Το μεσημέρι του Σαββάτου έφτασε στην Ελλάδα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στις 16:30 θα παραβρεθεί σε μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας που βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.

<br />

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη (4/11), όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της, η κ. Γκιλφόιλ θα έχει και την πρώτη της επίσημη δημόσια τοποθέτηση ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη (5/11) η νέα πρέσβης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, η ενεργειακή συνεργασία, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια.