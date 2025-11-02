Ο Κικίλιας στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Πότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στην πρώτη εκδήλωση που πραγματοποίησε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παρευρέθηκαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Κικίλιας και Δένδιας στην εκδήλωση της Γκίλφοϊλ

«Με μεγάλη χαρά παρευρέθηκα στην πρώτη δεξίωση που παρέθεσε η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Εν όψει της προσεχούς τελετής επίδοσης διαπιστευτηρίων της στον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, της εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή στη θητεία της, που συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα μιας εξαιρετικής επιτυχίας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κικίλιας.

«Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα», ανέφερε ο Δένδιας.

Η εκδήλωση της Γκίλφοϊλ

Η Γκίλφοϊλ παρέθεσε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκίνησε στις 19:00 με κοκτέιλ, συνεχίστηκε με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 είχε προγραμματιστεί χορός.

Το μενού του δείπνου περιλάμβανε τρεις επιλογές.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η Γκίλφοϊλ παρευρέθηκε σε μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ, είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η πρώτη ανάρτησή της μετά την αφιξή της στην Ελλάδα

Με μια ανάρτηση στο Χ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε την άφιξή της στην Ελλάδα. Οι τρεις πρώτες λέξεις ήταν στα ελληνικά: «Γεια σας, Ελλάδα!», ενώ στο μήνυμά της αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις Αθήνας-Ουάσιγκτον.

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

«Τι απίθανη τιμή να φτάνω σήμερα στην Αθήνα -είναι η πρώτη μου μέρα στο αξίωμα της πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μοιράζονται έναν άρρηκτο δεσμό. Μαζί, θα δυναμώσουμε αυτή τη συμμαχία και θα φτάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα ύψη».