Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έφτασε στην Ελλάδα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου
Το μεσημέρι του Σαββάτου έφτασε στην Ελλάδα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Στις 16:30 θα παραβρεθεί σε μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας που βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.
Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη (4/11), όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.
Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της, η κ. Γκιλφόιλ θα έχει και την πρώτη της επίσημη δημόσια τοποθέτηση ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Την Τετάρτη (5/11) η νέα πρέσβης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, η ενεργειακή συνεργασία, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια.
