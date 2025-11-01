Στην Αθήνα φθάνει σήμερα η νέα αμερικανίδα πρεσβευτής Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Andrew Kelly, επάνω, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ).

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

«Μεγάλη τιμή»

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης – ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ορκιστώ σήμερα ως πρεσβευτής στην Ελληνική Δημοκρατία, περιτριγυρισμένη από φίλους και αγαπημένους εδώ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Είμαι περήφανη που υπηρετώ τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον αμερικανικό λαό στην Ελλάδα!», είχε γράψει η κ. Γκίλφοϊλ στην πλατφόρμα Χ, την 29η Σεπτεμβρίου, λίγη ώρα μετά την ορκωμοσία της.