στις συναντήσεις του με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις ΗΠΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είχα την τιμή να τους δω όλους».

Στάθηκε όμως περισσότερο στη συνάντηση που είχε με τον Τζέικομπ Χέλμπεργκ, τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, και πρώην σύμβουλο του CEO της Palantir, λέγοντας ότι συζήτησαν για τα καύσιμα, για το LNG και για τις επενδύσεις που θα γίνουν, με ποιον τρόπο και σε ποιες υποδομές.

Λιβύη και μεταναστευτικές ροές

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι ως χώρα θέλουμε την νόμιμη μετανάστευση. «Είναι άλλο πράγμα οι πρόσφυγες που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες και χρήζουν προστασίας και άλλοι πράγμα οι οικονομικοί μετανάστες που μπαίνουν στη χώρα παράνομα. Γίνεται εισβολή στη χώρα μας και αυξάνεται η εγκληματικότητα – το δείχνουν και τα νούμερα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει έλεγχος και να λειτουργούμε σαν ζούγκλα».

Μετά την Αραβική Άνοιξη και τις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από την Τυνησία και «σάρωσαν» τη Μέση Ανατολή, η Λιβύη έχει διασπαστεί στην Ανατολική και τη Δυτική.

Ο υπουργός είπε ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τις λιμενικές αρχές της Λιβύης και πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις που γίνονται από την Ευρώπη πρέπει να γίνονται εκεί ώστε να συγκρατούνται εκεί οι πληθυσμοί. «Διαφορετικά, πρέπει να το χειριζόμαστε με τους κανόνες εμπλοκής».

Πηγή: ΟΤ

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
OT FORUM – Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ
OT FORUM 07.11.25

Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ

Τι είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου για τις εποπτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις
OT FORUM 07.11.25

Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Για τον τρόπο που οι χρηματοδοτήσεις λειτουργούν ως κινητήριο μοχλό για τις επιχειρήσεις μίλησαν οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου (CrediaBank) και Χριστίνα Φαϊτάκη (Karatzas & Partner) στο OT FORUM

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις
ΟΤ FORUM 07.11.25

Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις

Για τον τρόπο που η καινοτομία οδηγεί τις βιώσιμες επενδύσεις και την επόμενη ημέρα στο επιχειρείν μίλησαν οι Ζαχαρίας Ραγκούσης (πρόεδρος και CEO Pfizer Hellas), Γιάννης Βασιλάκος (CEO Fourlis Group) και Δημήτρης Κουτσόπουλος (CEO Deloitte Greece) στο OT FORUM

Σύνταξη
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
OT FORUM 07.11.25

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σύνταξη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους
Ελλάδα 07.11.25

Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται χρονικά η εγκατάσταση των 388 συσκευών παρακολούθησης σε επικίνδυνους οδικούς κόμβους της Αττικής – Το παρασκήνιο μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

Εύη Σαλτού
Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τον Ουπαμεκανό ωθεί τη Μπάγερν Μονάχου σε μια νέα «γαλλική» αναζήτηση στο πρόσωπο του Ιμπραχίμα Κονατέ της Λίβερπουλ, σε ένα μεταγραφικό σενάριο που εμπλέκει κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
Επιδιώκει διαβούλευση 07.11.25

Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου είχε σήμερα συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ - Τι αλλάζει στην τακτική για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η διαβούλευση για το μέλλον τους

Σύνταξη
Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου
«Αντιφάσεις» 07.11.25

Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου

«Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να καταθέτει ο κ. Βορίδης και να τον διαψεύδει ο κ. Βάρρας», επισήμανε ο βουλευτής Α' Αθήνας με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»
Μπάσκετ 07.11.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του τονίζοντας ότι θα ήθελε να αγωνιστεί 20 χρόνια στο ΝΒΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
OT FORUM – Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ
OT FORUM 07.11.25

Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ

Τι είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου για τις εποπτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες
Αποκάλυψη Reuters 07.11.25

Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες

H Meta εκτιμά σε εσωτερικά της έγγραφα ότι το 10% των εσόδων προέρχεται από διαφημίσεις για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η εταιρεία είναι απρόθυμη να τις κατεβάσει.

Σύνταξη
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ
Τι θα ισχύσει 07.11.25

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών

Σύνταξη
Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»
Οι δύο λευκοί 07.11.25

Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»

Η Τεγιάνα Τέιλορ ρωτήθηκε σχετικά με την σεξουαλικοποίηση του χαρακτήρα της στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον - μια κατάσταση την οποία συνέκρινε με την πραγματική ζωή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.11.25

Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής

Με απόφαση της ΝΔ, πάντως, έμειναν εκτός λίστας πρόσωπα που πρότεινε η αντιπολίτευση, ενώ απορρίφθηκε και η προοπτική της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης μαρτύρων στην εξεταστική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΟΤ FORUM – Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις
OT FORUM 07.11.25

Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Για τον τρόπο που οι χρηματοδοτήσεις λειτουργούν ως κινητήριο μοχλό για τις επιχειρήσεις μίλησαν οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου (CrediaBank) και Χριστίνα Φαϊτάκη (Karatzas & Partner) στο OT FORUM

Σύνταξη
Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά
Οικονομικές Ειδήσεις 07.11.25

Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά

Σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται το δημογραφικό (και) για την ελληνική οικονομία οδηγώντας σε μετασχηματισμό, μεταξύ άλλων, την αγορά εργασίας. Η νέα πραγματικότητα θα έχει χρώμα… γκρίζο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο